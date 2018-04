Úskalí hledání práce s agenturou

Stačí se podívat na internetové servery zabývající se hledáním práce nebo do telefonního seznamu, kde jsou přehledy personálních agentur i s kontakty. Na internetu jsou navíc k dispozici i základní údaje o činnosti a nabídce agentury. Ve většině případů se lze na příslušných webových stránkách i zaregistrovat a vyplnit dotazník se svými požadavky.

Pokud se někdo u agentury zaregistruje a poskytne svá data, měl by být podle zákona agenturou písemně požádán o souhlas s poskytnutím osobních údajů. "To je trochu složité, nesmírně to komplikuje život nám i našim klientům, ale seriózní firma by měla toto opatření dodržovat," říká Martin Vosecký z personální společnosti Catro.



Více informací o možnostech hledání vhodného zaměstnání najdete ZDE

Každý klient personální agentury má nárok vědět, jak agentura, kterou osloví, pracuje. Zda posílá údaje bez výběru více zaměstnavatelům, nebo jestli má na obsazení pozice exkluzivitu, to znamená, že pracuje výhradně pro určitou firmu.

V takovém případě této firmě vybere vhodného kandidáta na požadovanou pozici a materiály o klientovi pak dostane pouze zaměstnavatel, který má vážný zájem. Pokud si tyto způsoby práce agentury klient neověří, může se mu stát, že bude dělat několikrát pohovor na stejné místo u různých agentur. Seriózní personální agentura by také neměla od svých klientů toužících po zaměstnání vybírat žádné poplatky. Za hledání a výběr zaměstnanců ji totiž platí firmy, které si u ní tyto služby objednaly.



Osobní návštěva a formuláře



Během osobní návštěvy čeká klienta agentury podobný proces jako při mailové komunikaci. Po vyplnění registračního formuláře si jej agentura zapíše do své databáze. "Jakmile dostaneme odpovídající nabídku volného místa, klientovi to oznámíme a pozveme ho na pohovor," vysvětluje Martin Lejsek z personální agentury Pragma Olomouc.

"Pokud na základě výběrového řízení, což mohou být testy odborné, jazykové i psychologické, uspěje, posíláme jej přímo k případnému budoucímu zaměstnavateli, kde zpravidla probíhá další pohovor."



Internetové adresy Užitečné adresy s přehledy personálních agentur: * www.prace.cz * www.jobs.cz * zamestnani.idnes.cz v sekci Prezentace firem

Průběh výběrového řízení závisí na povaze práce, pro kterou se zájemce hlásí, a na údajích, které ve svém dotazníku uvádí. Před návštěvou agentury si proto musí každý ujasnit, jakou práci chce dělat a jakou je schopen zvládnout, co umí a neumí. Také by měl vědět, zda dává přednost práci ve velké, či v malé firmě. Stojí za to i přesně vymezit, jakou práci dělat nechce.

"Pokud zájemce dokáže své požadavky jasně formulovat, velmi tím usnadní práci každého personalisty," nabádá Martin Vosecký. Je dobré mít také předem připravenou odpověď na otázku: Proč jste odešli nebo byli propuštěni z předcházejícího místa? "Dokud nedokážete tento dotaz zodpovědět věrohodně a bez emocí, je lepší na interview vůbec nechodit," zdůrazňuje Martin Vosecký. Jednou ze zásad, které zkušení pracovníci agentur doporučují, je mluvit pravdu a nevymýšlet si schopnosti a dovednosti, které jsou dotyčnému cizí. "Na to, že se anglicky možná domluvíte, ale rozhodně nemůžete komunikovat se zahraničním vedením firmy, se dříve nebo později stejně přijde," ubezpečuje Jana Hábová, personální konzultantka z Brna. Klamnými tvrzeními klient všem pouze přidělává práci, ztrácí drahocenný čas, ale hlavně důvěryhodnost.