Ústupky po ztrátě zaměstnání

Většina Čechů by hledala konkrétní práci odpovídající jejich představám. Zhruba dvěma pětinám respondentů prý v takovém případě stačí jakákoli práce. Tato fakta vyplynula z průzkumu, který zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Na nabídku místa podmíněnou rekvalifikací by přistoupilo téměř 80 procent lidí, na práci přesčas a vysoké pracovní nasazení v novém zaměstnání pak zhruba 70 procent dotázaných.

Na méně kvalifikovanou práci by byla ochotna přistoupit více než polovina lidí, téměř 50 procent dotázaných pak i na práci o víkendech. Na nové místo by byla ochotna dojíždět pětina dotázaných, 13 procent lidí by se kvůli práci přestěhovalo. S horšími platovými podmínkami by se vyrovnalo 36 procent respondentů, zhruba stejnému počtu lidí by nevadil noční provoz. Se zhoršenými pracovními podmínkami by se smířila čtvrtina lidí. Podle dřívějšího průzkumu CVVM se ztráty zaměstnání bojí dvě pětiny Čechů, strach z propuštění nemá asi polovina lidí. Nejmenší obavy mají Pražané, podnikatelé a odborní pracovníci. Strach měli zejména obyvatelé jižní Moravy a lidé se špatnou životní úrovní nebo ti, kteří byli již v minulosti bez práce.



Jak byste postupovali při ztrátě zaměstnání?



hledal bych konkrétní práci 53 %

hledal bych jakoukoli práci 42 %

neví 5 %