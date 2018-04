Čtyři rady, jak zvládnout práci z domova

V současnosti nabízí možnost částečně pracovat z domova 14 procent firem. Dá se však předpokládat, že toto číslo poroste. Veřejné diskuse na téma flexibilních pracovních úvazků totiž přitahují stále více pozornosti. Ale na co si dát pozor, než zaměstnance "zavřete" doma?

Přečtěte si Prakticky zaměřená kniha Práce na dálku od Michala Martocha radí, jak snížit náklady, zvýšit efektivitu a také spokojenost zaměstnanců. Publikaci si můžete stáhnout zdarma na www.pracenadalku.cz.

Je třeba bedlivě sledovat a analyzovat komunikaci mezi zaměstnancem pracujícím z domova a šéfem. To, co si povíte ve společné kanceláři, totiž žádný komunikátor nenahradí. Lidé si myslí, že například Skype osobní kontakt zastoupí, ale praxe říká, že je dobré někdy používání telefonu a počítače proložit osobními schůzkami nebo poradami.

"Právě možný nedostatek komunikace v týmu může být rizikem práce z domova. Proto ji doporučujeme hlavně kolegům, kteří už jsou ve firmě déle a vědí, jak firma funguje a jsou již 'sladěni' se svým týmem," říká Jana Krajcarová, senior manažerka oddělení HR ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Právě tato firma homeworking nabízí všem zaměstnancům, kterým to náplň práce dovolí.

"A je o ni velký zájem. Řada zaměstnanců tuto možnost oceňuje jako benefit, který jim firma poskytuje. Někteří lidé se lépe soustředí na práci v klidu domova než v rušné kanceláři, jiní ocení to, že mohou pustit do bytu řemeslníka a nemusí si na to brát celý den volna," doplňuje Jana Krajcarová.

Pokud se firma rozhodne nabídnout home office, bude ji to něco stát. Odborníci upozorňují na zvýšené náklady na IT a telekomunikační vybavení.

Profese vhodné na home office Ekonomické a obchodní: poradce, účetní, právník, advokát, ekonom, analytik, fakturant, obchodní zástupce, marketingový pracovník, obchodní manažer, provozovatel

e-shopu

Technické: projektant, konstruktér, designér, kreslič, architekt, odhadce, statik

Počítačové: tester, programátor, grafik, kodér, webdesignér, vývojář, konzultant, analytik

Řemesla: kadeřník, opravář aut, svářeč

Ostatní: dispečer, ekolog, skladatel, astrolog, personalista, pracovník neziskovky, nakladatel, copywriter, novinář, překladatel, spisovatel, hudebník, scénárista, fotograf, návrhář

"Kdo pracuje doma, musí mít hlavně pracovní mobil a počítač. Zároveň firma potřebuje dostatečně zabezpečit externí přístup k firemním datům. Na to ovšem mnoho firem není dostatečně technologicky připraveno," říká Ondřej Kubeček ze společnosti System4u, která se zabývá systémy správy mobilních aplikací.

Podle něj se k firemní poště, do interních systémů i k citlivým datům dá dnes dostat kdykoli a odkudkoli. Proto firmy musí tyto přístupy profesionálně zabezpečovat.

"Je důležité dbát na celkovou osvětu a proškolení všech zaměstnanců. Třeba i pod hrozbou toho, že pokud uniknou data, zruší se nebo sníží zaměstnanecké benefity," říká Kubeček.

Raiffeisen stavební spořitelna sice home office svým zaměstnancům nenabízí, ale někteří z nich se do systému dostanou i z domova. "Naši trenéři a regionální odbytoví specialisté, tedy ti, kteří jsou díky své pracovní náplni neustále na cestách, využívají možnost pracovat 'z domova' a připojovat se do systémů prostřednictvím RSA klíčů. Tuto možnost mají i další zaměstnanci, kteří rádi pracují po víkendech, či po nocích, doma. Celkem je to 12 procent zaměstnanců," uvádí Lenka Brdlíková, HR manažerka společnosti.

Homeworking klade vyšší nároky na vedení lidí, a to po stránce motivační, komunikační i kontrolní. "Manažeři musí zvolit zcela jiný způsob kontroly zaměstnanců. Musí podřízeným důvěřovat a dát jim určitou míru svobody a zaměstnanci zase na oplátku musí být zodpovědní," říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas, podle něhož by měl šéf zaměstnanci jasně říci, co se od něho očekává, čeho má dosáhnout a kdy svou práci musí dokončit. A pak samozřejmě výsledky kontrolovat.

Ne každý pracovník má ovšem dostatečnou disciplínu a schopnost sebeřízení pro práci z domova. Koho tedy domů poslat? Samostatného kolegu, který je komunikativní a asertivní. Nemělo by mu činit potíže ptát se nebo požádat o radu nadřízené či kolegy.

Lidé, kteří pracují z domova, si musí vytvořit příjemné pracovní prostředí. Musí zapomenout na to, že budou dělat od jídelního stolu, ze sedačky v obývacím pokoji nebo dokonce z postele.

"Velice by tím trpěla produktivita práce a časem také vztahy s ostatními členy v domácnosti. Platí pravidlo - čím více času trávíte doma, tím větší budou vaše nároky na kvalitu prostoru," říká Michal Martoch, autor knihy Práce na dálku a dodává: "Pracovní prostředí, ve kterém člověk tráví většinu pracovního času, má velký vliv na jeho psychiku, a tedy i zdravotní stav. A vůbec nezáleží na tom, jestli je to v kanceláři organizace či v domácnosti."

Základem úspěchu a spokojenosti při práci z domova je také zvládání některých "měkkých dovedností", k nimž patří zejména selfmanagement (sebeřízení) a schopnost zorganizovat si čas.

"Mám svoji místnost, respektive kout v baráku, který jsem si nazval pracovnou. Ráno mám spoustu času. Posnídám, zaběhám si v lese a pořád ještě není devět hodin, kdy normálně začínám v kanceláři. Je to příjemné, ale ne pořád. Přestože všichni máme v práci home office, máme i v kanceláři své místo. Pro klienty, i pro sebe. Existují sice telefony, skypy, ale s kolegy si potřebujete popovídat, sdílet informace, tříbit myšlenky. Po telefonu se omezujeme jen na pokyny, předáváme si nejnutnější, převážně provozní informace, a to není úplně ono," říká Ján Dolejš ze společnosti Expeo Prague a dodává:

"Home office rozhodně ano, ale s rozumem a ne pro všechny. Umožníte zaměstnancům větší komfort, ale můžete je také přivést do blázince. Jako firma výrazně neušetříte. A pokud vyženete všechny domů, tak co vás bude spojovat, kromě výplatnice?"