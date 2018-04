Vyzkoušeli jsme: Změna dodavatele a sazby elektřiny by stála 10 tisíc

Skromní se snažíme být už léta, dodavatele jsme si vybrali v aukci, jističe máme přiměřené našim spotřebičům. Možná by se dalo ušetřit na sazbě. Ideální příležitost, jak vyzkoušet ČEZ a jeho aktuálně velmi propagované služby pro zákazníky.

Na dálku jsem neuspěla

Volám call centrum. A poprvé vykládám svůj příběh. „Elektřinu mi dodává někdo jiný, ale spadám do zóny, kde jste distributorem. V domě, kde žiji, byly přímotopy, ale nyní je nevyužíváme. Uvažuji o změně dodavatele a při té příležitosti bych chtěla vypočítat, jestli by se mi nevyplatila jiná sazba, protože by byly nižší stálé platby.“

Mladík na druhém konci drátu mi doporučuje navštívit pobočku, je totiž třeba udělat výpočet. A radí, abych se podívala na bojler a zapsala si výkon, který je na štítku.

Modelový příklad Současná roční spotřeba: sazba D45d 0,798 MWh vysoký tarif



4,479 MWh nízký tarif

platba 12 600 Kč ročně

Nabídka ČEZ: sazba D45d platba 17 774 Kč ročně

sleva za závazek 24 měsíců 10 %

roční platba po slevě 15 996 Kč Nabídka ČEZ: sazba D25d platba 22 245 Kč ročně (počítáno 1,759 MWh v nízkém tarifu a 3,518 MWh ve vysokém tarifu)

Na webu nacházím nejbližší pobočku v Kolíně a zaklikávám návštěvu na následující den dopoledne. Hodinu mi za chvíli potvrdí mailem i esemeskou a přidají PIN. Ten druhý den vyťukám do pořadníkového stojanu v pobočce, dostanu lísteček a usadím se v hale. Nečekám ani dvě minuty a už se mě ptá vedoucí pobočky (poznávám ho, foto bylo na webu), co pro mě může udělat. A současně se objeví mé číslo na displeji. Poděkuji za vstřícnost a odcházím k přepážce.

Překvapivě jednoduchý výpočet

Vysvětluji pracovnici svůj problém. Máme sazbu D45d (vhodnou pro přímotopy), tedy 20hodinový nízký tarif. Přímotopů jsme se už zbavili a já bych chtěla přejít na sazbu D26d, tedy 8hodinový nízký tarif, a ušetřit tak na stálých platbách. Ale v dostupných kalkulačkách neumím vypočítat novou platbu. Kolik spotřebované energie zařadit do nízkého a kolik do vysokého tarifu?

Sazby elektřiny D01d, 24 hodin VT (vysoký tarif) - domácnost bez ohřevu vody a vytápění, nízká spotřeba



D02d, 24 hodin VT - domácnost bez ohřevu vody a vytápění, středně vysoká spotřeba



D25d, 8 hodin NT (nízký tarif) - akumulační ohřev vody, nižší spotřeba



D26d, 8 hodin NT - akumulační ohřev vody či vytápění, vyšší spotřeba



D27d, 8 hodin NT - elektromobil



D35d, 16 hodin NT - smíšené akumulační a přímotopné vytápění



D45d, 20 hodin NT - přímotopy



D56d, 22 hodin NT - vhodné pro tepelné čerpadlo



D61d, NT od pátku 12h do neděle 22h - chaty a chalupy



Jednoduchost výpočtu mě překvapí. Celou naši spotřebu pracovnice vydělí třemi (8 hodin je třetina dne) a tuto třetinu vynásobí sazbou nízkého tarifu, zbytek zařadí do vysokého. Přesnější kalkulačka prý neexistuje. Po chvilce výpočtů mi sdělí, že zatímco při současném nastavení bych u nich ročně platila 15 996 korun, kdybych sazbu změnila, bylo by to 22 245 korun.

Jak je to možné? Vždyť bych (podle tabulek) měla sazbu vhodnější pro můj typ domácnosti? Prý to hodně záleží na tom, zda bych změnila chování. Pokud dokážu prát, mýt nádobí a vařit hlavně přes noc, asi by se změna mohla vyplatit.

Sazbu si smím vybrat

S obavou se ptám, jestli nebude vadit, když si ponechám onu přímotopovou sazbu, i když už nepoužívám přímotopy. Prý ne. Když máme na ohřev teplé vody bojler a rezervní elektrokotel na topení, smíme užívat dvoutarifovou sazbu. A pak už si prý mohu vybírat.

