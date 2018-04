Úspěšná manažerka: Chůvu jsem si brala i do práce

Do funkce náměstkyně finančního řízení Jaroslava Hirschová (37) nastoupila teprve před několika měsíci. Téměř celou svou dosavadní kariéru strávila v bankovní skupině General Electric GE, nejdříve v České republice a pak na různých postech v Británii a Finsku. Právě ve funkci finanční ředitelky a členky představenstva se jí před dvěma lety v Helsinkách narodil syn Daniel. Když pracuje, stará se o něj chůva, pomáhá také manžel.

Severské státy jsou známé silnější podporou rodiny a pracujících žen. Dlouho trvalo, než jste se vrátila z mateřské či rodičovské dovolené do práce?

Ve Finsku se ženy obvykle vracejí do zaměstnání nejpozději, když je dítěti rok. Ale klasickou mateřskou dovolenou jsem neměla. Pracovat jsem vlastně vůbec nepřestala. Když jsem porodila, na pokoji jsem byla s paní, která uměla jen finsky, a já si s ní tedy vůbec nemohla povídat.

Nudila jsem se, tak jsem vzala mobilní telefon a začala vyřizovat své pracovní záležitosti, které jsem měla zapsané v diáři. Šlo to, takže jsem pak po návratu domů pracovala z domova a postupně začala občas docházet do práce. Většinu času jsem ale pracovala z domova s pomocí manžela a chůvy.

A co když jste musela odejít do kanceláře?

V tom případě jsem si syna brala s sebou i s jeho chůvou. Když byly synovi tři měsíce, již jsem většinu času trávila v kanceláři s tím, že o přestávce na oběd jsem se většinou vracela domů na kojení. Naštěstí jsem bydlela poměrně blízko od kanceláře.

kariéra a rodina: Jaroslava Hirschová Vystudovala ekonomickou fakultu se zaměřením na finance a bankovnictví Technické univerzity v Ostravě. V posledních 12 letech pracovala v General Electric na různých vedoucích pozicích v Česku, Británii a Finsku. Naposledy působila ve finské GE Money Oy jako členka představenstva a finanční ředitelka. Novou náměstkyní pro finanční řízení České pojišťovny se stala loni v prosinci. Je vdaná a má syna Daniela (2).

Nepřipadalo to vašemu okolí zvláštní? Nevadilo to zaměstnavateli?

V severní Evropě se na skloubení role pracovní a rodičovské dívají trochu jinak než u nás. Například ve Finsku není ani trochu negativně vnímána skutečnost, že žena dělá kariéru. Zaměstnavatele nezajímá, co děláte ve volném čase.

Jestli lezete po horách nebo se staráte o dítě. Zajímají je jen pracovní výsledky – musíte pracovat dobře a hodně. Například kolegyně brala s sebou dítě i na pohovory a nikomu to nepřišlo divné. To si u nás zatím nedovedu představit.

Co dělají zaměstnavatelé ve Finsku pro to, aby usnadnili ženám návrat do práce?

O jesle a školky se víceméně stará jen stát. Jsou i soukromé školky, ale nejsou pro Finy tak drahé jako některé soukromé školky u nás. Zaměstnavatelé vycházejí pracujícím matkám vstříc také tím, že mohou pracovat na zkrácené úvazky nebo z domova.

Proč jste se vracela? Nebylo by Finsko se svým přístupem k pracujícím matkám pro vás lepší?

Bylo, ale tady se syn naučí česky a navíc jsme blízko rodině. Při návratu se mě nikdo neptal, jestli mám děti. Postupně se tady přibližujeme severským zemím. Například ještě před dvanácti lety jsem neznala žádnou ženu, která by měla možnost pracovat na zkrácený úvazek. Nyní jich je kolem mě hned několik.

Je těžké prosadit se jako žena s malým dítětem na tak vysoké funkci a v prostředí, které je z většiny ovládáno muži?

Dítě jsem měla později, až když jsem ve své kariéře dosáhla určitého postu. Ale neumím posoudit, zda je pro ženu lepší mít dítě dříve, nebo až když si vybuduje kariéru. Například ve Finsku mívají děti velmi mladí lidé a ženy s malými dětmi obsazují manažerské role ve větší míře než u nás.

Jaký je váš recept na skloubení rodiny a práce? Co je podle vás nejdůležitější?

To je velmi individuální, každá matka má jiné preference, každé dítě je jiné. Záleží na tom, jak si vše zorganizuje a jak jí vypomáhá partner. Například musíte mít na vše časovou rezervu a záložní řešení, protože nikdy nevíte, co bude. Naplánujete si třeba, že v noci se aspoň pět hodin vyspíte, ale dítěti zrovna začnou růst první zoubky, takže nezamhouříte ani oko. Přestože je dobré mít hodně věcí naplánováno dopředu, je nutné počítat s tím, že si budete muset program operativně přizpůsobovat.

Jak přimět partnera, aby se o dítě také hodně staral a vypomáhal?

Je to o vzájemné domluvě a nalezení nějaké rovnováhy v rodině.

Nejste z toho vyčerpaná?

Ne, nejsem. Vše je v tom, dobře si zorganizovat čas. Například když vařím, tak vařím více jídel najednou, a ne jen jedno. Efektivně tak využiji čas strávený v kuchyni. Musíte zhodnotit, co se dá udělat za kratší dobu, eliminovat nebo úplně vypustit. Už nechodím do fitcentra, ale cvičím doma. Místo čtení beletrie si teď raději hraji se synem, podnikáme spolu výlety a to mě zase nabíjí novou energií.

S malým dítětem musíte mít na vše časovou rezervu a připravené záložní řešení

Dítě se mi narodilo ve Finsku. Tamější společnost se na pracující matky nedívá kriticky, stát se jim naopak snaží situaci usnadnit.