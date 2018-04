Úspěšný muž si umí vybrat oblek

Drobnější a velmi štíhlí muži by měli volit saka spíše přiléhavější, s užšími klopami a málo výraznými vycpávkami. Muži vysocí, se širokými rameny se bez vycpávek obejdou úplně. Korpulentnější pánové by si ve snaze zakrýt svou silnější postavu měli dát pozor na příliš velká saka. Dobrým tipem jsou jednořadá saka, která opticky zeštíhlují.

A co košile? Muži si často kupují ty s příliš krátkými rukávy. Správně dlouhý rukáv musí překrýt zápěstí a jeho manžeta by měla centimetr až dva vyčnívat pod rukávem saka. Při nákupu je dobré počítat s tím, že prvních několik vyprání novou košili o něco zkrátí. Proto délka rukávů i obvod okolo krku by měly mít nepatrnou rezervu. Límeček košile musí být střižen tak, že ani po uvázání kravaty se nebudou zvedat jeho špičky od náprsenky.

Délka kalhot dnes také podléhá módě. Tu ideální k obleku poznáme tak, že kalhoty volně spadají na boty a vytvoří tak jedno, maximálně dvě drobná řasení. Na kalhoty vždy patří pásek, popřípadě šle. Ani při sezení nesmí být pánům vidět holá noha, proto i délka ponožek musí být dostatečná. K formálnímu oděvu se hodí celokožená šněrovací a kvalitní obuv. Její barva by měla dobře ladit s barvou obleku a zároveň je nutností, aby barva bot byla totožná s barvou pásku, tašky či kufříku. Svůj vkus mohou muži uplatnit při výběru kravaty. Vyplatí se vsadit na kravatu kvalitní, hedvábnou. V chladnějším období přichází na řadu kabát, který s oblekem ladit nemusí. Jeho délka by měla být taková, že ani v předklonu nebude odkrývat sako. K obleku se nikdy nenosí sportovní bundy.