Ke cti paní v zákaznickém centru musím říct, že nijak netlačila na to, abych k nim přešla. Dokonce mě upozorňuje, abych si pročetla znění současné smlouvy, jestli vůbec mohu dodavatele měnit. Žádné vemlouvavé přesvědčovací taktiky, velmi seriózní přístup.

A já navíc vím, že na faktuře u mého dodavatele bylo 12 600 korun. Tedy téměř o 3 700 korun méně, než mi nabídl ČEZ. To se mi nevyplatí ani při využití poměrně luxusních doplňkových služeb, které společnost nabízí. Zůstanu tedy u konkurence a sazbu nezměním, vyšlo by mě to až o deset tisíc korun dráž.

Přehled Deset největších „žroutů“ elektřiny v domácnosti

Vede možná trochu překvapivě indukční varná deska. Následují rychlovarná konvice, fén a vysavač.

Tradičně velký žrout lednice v přehledu chybí. „Sama o sobě totiž nemá velkou spotřebu za hodinu, její energetická náročnost spočívá v tom, že běží nonstop,“ říká Ondřej Valuštík z webu www.elektrina.cz. Na tomto webu najdete i kalkulačku, do které můžete zadat všechny své spotřebiče a vypočítat si, kolik za co platíte ve vaší konkrétní domácnosti. U cen za roční provoz se přitom vychází ze statistik - jak dlouho je běžně daný spotřebič používán.

1. Indukční varná deska (4 plotýnky) - hodina provozu 18,24 Kč, rok používání 2 663 Kč

Tip: Za hodinu plného provozu si vezme nejvíc. Výhodou je, že maximální výkon je u ní krátký. Voda v hrnci se začne rychle vařit a pak můžete „plamen“ stáhnout.

2. Varná konvice - hodina provozu 9,60 Kč, rok používání 280,30 Kč

Tip: Vařte jen tolik vody, kolik právě potřebujete. A občas odstraňte vodní kámen octem.

3. Fén - hodina provozu 9,60 Kč, rok používání 140,206 Kč

Tip: Máte fén zavěšený v koupelně a práší se na něj? Očistěte čas od času mřížku u topné spirály. Přístroj se nebude přehřívat.

4. Vysavač - hodina provozu 5,80 Kč, rok používání 168,20 Kč

Tip: I zde platí, že pravidelné čistění filtrů pomůže snížit spotřebu. A pokud používáte papírové sáčky, měňte je dřív než přetékají.

5. Myčka 60 cm - hodina provozu 5,30 Kč, rok používání 1 927,20 Kč

Tip: Nezanevřete na myčku. I když není malým žroutem energie, je stále výhodnější než mytí nádobí v ruce (i z hlediska spotřeby vody).

6. Pračka, přední plnění - hodina provozu 5,30 Kč, rok používání 578,20 Kč

Tip: Pračka s vrchním plněním je o něco energeticky úspornější, je to však dáno tím, že se do ní obvykle vejde méně prádla a vody.

7. Mikrovlnná trouba - hodina provozu 4,80 Kč, rok používání 140,20 Kč

Tip: V porovnání s varnou deskou je úspornější. Pokud vaříte dvě brambory pro sebe k obědu, vyplatí se vám, dát je na dvě minuty do mikrovlnky.

8. Kávovar - hodina provozu 4,80 Kč, rok používání 87,60 Kč

Tip: Pro vaši peněženku (a pro přírodu) není ani tak nákladná spotřeba kávovaru jako nákup kapslí.

9. Klasické žárovky, 10 ks - hodina provozu 2,54 Kč, rok používání 2 321,40 Kč

Tip: Kupte si LED žárovky, vyjdou sice dráž při nákupu, ale do roka se vám jejich cena vrátí na úsporách energie.

10. Plazmová televize (úhlopříčka 132 cm +) - hodina provozu 1,40 Kč, rok používání 1 983,30 Kč

Tip: Pořiďte si raději televizi s LED technologií. A nezapomeňte, že i stand-by světélko „žere“ energii.

Kdy běží nízký tarif?

Doby nízkého tarifu zveřejňuje váš distributor elektrické energie (ČEZ, E. ON, PRE), mění je obvykle jednou za půl roku. Na webu hledejte sousloví „časy spínání HDO“. Pokud po vás systém bude chtít jakési povely a kódy, hledejte v elektrických hodinách domácnosti nebo volejte do call centra distributora s žádostí o radu.

Kdo si nechce časy pamatovat (a každou chvíli aktualizovat), může požádat elektrikáře, aby mu třeba v kuchyni vyvedl diodu, která bude svítit při nízkém tarifu. Taková operace vyjde orientačně na pětistovku.