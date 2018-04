Boj s prokrastinací vyhlásil v Česku. Teď míří za oceán

Když před osmi lety začal Petr Ludwig se svými kolegy učit Čechy, jak bojovat s chorobným odkládáním povinností, tedy prokrastinací, netušil, jaký boom odstartuje. Všechny poznatky, návody a rady sepsal do útlé knihy s množstvím jednoduchých obrázků a úderným názvem Konec prokrastinace.

Výsledek? Více než šedesát tisíc prodaných kusů a jednoznačná pozice bestselleru. Na přednášky, které pořádá i dva roky poté, co kniha vyšla, stále chodí stovky lidí. Nedávno se mu například podařilo do posledního místa zaplnit pražskou Lucernu. A co víc, teď se chystá dobýt Ameriku.

„Ten pocit zažil někdy každý. Je to selhání sám před sebou. Řeknu si, že půjdu běhat, jenže nejdu. Nebo se člověk rozhodne, že bude zdravě jíst, a nějak se k tomu nedostane. Nebo se odhodlá, že se vrhne na nějaký úkol a nakonec jen sedí dvě hodiny u Facebooku. Hrozně mi to vadilo a myslím, že to vadí každému. Pak jednou kolega přišel s tím, že se tomu říká prokrastinace, což bylo slovo, které v Česku téměř nikdo neznal,“ vzpomíná Petr Ludwig na dobu, kdy se v jeho hlavě začal rodit nápad napsat knihu.

Tehdy ještě studoval, ale zároveň se už věnoval vlastnímu podnikání. Osm let dával s kolegy dohromady poznatky z nejrůznějších amerických studií. Testovali je na sobě, a když viděl, že s prokrastinací se dá skutečně zatočit, byla jenom otázka času, kdy se dostaví úspěch.

A ten je tady. Aktuálně putuje na české pulty už 12. dotisk knihy, která sází na jednoduché rady, jak skoncovat s problémem, jenž občas trápí snad úplně každého. V oblasti motivační literatury se tak Ludwigovi podařilo něco, co v Česku nemá obdoby.

A jeho příští výzva? Vyhlášení boje s prokrastinací i za mořem. A to přímo v místě, kde je snad největší koncentrace světových firem s tisíci zaměstnanci, pro které je odkládání povinností stejně aktuální téma, jako pro Čechy. V americkém Silicon Valley.

„Řekli jsme si, že do roka a do dne chceme mít mezi klienty všechny velké firmy, které v Silicon Valley mají svou základnu, jako je Facebook nebo Google,“ neskrývá své ambice mladý muž.

Za oceán tak poputuje nejen anglický překlad knihy, který je nyní těsně před vydáním, ale také část jeho týmu, jenž se podobně jako v Česku zaměří na přednáškovou činnost.

To je marketingová bomba!

K 1. lednu 2016 startuje také nový vzdělávací portál s doménou procrastination.com. „Tato doména má sama o sobě statisíce návštěv. Kdokoli zadá do vyhledávače anglicky slovo prokrastinace, dostane se k nám. Z marketingového pohledu je to naprostá bomba,“ říká nadšeně Petr Ludwig.

Sám se přesunout za hranice ale nechystá. Svým zaměstnancům, kteří se budou starat o chod americké pobočky, naprosto důvěřuje. „Budeme vlastně dělat totéž co tady. Pořádat semináře a přednášky, jen sály, které si k tomu pronajmeme, nebudou tady, ale v USA. Spousta našich klientů z Česka má navíc své pobočky právě v Silicon Valley, takže by nemělo být tak těžké získat si čtenáře a publikum i za mořem,“ vysvětluje Ludwig.

Anglický překlad jeho knihy měl vyjít už před několika měsíci. První výtisky měl dokonce autor na stole. Jenže s knihou nebyl stoprocentně spokojený. A tak se rozhodl ji přepracovat, ačkoli tím expanzi svého byznysu značně oddálil.

„Řekl jsem si, že mám jedinou šanci knížku vydat, protože třeba už nikdy žádnou jinou nenapíšu. Takže jsme si k tomu znovu sedli a vypilovali ji. Záleželo mi na tom, aby byla dokonalá. I kdyby to mělo trvat jakkoli dlouho,“ říká přesvědčivě mladý podnikatel.

Spojené státy navíc nejsou první zahraniční zastávkou, kam Ludwig zásady boje s prokrastinací vyvezl. Už více než rok se kniha úspěšně prodává v Rusku. „Je naprosto odzbrojující, když vám přijde dopis od člověka, který žije dva tisíce kilometrů daleko, psaný lámanou angličtinou, o tom, že jste mu změnil život,“ pochvaluje si kladné přijetí v zemi, kde se prodalo již více než 15 tisíc výtisků.

Překlad do čínštiny? Ne

Do konce roku vyjde také francouzský překlad a v přípravné fázi je i německá verze. „Původně jsme přemýšleli také nad asijským trhem a knihu chtěli vydat v čínštině. Objevilo se však příliš mnoho ‚ale‘. Z hlediska propagace by to bylo velmi složité třeba už jen pro to, že v Číně nepoužívají Facebook,“ vysvětluje autor, proč se mu Amerika jeví jako daleko jednodušší cíl.

Disciplinovaní Japonci

Jak se ale zdá, i tak nadčasové a po mnoha stránkách univerzální téma, jako je boj s neschopností plnit řádně úkoly a povinnosti, není uplatnitelné úplně všude. Petr Ludwig se o tom přesvědčil sám, když nedávno strávil měsíc v zemi vycházejícího slunce.

„Japonci skutečně moc neprokrastinují. Jestli se o Němcích říká, že jsou disciplinovaní, tak v Japonsku jsou na tom ještě desetkrát lépe,“ říká s úsměvem, vědom si faktu, že tamější trh zřejmě může ze svého seznamu zahraničních výzev škrtnout. Učit jeden z nejpracovitějších národů jak zatočit s leností, by bylo přeci jen poněkud zbytečné.

Odkládáte povinnosti na poslední chvíli? celkem hlasů: 1034