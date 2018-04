Usmlouvat z ceny bytu dnes můžete i statisíce

Úspěšní ve smlouvání budete hlavně v případech, kdy je inzerovaná částka hodně vyšponovaná. Anebo když je prodávající pod tlakem a na prodej spěchá: třeba chce peníze na následnou koupi jiné nemovitosti, nebo má dluhy a potřebuje rychle hotovost.

"Nejběžnější sleva je pět procent. Pokud je navíc nemovitost na špatné adrese a v zanedbaném stavu, můžete snížit cenu o 10 až 15 procent, výjimečně až o 20 procent," tvrdí Jiří Fajkus z realitní společnosti Real Spektrum. "Desetiprocentní sleva může na starším panelovém bytě v Brně představovat až 200 tisíc korun, na rodinném domě i dvojnásobek."

Narazíte-li však na majitele, který na prodej nespěchá, pravděpodobně se vám podaří vyjednat slevu maximálně několik desítek tisíc korun, nebo také neuspějete vůbec. "Pokud o nemovitost opravdu stojíte, požadujte reálnou slevu a postupujte obzvláště s citem," radí David Černík z firmy Maxima Reality. "Majitel totiž může mít více zájemců a vy pak nemusíte nemovitost získat, i když se nakonec vrátíte k původní nabídce.“

Jakých argumentů můžete při licitování o ceně využít?

1. Byt leží v nabídce dlouho

Dejte najevo, že víte, v jaké situaci se prodávající nachází – že se marně snaží byt prodat už řadu měsíců a zájemců moc neměl. Nabídněte rychlé jednání za slevu z ceny.

2. Budou nutné další investice

Tenhle argument je jedním z nejpádnějších. Pokud je byt ve špatném technickém stavu – okny táhne, jádro je z umakartu, podlahy na vyhození... a vy vidíte, že do něj budete muset "nalít" další půlmilion, požadavek na slevu bude znít logicky. A kdyby se prodávající bránil, že takové výdaje to zase nebudou, můžete si přizvat nezávislého odborníka, který investici vyčíslí.

3. Vedle se prodává levněji

"Smlouvat můžete i na základě porovnání cen bytů v dané lokalitě," dává další tip realitní expert Josef Fluger. Než se tedy sejdete s prodávajícím či realitním makléřem, zjistěte si, za kolik se prodávají podobné byty na stejném místě. Najdete-li nějaký levnější, zkuste takovou cenu vyjednat i pro sebe.

4. Lokalita není právě ideální

Slevit by prodávající mohl i v případě, když mu vypočítáte všechny nedostatky, které má lokalita (je to rušné místo, hůře dostupné centru města, chybí tu obchody, není kde zaparkovat...) či bytový dům (potřeboval by rekonstrukci, není v něm výtah...).

5. Dám vám peníze na ruku

Každého prodávajícího potěší, když uslyší, že se obchod nebude zdržovat vyřizováním hypotéky. Můžete-li kupní cenu složit okamžitě v hotovosti, budete tím bezesporu ve výhodě oproti jiným zájemcům. A můžete tím argumentovat: když mi slevíte, po vyřízení všech náležitostí budete mít peníze na účtu.