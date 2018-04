Uspořím tisíce, ale čekám víc

Jelikož se jemu a jeho ženě Jitce loni narodila dcera Anežka, využili Čápovi stejně jako desetitisíce dalších mladých párů, z nichž jeden zůstává na mateřské dovolené, společné zdanění manželů.

Tato daňová novinka umožní manželům sečíst společné příjmy a v případě, kdy jeden z nich má minimální výdělky, vrátí se do rodinného rozpočtu i desetitisíce korun.

Na společném zdanění lze získat desetitisíce

Komplikovanější papírování se Čápovým vyplatí. Kdyby podávali daňové přiznání každý zvlášť, Přemysl by dostal zpět šest tisícovek a Jitce, jejíž příjem tvořila proplacená dovolená po ukončení mateřské při začátku pobírání rodičovského příspěvku, by stát vrátil tři tisíce korun. V současnosti Jitka pobírá jen rodičovský příspěvek ve výši 3600 korun a hlavní břímě uživit rodinu spočívá na Přemyslovi.

Ten má plat, který převyšuje celostátní průměr a závisí výrazně na výši vyplacených prémií či odměn. Stejně jako mnozí Češi, ani on se nechce příliš svěřovat s tím, jaká suma se měsíčně objevuje na jeho výplatní pásce.

„Je to v pásmu 25 až 45 tisíc hrubého měsíčně,“ prozrazuje a raději prezentuje konečný výsledek společného zdanění.

„Když jsme využili společného zdanění a dělili příjmy dvěma, manželce vznikl nedoplatek přibližně 28 tisíc korun a mně přeplatek 60 tisíc,“ počítá Přemysl. Po sečtení těchto částek by jim měl finanční úřad vrátit 32 tisíc korun. „Celkem to vychází o 23 tisíc korun výhodněji než při individuálním zúčtoání daní,“ komentuje Přemysl výsledek, který jeho rodině významně přilepší.

Ušetřím, ale Paroubkovi hlas nedám

„Společné zdanění je určitě dobrý krok, který mě trochu překvapil od levicové vlády, protože je běžný spíš ve státech, kde vládne pravice,“ uvažuje Přemysl Čáp z Hostinného, který dříve několik let působil v komunální politice v nedalekém Vrchlabí. Ačkoliv návrh na společné zdanění prosadili sociální demokraté, jejich kandidátku v červnu Čápovi volit nebudou. „Mělo to být dávno, nyní to působí jako kupování hlasů,“ říká Přemysl.

Podle něj by však stát mohl pro rodiny udělat daleko víc. „Staré rčení praví, že rodina je základ státu, a proto si myslím, že je potřeba tyto základy podporovat,“ říká Přemysl, který často chodí rád s rodinou na výlety či do přírody.

Malé dítě, drahá radost

Po narození dcery Anežky ho podle jeho slov překvapilo, jak jsou drahé všechny věci na děti, ať už je to oblečení, výživa nebo drogerie. „Řešením by určitě bylo, kdyby vláda snížila daň z přidané hodnoty u tohoto zboží, čímž by ho zlevnila,“ říká Přemysl.

Při hodnocení své nové, rodičovské role se neopomene zastavit ani u situace ve zdravotnictví. „Současná krize v tomto resortu způsobuje, že když dítě stůně, můžete si připravit i stokorunové částky na léky, které se lékař bojí předepsat na úhradu z pojišťovny, aby nepřekročil limit,“ popisuje své zkušenosti. Situace potom prý mnohdy končí tak, že lékař ani nepředepíše recept, ale jméno léku napíše na kousek papíru s tím, že si ho má rodič v lékárně zakoupit.

Čápovi mohou být spokojeni, stát jim vrátí desetitisíce. „Na druhou stranu je fakt, že po celý rok má stát tuto částku bezúročně půjčenou,“ uzavírá Přemysl.