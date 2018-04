Úspěšný investor musí vědět, kam sáhnout pro informace

Veďte si podrobné „účetnictví“

Abyste měli opravdu dobrý přehled o tom, jak se daří nebo nedaří, je dobré vést si podrobnou tabulku. Jednak budete potřebovat podrobná data pro placení daní, ale hlavně budete mít přehled sami pro sebe. Ale počítejte všechno, i neúspěchy.

Pravda je někdy krutá, ovšem zajímat by vás měl celkový zisk – a k tomu se dostanete jen poctivou evidencí nejen zisků, ale i ztrát.

Když se budete bavit s jinými, kteří stejně jako vy investují na amatérské bázi do akcií, začne takové to vychloubání podobné roztahování rukou u rybářů. Snad každý začne popisovat obchody, na kterých vydělal obrovská procenta. O ztrátách mluví málokdo, a to není moc sportovní. Je snadné dotyčného utřít jednoduchou otázkou – a kolik máš minulý rok zisk portfolia v p.a.?

Nezapomeňte evidenci zaplacených poplatků. Jejich výše u častého obchodování může zahýbat vaší iluzí zisku (započítejte je do nákladů vašeho portfolia) a snižují se o ně daně. K těm se dostaneme v posledním dílu.

Stejně tak nezapomeňte započítat dividendy, které dostanete, ty mohou roční bilanci hodně pomoci.

Kam pro informace

Pro investice do akcií se mi nejvíc osvědčil obyčejný selský rozum. Ale i ten potřebuje informace. Takže se rozhlédněte po internetu, je tam spousta serverů, které vám potřebné informace dodají. V zásadě potřebujete informace ze čtyř oblastí.

- situace v ČR i ve světě, zejména politická - akcie se mohou hýbat například v období kolem voleb podle toho, kdo bude mít v průzkumech navrch. Dále vás zajímají různé maléry, co se u nás a hlavně ve světě stanou – vysvětlím později.

- jak jsou na tom světové akciové trhy – vývoj na nich bude česká burza většinou dříve nebo později následovat.

- co se děje s předmětnou ekonomikou státu, kde hodláte investovat – vaše vyvolené akcie se jí budou často přizpůsobovat.

- jak si stojí konkrétní firma, jejíž akcie vás právě zajímají – uveřejňování průběžných výsledků (což firmy, kterých akcie se na hlavních trzích obchodují, dělají podrobně většinou čtvrtletně) dokáže cenou pěkně zahýbat, pokud není v souladu s očekáváním trhu.

Takže těch serverů budete potřebovat číst trochu víc. Jsou takové, co se tváří, že dodají vše, ale na to nikdy nesázejte.

Doporučení a zaručené tipy

Na serverech a v novinách bývají různá doporučení, co dělat s akciemi jednotlivých firem nebo oborů. Takové to makléř doporučuje koupit akcie ABC a prodat akcie DEF. Dále uvádí makléřské firmy na svých webech tabulky jednotlivých akciových titulů a u nich, jestli je koupit, prodat, držet a tak. Tak tomu doporučuji se vyhnout a nikdy se tím neřídit – a naopak zkusit přemýšlet o opačné variantě.

Nic proti autorům těchto doporučení, jistě jsou to príma kluci a holky a myslí to upřímně, ale představte si sebe na jejich místě. Představte si, že máte tip, co půjde nahoru. Místo abyste se postaral o své klienty, kteří vás (hodně dobře) platí, snažil se jim toho co nejvíc ještě za levno nakoupit, vy to budete vytrubovat do světa. Tedy místo, aby jste cenu před nákupem svých klientů snížil, vy ji tak budete zvyšovat?

