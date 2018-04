Uspořte milion, v penzi se bude hodit

Zní to krásně, mít milion korun. A není to tak těžké. Při tříprocentním zhodnocení peněz v penzijním fondu to zvládnete, budete-li ukládat rozumné dva tisíce korun měsíčně, za necelých dvacet šest let. Je-li vám třicet, nejvyšší čas začít!