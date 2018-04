Ustojí online brokeři propad na Wall Street?

Přibližně před rokem investoři na Wall Street hýřili optimismem, obchody kvetly, online brokeři si mnuli ruce a realizovali tučné zisky za zprostředkování obchodů. Nyní se situace obrátila o 180 stupňů. Velké americké brokerské domy, jako Charles Schwab, E*Trade, TD Waterhouse, ale i podstatně menší čeští online brokeři zaznamenávají pokles zůstatků na účtech a nižší zájem o obchodování na amerických akciových trzích. Je namístě si položit otázku: Ustojí online brokeři současný propad na Wall Street, nebo je akciový trh stáhne s sebou?

Odliv finančních prostředků z online účtů v loňském roce kulminoval v jeho posledním čtvrtletí. Největší pokles průměrné výše zůstatků na jednom klientském účtu zaznamenal v loňském roce broker Ameritrade, a to o výrazných 54 %. O 39 % se snížily vklady u populárního E*Trade a o 33 % u vysoce hodnoceného TD Waterhouse. Nejmenší pokles ze čtveřice největších online brokerů pak na svých účtech zaznamenali klienti u leadera v tomto oboru - Charlese Schwaba - konkrétně pouze o 9 %. Jestliže v průběhu loňského roku vzrostla celková aktiva klientů u čtyřech brokerů o $17,5 mld., v samotném 4. čtvrtletí 14 milionů klientů přišlo o $133 mil. Tento trend, s ještě větší intenzitou, pokračoval i v prvních dvou měsících letošního roku. Pro české brokery je obtížné dělat podobné srovnání, neboť svoji aktivitu na amerických kapitálových trzích zahájili až v průběhu loňského roku.

Z dostupných dat však můžeme odhadnout podobný vývoj jako u amerických protějšků.

Zájem o akcie s pádem celého trhu klesá. Tím spíše, že se jednalo o technologické akcie, které se v loňském roce staly hlavním terčem zájmu online investorů. Index převážně technologických akcií Nasdaq Composite v loňském roce oslabil o 39,3 %, což byl jeho nejhorší výsledek v 30leté historii. Propad pokračoval i první tři měsíce 2001, když index oslabil na svoji nejnižší hodnotu od listopadu 1998, celkově od svého loňského březnového historického maxima o rekordních 65 %.

I pro oblast online brokerů bychom mohli použít vývojovou křivku s rozdělením na počáteční euforii, zklamání, nutnost rozšíření služeb a popřípadě poslední fázi - konsolidaci. První fáze, ve které internet změnil konzervativní prostředí kamenných domů, je za námi. Počáteční euforie, příval spekulantů - hazardérů, ale i zvýšený zájem o day trading, jsou pryč. Nyní se začíná prostředí usazovat, přemrštěná očekávání jsou minulostí, čas vyzrál pro dlouhodobější investice.

Pozitiva, pro která online brokeři vznikali, přetrvávají. Globální dostupnost finančních informací na internetu, odmítnutí teze o "punci výjimečnosti" akciových investic šířené namyšlenými portfolio manažery usazenými v mahagonových křeslech, oblíbený přístup, investování = hra, který svou ležérností dennodenně nabízí americký televizní kanál CNBC, jakož i nové investiční nástroje investory oslovují i po "krizi důvěry" na Wall Street. Celosvětově se ve finanční branži objevuje nový proud charakterizovaný neformálním přístupem, technologickým pokrokem, zjednodušenými modely a snahou pokud možno učinit z nákupu akcií zábavu. A takovýto přístup nabízejí právě online brokeři.

Ve spojitosti s přetrvávajícími pozitivními aspekty však musíme zmínit i jistá negativa. Zde mám na mysli především vytváření závislosti na online obchodování. Podle Rady pro návykové hraní v New Jersey je až 5 % online investorů hazardními hráči. Růst adrenalinu je pro ně důležitější než dosažení zisku, postupují veliké riziko, jsou ochotní "otáčet" velké sumy na několika titulech, nepřipouští si ztrátu a v případě, že ji dosáhnou, tak se ji snaží snížit ještě více rizikovými investicemi. Dalšími problémy jsou zvýšená volatilita a možné šíření "klamavých" zpráv, které poškozují jak investory, tak i jednotlivé firmy (Emulex). O všech těchto problémech se však již ví a příslušné orgány se je snaží řešit.

Velký průlom pro online brokery, a tím i pro jejich klienty, přinesly nové investiční teorie a na jejich bázi konstruované finanční nástroje. Jde především o teorii efektivních trhů, která nabádá k nákupu indexového fondu, případně instrumentu na takovýto fond navěšený a tedy kopírující daný akciový index. Vedle podílových listrů se objevily i akcie indexu (Nasdaq 100 Tracking Stock - QQQ, nebo Standard & Poor's Depositary Receipts - SPY), které bylo možno koupit přes internet. Poplatky za správu u indexových fondů se v USA pohybují ve výši 0,2 % z vložené částky, u aktivně řízených fondů kolem 1,5 %. U nás jsou o něco vyšší. Nákup akcie indexu přes internet podle toho, kolik jich koupíme, však může být ještě levnější. Jednoduché, levné, relativně výnosné a bezpečné. Přesně to, jakou cestou chtěli online brokeři jít.

Pro přívržence fundamentální analýzy pak online brokeři nabídli možnost nakupovat indexové fondy regionálně zaměřené od společnosti Morgan Stanley Capital Internetional - např. iShares MSCI Hong Kong Index Fund (EWH) nebo odvětvově zaměřené fondy od Merrill Lynch - např. Merrill Lynch Internet HOLDRS (HHH).

