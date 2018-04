Usnadněte si práci v horkém létě

Horko zpomalí myšlení

„Dva roky jsme v práci usilovali o zřízení klimatizace, až se vedení konečně rozhoupalo. Nevím, jak bych ta vedra v minulém roce přetrpěla,“ říká sedmačtyřicetiletá úřednice Milena. „Dříve jsme z nadměrných teplot chodili domů vyčerpaní a podráždění. Zjistili jsme, že upadala i soustředěnost a dělalo se více chyb.“ Nevhodné pracovní podmínky mohou mít opravdu vliv i na samotný výkon práce. Lidem s nějakým zdravotním handicapem mohou i poškodit zdraví.

„Měli jsme na provozu asi dva dny pokaženou klimatizaci a kolega zkolaboval horkem. Naštěstí se zaměstnavatel zachoval fér a odškodnil jej,“ vzpomíná dělník z textilní fabriky Zdenek. Na takové situace myslí i zákoník práce. Zaměstnavatelé podle něj musejí vytvořit pracovníkům takové podmínky, aby je neohrozili na zdraví. A uzpůsobení teplotních podmínek k nim určitě patří. Navíc by byli i sami proti sobě. Nadměrné teploty totiž zpomalí organismus, myšlení a tím pádem zhorší i pracovní výkon.

S klimatizací opatrně

Podle primáře interního oddělení valašskomeziříčské nemocnice Pavla Prodělala by zaměstnavatelé teplotní vlivy rozhodně neměli podceňovat. Zvlášť i zaměstnanců, kteří mají nějaké zdravotní problémy. „Dehydratace zhoršuje funkci srdce, mozku i ledvin a také paměť. Hrozí riziko častějších mozkových příhod. U zdravých jedinců pak není ničím neobvyklým, že z vedra kolabují,“ konstatuje primář Prodělal.

„Při vysokých teplotách doporučuji pít tři až čtyři litry tekutin, samozřejmě záleží na druhu práce, kterou člověk vykonává. Nejlepší je pitná voda, ne příliš ledová nebo vlažný čaj. Káva organismus odvodní. S klimatizací bych také zacházel velmi opatrně. Je mnoho případů, kdy při přechodech z chladných místností do sluncem rozpálených venkovních prostor, lidé trpí opět srdečními problémy, nachlazením, bolestmi hlavy, krční páteře a katary horních cest dýchacích. Klimatizace by měla být nastavena tak, aby rozdíl těchto teplot byl maximálně šest stupňů. Důležité je klimatizaci pravidelně čistit.“ Jestliže však klimatizaci špatně snášíte, domluvte se na upravení její teploty, hledejte v kanceláři společný kompromis.

Na ochranné nápoje máte nárok

Brněnská advokátka Eva Grabarczyková uvádí, že pokud teplota u prací, kde je vyšší energetický výdej, překročí 26 stupňů Celsia, musí firmy zajistit lidem dostatek ochranných nápojů. A je jedno jestli se jedná o řidiče, montéry, operátory nebo stavbaře. Nápoje by neměly obsahovat moc cukru, čili více než je 6,5 hmotnostního procenta, nesmí překročit jedno hmotnostní procento alkoholu, musejí být zdravotně nezávadné a mít vhodnou teplotu.

„Jejich nákup jde na vrub na zaměstnavatelů, kteří nemají nárok, požadovat za ně žádnou náhradu. Pokud by tak neučinili, a někdo z pracovníků by si kvůli velkému vedru přivodil zdravotní komplikace, porušili by tím zákoník práce a byli by za pracovníka odpovědní,“ vysvětluje advokátka Grabarczyková. „V kancelářích, kde energetický výdej nebývá tak velký však zase platí, že zde teplota nesmí přesáhnout osmadvacet stupňů Celsia. Pokud by se tak stalo, zaměstnanci by v ní už neměli pracovat. Čili zaměstnavatel musí zajistit vhodným větráním, aby se tato hranice nepřekročila.“

Oděvy musejí větrat

Na dostatečnou ochranu před sluncem a horkem myslí firmy u oblečení, například pracovníků na stavbách. Tiskový mluvčí Metrostavu František Polák říká, že dělníci mají odvětrávací přilby. „Co se týká pracovního oděvu, je sice bavlněný, ale příliš montérky odlehčit nejdou, protože především musí dotyčného chránit. Snažíme se ale, pokud to dovolí druh práce, přesunout ji mimo polední vedra,“ poznamenal Polák. Také Antonín Kliška, který pokrývá střechy, uvádí, že si zakázky v létě domlouvají na brzké ranní hodiny s polední pauzou a pokračují pak až zase po třetí hodině odpoledne.

„Kdyby někdo z nás na střeše zkolaboval horkem, pravděpodobnost, že spadne a těžce se poraní nebo zabije, je u nás velká,“ tvrdí Kliška. „Není také dobré pracovat oblečený jen do půl pasu, jelikož hrozí spálení kůže. Pořídili jsme si speciální montérky se silnou odvětrávací schopností, naštěstí je na trhu už hodně kvalitních pracovních oděvů.“