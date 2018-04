Úskalí při hledání práce

Životopis nelze podceňovat. Na prvním písemném kontaktu velmi záleží. Je dobré přehledně vypracovat strukturovaný životopis, pokud možno s malou vytištěnou fotografií. Měl by obsahovat všechny základní osobní údaje, vzdělání, praxi s přehledem let působení v té které společnosti a s výstižným popisem pracovní náplně. Také informace o jazykových a počítačových schopnostech. Nezapomenout na zájmy, zvláštnosti a zajímavosti o své osobě, například koníčky, úspěchy, zvláštní schopnosti. V průvodním dopise pak vysvětlit, o jakou práci či pozici má uchazeč zájem. I v e-mailu je dobré dodržet pravidla zdvořilého dopisu. Pokud má někdo potíže s pravopisem, ať se raději s někým poradí.Pokud hledám nové pracovní uplatnění, většinou se šance na úspěch zvětšují tenkrát, když nabídnu praxi v daném oboru nebo oblasti, či alespoň projevím zájem o tuto problematiku. Odpovídáme-li tedy na inzerát, je třeba pečlivě prostudovat požadavky v něm zmíněné a porovnat je s tím, co můžeme nabídnout. Opravdu není vhodné si vymýšlet a uvádět nepravdy, vždy se to obrátí proti vám. Pokud si uchazeč o místo není jistý v některém z požadovaných bodů, může zavolat na uvedené kontakty a otázkami se ujistit, zda by jeho profil byl odpovídající. Nevyhovuje-li například požadavku v oblasti jazykových znalostí v plné míře, lze v dopise naznačit svou chuť a možnost jazyk vylepšit - pokud to má skutečně v plánu. Rozhodně je dobré navštívit webové stránky společnosti, u níž se ucházíte o místo. Je tam řada informací a také zapůsobíte výrazně pozitivněji, když tyto informace využijete při osobním výběrovém rozhovoru, například k zajímavé otázce, ze které vyplyne, že jdete k jednání připraveni.To opravdu může nastat. K vyloučení tohoto omylu by mělo přispět většinou několikastupňové výběrové řízení. Právě osobní rozhovor poskytuje prostor k dotazům, nabízí možnost odhadu určitého osobnostního souznění s lidmi, se kterými bude uchazeč v budoucnosti spolupracovat. Na výběrový rozhovor si připravte několik otázek, bude to vnímáno jako váš zájem a vy se dozvíte více podrobností. Při výběrovém řízení se rozhodují obě strany ­ uchazeč i zaměstnavatel ­ proto je třeba se ptát!Tyto pocity přicházejí, nelze si je zakázat. Ale každopádně to, že jste rozeslali desítky životopisů, prošli řadou rozhovorů a ještě jste nenašli pracovní uplatnění, neříká nic o hodnotě a kvalitě konkrétního člověka. Vypovídá to o tom, že se v tomto případě ještě nesešla nabídka s poptávkou. V takových situacích je i přes pesimismus třeba nepolevit ve své aktivitě a věřit, že trpělivost se v této chvíli vyplácí. Sedět s rukama v klíně nejde, protože neexistuje pracovní nabídka, která přijde úplně sama.