Původní pozitivní aspekty online obchodování přetrvávají a před online brokery vyvstávají nové výzvy. Zdaleka však nemají online brokeři vyhráno. Nejde jenom o snížení poplatků, ale především o rozšíření palety služeb. Zatímco ve Spojených státech pod hlavičkou online brokerů již vznikají supermarkety na fondy, u nás je to teprve v rozjezdu. Skok od termínových účtů a vkladních knížek na nákup individuálních akcií je příliš obtížný, ale i rizikový. Nabídka široké škály fondů na internetu by mohla oslovit ještě širší masu investorů než je tomu doposud. Je potřeba rozšířit paletu produktů, které by nejlépe odpovídaly hospodářskému cyklu a všem ekonomickým i daňovým specifikám. Nelze v jakékoliv fázi ekonomického cyklu nabízet pouze a jenom akcie, někdy je potřeba sáhnout i k bezpečnějším dluhopisům. Takováto diverzifikace u českých brokerů stále není možná pod jednou střechou. V USA se úspěšně zavádí finanční plánování. Zde již vstoupily v jednání E*Trade s auditorskou firmou Ernst & Young. A v neposlední řadě online vzdělávání v oblasti financí a vůbec kapitálových trhů, chcete-li e-learning. V budoucnu bude zcela běžné se na webových stránkách online brokerů střetávat s veškerými investičními nástroji, které by drobnému investorovi zjednodušily jeho rozhodnutí co nakoupit či prodat, společně s rozsáhlým analyticko-zpravodajským i poradenským servisem z oblasti osobních financí.

V současné době existují dva přístupy v nabídce online brokerů. První cesta - americká - nabízí obchodní systém doprovázený fundamentálními zprávami, komentáři a analýzami. Tento přístup upřednostňují i online brokeři v České republice. Jde o to mít vše pod jednou střechou, i když dodavateli zpráv mohou být jiné renomované zpravodajské agentury. Druhý přístup je k vidění v Německu, kde online brokeři prodávají nebo pronajímají klientovi software, který nabízí velmi podrobnou obchodní statistiku se všemi daty, které se klientovi hodí pro provádění technické analýzy, chcete-li pro day trading. Software nabízí možnost obchodovat přes různé elektronické tržiště (ECN), jako je Island, Archipelago nebo Instinet, což však může být problém. Jelikož se nejedná o market makery, kteří jsou povinni "tvořit obchod", likvidita je na těchto pouze "objednávky párujících" ECN trzích velmi nízká. Na konci loňského roku přes ně šlo 35 % obchodů, zatímco přes velké market makery, jako Knigkt Trading nebo LaBranche, plných 65 %. I když jejich podíl na celkových objemech roste, což přináší dolary online brokerům, kteří mají v ECN podíly, pro drobné investory ECN nepředstavují velikou výhodu. Komentáře a zprávy si klient musí obstarat odjinud a poplatky na jednotlivých elektronických tržištích jsou téměř totožné. Jinak to je u day traderů, kteří točí veliké sumy.

Více než 60% propad technologického indexu Nasdaq Composite by tedy neměl být pro online brokery umíráčkem. I když jsou jejich příjmy závislé na vývoji na trhu, rozšířením služeb by měli propad na Wall Street eliminovat. Do budoucna můžeme být svědky jejich převzetí ze strany kamenných brokerů nebo bank, které budou chtít rozšířit své služby přímého bankovnictví.

CAPITAL CONSULTING je společnost specializující se dlouhodobě na vzdělávání a poradenství v oblasti finančních trhů a bankovnictví. Využívá jak klasické prezenční formy vzdělávání, tak i nový moderní vzdělávací a konzultační systém po internetu Capitalexpert - průběžně i v reálném čase. Capital consulting spolupracuje se špičkovými lektory a odborníky z praxe.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PREZENČNÍ SEMINÁŘ

ZAHRANIČNÍ CENNÉ PAPÍRY

PRÁVNÍ OTÁZKY ZAHRANIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ PO NOVELE ZÁKONA O KAPITÁLOVÉM TRHU PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S OBCHODOVÁNÍM SE ZAHRANIČNÍMI CENNÝMI PAPÍRY - ANALÝZA VYBRANÝCH TITULŮ VYPOŘÁDÁNÍ ZAHRANIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S OBCHODOVÁNÍM SE ZAHRANIČNÍMI CENNÝMI PAPÍRY - ANALÝZA VYBRANÝCH TITULŮ

VYPOŘÁDÁNÍ ZAHRANIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S OBCHODOVÁNÍM SE ZAHRANIČNÍMI CENNÝMI PAPÍRY - ANALÝZA VYBRANÝCH TITULŮ

VYPOŘÁDÁNÍ ZAHRANIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Termín konání:

úterý 24. dubna 2001 9,00 – 16,00 HOD.

Místo konání: Top hotel PRAHA - salónek 1, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

JUDR. ING. VÁCLAV ŠKOLOUT - A.K. Vyroubal, Krajhanzl, Školout

- A.K. Vyroubal, Krajhanzl, Školout ING. TOMÁŠ HOLINKA - Online Investor

- Online Investor ING. MILAN KÁNĚ - Československá obchodní banka, a.s.

NENECHTE SI UJÍT PŘÍLEŽITOST SEJÍT SE S PŘEDNÍMI ODBORNÍKY A SEZNÁMIT SE S POSLEDNÍMI NOVINKAMI !

Informace na tel/fax: 02/ 24 91 14 92, 0603 366 556

E-mail: CAPITAL.CONSULTING@CAPCONSULT.CZ