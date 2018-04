Ušetříte stovky korun se službou SIPO?

Co znamená zkratka SIPO?

SIPO má sloužit k inkasování pravidelně se opakujícím platbám domácnosti, a to v rámci jedné platby, nikoli jednotlivě. Je tedy jedno, zda je do sdruženého inkasa zahrnuta jedna platba nebo deset, protože účtovaný poplatek je stále tentýž. Platby mohou být různého charakteru: nájemné, energie, telefon, předplatné novin a časopisů, koncesionářské poplatky (rozhlas, televize), odvoz odpadu, vodné, nebo stavební spoření či penzijní připojištění.

Kde je slibovaná úspora?

Místo několika trvalých příkazů a povolených inkas na běžném účtu v bance, budou všechny platby sdruženy do jediné a zaplaceny jako celková částka. Poplatky za jednotlivé odeslání a rozdělení plateb nehradí majitel sdruženého inkasa, ale společnosti, kterým jsou peníze zasílány. Pro tyto firmy je SIPO výhodné tím, že jim odpadají náklady spojené s pravidelným obesíláním zákazníků složenkami. Navíc má Česká pošta při inkasování plateb pomocí SIPA od domácností více jak 90% úspěšnost.

Historie SIPO Pošta dala vzniknout SIPu v 60. letech minulého století a od té doby jej nezpoplatňovala. Stát se totiž snažil o maximální rozšíření služby, která usnadňovala a urychlovala převody příslušných plateb pro jejich příjemce a zároveň představovala určitý komfort pro plátce. Poplatek za hotovostní platbu zavedla až v roce 2003 kvůli rostoucím nákladům. Jako služba je SIPO v Evropě ojedinělé.

Jak zaplatíte SIPO?

Za SIPO zaplatíte hotovostí jen na přepážce pošty jednorázový poplatek 8 Kč bez ohledu na počet položek a jejich výši, nebo poplatek, který s povolením a pravidelným inkasováním účtuje každá banka (většinou se rovná trvalému příkazu). V případě hotovostní platby na poště je výhodou, že si před jeho zaplacením můžete na výpisu zkontrolovat, zda byly jednotlivé platby účtovány správně. Česká pošta vám totiž každý měsíc doručí do schránky podrobný výpis s vyčíslením plateb a jednotlivé společnosti i nadále zasílají pravidelné vyúčtování faktur, které mají pouze informativní charakter.

Platby na internetu: jednoduché a pohodlné. Více čtete ZDE.

Pokud se vám nechce chodit každý měsíc na poštu, můžete zvolit bezhotovostní placení SIPO. Po zřízení svolení k inkasu SIPO ve vaší bance se vlastně už nemusíte o nic starat. Banka každý měsíc ve stanovený den provede automatickou úhradu peněz. Nevýhodu však je, že do určité míry ztrácíte přehled nad platbami, proto je dobré omezit limit plateb, při jehož překročení banka převod neprovede. Vyhnete se tak případným zdvojeným platbám či jiným chybám ve vyúčtování SIPO. Bohužel však nelze stanovit limit na každou platbu zvlášť.

SIPO a bankovní poplatky

U bezhotovostního placení SIPO je nutné počítat s několika typy poplatků. Zřízení povolení k inkasu SIPO je ve většině bank zdarma. Výjimku tvoří Komerční banka, která si za tuto službu účtuje přemrštěných 60 korun. Jakékoliv změny či zrušení SIPO ale zpoplatňují již všichni - nejčastěji 20 až 30 Kč. Výhodou oproti trvalému příkazu nebo inkasu je, že se neplatí za změnu částky jednotlivé platby, protože ta není pevně nastavena. Měsíčně pak banka účtuje jeden souhrnný poplatek za provedení inkasa. Bankám se asi nelze divit, že si za tyto služby nechávají zaplatit, SIPO je rozhodně připravuje o lehce získatelné výnosy.

Příklad cenového zvýhodnění SIPA v případě, že přes něj bude hrazeno 5 položek provozu domácnosti. Např.: nájem, elektřina, vodné, koncesionářský poplatek, telefon.

Česká pošta - SIPO Česká spořitelna - Výhodný program eBanka Program Základ Živnobanka - Osobní menu Standard Česká pošta - složenka typ A Cena 1 položku* 8 Kč 5 Kč + 2 Kč** 6,10 Kč + 2 Kč** 0 Kč 20 Kč Cena za 5 položek 8 Kč 35 Kč 40,50 Kč 0 Kč 100 Kč

Pozn.: * trvalý příkaz, inkaso, **clearing ČNB

Zdroj: banky, pošta

Úspory jsou při souhrnném placení prostřednictvím SIPO poměrně vysoké, a tak se banky opravdu mohou obávat, že jim Česká pošta přetáhne klienty. Těm odpadnou poplatky za odeslání jednotlivých plateb a za účetní položky. Zároveň ovšem Česká pošta přijde o část poplatků, jež by jinak klienti zaplatili při platbě složenkou. (Např. při úhradě složenky typu A od 0 do 50 000 Kč zaplatíte navíc poplatek 20 Kč). Tento úbytek na poplatcích by však poště měla vynahradit renesance SIPA a jeho větší využití klienty.

Skoro to vypadá, že SIPO má jen klady a žádné nevýhody, k těm se ale dopracujete jakmile chcete

začít šetřit a platby pod inkaso sdružit. Ačkoli má Česká pošta nasmlouvané desítky firem, nedá se obecně říci, že všechny plynárny či bytová družstva vám platbu SIPem umožní (např. Západočeská plynárenská) a tak, i když byste rádi, nedostanete šanci ušetřit. Proto než začnete obcházet nebo obvolávat všechny organizace, kterým hradíte poplatky za poskytnuté služby, zkontrolujte si, jestli vám platbu přes sdružené inkaso umožní a odkdy.

Přehled organizací umožňujících platit přes SIPO naleznete ZDE.

Další neradostnou povinností při zřizování SIPA, kterou musíte absolvovat, je návštěva pošty a také kontakt organizace, které SIPEM budete platit. Pošta v rámci své kampaně vyčlenila na pobočkách místa, kde lze sdružené inkaso sjednat. U dané organizace je nutné si domluvit, od kdy je schopna platbu přes SIPO akceptovat (někdy to může být i několik neděl, když SIPO nahlásíte na konci jednoho měsíce a organizace váš požadavek zpracuje až ob měsíc) a nahlásit jí spojovací číslo, pod které platby sdružujete. Následně pak nesmíte zapomenout zrušit trvalý příkaz nebo inkaso, abyste nezaplatili dvakrát.

Pokud tedy nebudete litovat času stráveného nad změnami, jež si zavedení jednotlivých plateb pod SIPO vyžádá, můžete za nedlouho po přetrpěné anabázi začít počítat ušetřené korunky.

Uvažujete o tom, že sdružíte platby vaší domácnosti pod SIPO? Zdá se vám tato služba výhodná? Napište nám, těšíme se na vaše názory.