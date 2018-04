Ušetříte na pevné lince při výměně operátora?

Tomu, kdo hodně utratí za dálkové volání či často telefonuje do zahraničí, se vyplatí zvážit nabídku konkurence Českého Telecomu, která takové volání nabízí levněji. Je však třeba počítat s tím, že zájemce bude muset i nadále platit některý z paušálů Českého Telecomu, protože to je vlastník telefonní sítě v Česku a musí hovory zprostředkovat.

J ak volat více, ale platit méně

Zájemci o levnější telefonování mají na výběr několik možností. Mohou využívat služeb několika operátorů a řídit se při výběru jejich konkrétní nabídkou pro daný typ hovoru, případně zvolit takzvanou pevnou volbu a volat za všech okolností přes jednoho vybraného alternativního operátora. Vždy však s nimi musí o zprostředkování hovorů sepsat smlouvu. V praxi to vypadá tak, že zájemce vždy platí některý z paušálů Telecomu a k tomu musí přičíst skutečně provolané peníze u jiného operátora. Složenky jsou na příslušnou adresu doručovány zvlášť od Telecomu a od zvoleného operátora.

Zřízení služby alternativního operátora trvá zpravidla do 10 dnů, jde-li o pevné nastavení, kdy se pak každý odchozí hovor uskutečňuje přes vybraného operátora. V případě vytáčené čtyřmístné předvolby je to obvykle o něco dříve, například aktivace služeb Tele2 trvala zhruba dvě hodiny z garantovaného limitu do 24 hodin.

K olik se dá ušetřit?

Zejména v případě delších dálkových hovorů může být úspora při telefonování s jiným operátorem významná: deset minut dálkového hovoru, například mezi Prahou a Brnem, ve špičce vyjde s tarifem Home Standard Českého Telecomu na 42,30 koruny, s Tele2 se zaplatí jen 22,40 koruny, což je téměř o dvacet korun méně. I v rámci místních hovorů jsou poplatky za hovorné u některých operátorů opět výhodnější než u Českého Telecomu, rozdíly jsou však malé.

J aký paušál je nejvhodnější

Před rozhodnutím o využití jiného operátora je potřeba zvážit dvě věci: jak často a kam člověk volá a jaký pevný paušál od Telecomu se mu bude nejlépe hodit. Konkurenční operátoři doporučují aktivovat „prázdný“ tarif Home Zero Českého Telecomu s měsíčním poplatkem 325 korun. Ten sice neobsahuje žádný kredit pro volání ani volné minuty, v případě volby alternativního operátora je to však spíše výhoda. Pokud totiž zákazník zvolí program Telecomu s volnými minutami, musí být neustále ve střehu, aby volné minuty provolal a přitom je zároveň co nejvýhodněji skloubil s možnostmi, které nabízejí konkurenční operátoři. A to může být trochu komplikované. „V praxi nelze v daném měsíci okamžitým dotazem zjistit, kolik peněz či minut už bylo provoláno a zda je kredit například pro tarif Home Standard tento měsíc již vyčerpán,“ potvrzuje Hana Hejsková z Českého Telecomu.

Jak tedy poznáte, že můžete opravdu ušetřit a změna operátora se vyplatí? Jestliže například za měsíc provoláte v rámci paušálu Home Standard více než 25 minut v dálkových (meziměstských) hovorech ve špičce, tj. máte ve vašem výpisu v této položce částku vyšší než 105 korun, a zároveň neprovoláte ani vteřinu v jiných typech hovorů, rozhodně volbou alternativního operátora s výhodnější minutovou tarifikací ušetříte. Přesně 25 minut je totiž možné při maximálně efektivním telefonování provolat v rámci uvedeného paušálu. Co je navíc, to už platíte.

Co je...

... předvolba operátora

Zavolat si z pevné linky může člověk nejen s Českým Telecomem, ale i s řadou jeho konkurentů. Princip volby operátora vychází z toho, že před telefonním číslem vytočí předvolbu daného operátora. Konkrétně tedy, jestliže voláte číslo 123456789 a chcete využít například služeb Tele2 - ta má předvolbu 1002 - budete nejprve vytáčet 1002 a poté 123456789. Volající si tak v tomto případě může vybrat, který z hovorů uskuteční s Telecomem a který s konkurencí.

... pevná předvolba operátora

Jde o stejný princip, ale volající už nemusí před číslem vytáčet žádnou předvolbu, protože veškeré hovory jsou automaticky přesměrovány. V tomto případě má klient na výběr dvě možnosti - buď je k jeho telefonnímu přístroji připojeno speciální zařízení - takzvaný router - a ten sám zajistí přepojení. V druhém případě přesměrování proběhne rovnou v telefonní ústředně, takže není nutné nic k aparátu připojovat. Tato varianta tak může mít své příznivce i odpůrce - pohodlnější pro klienta je, že nemusí vytáčet žádné předčíslí, ale na druhou stranu ztrácí možnost vybrat si, jaké hovory s jakým operátorem provede.

Kdy se vám vyplatí výměna operátora a kdy volání přes internet? Co nabízejí alternativní telekomunikační společnosti a kolik si účtují za aktivaci? S jakými novými programy přišel Český Telecom?

Využíváte pro volání z pevné linky výhradně služeb Českého Telecomu, nebo volíte i jiné varianty? Jsou podle vás služby alternativních operátorů výhodné? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.