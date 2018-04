Úspory: co teď nejvíc nese?

, aktualizováno

Čas od času řeší každý z nás otázku, kam nejlépe umístit své úspory. Jedna z takových chvil nastala zajisté i v minulém týdnu, kdy snížila Česká národní banka své klíčové úrokové sazby a v návaznosti na to se dostavil i pokles úrokových sazeb tuzemských bank. Kam ale úspory přesunout? Podívejme se na to, jak si vedly jednotlivé investiční nástroje v uplynulých dvanácti měsících a zda se vyplatí do nich investovat.