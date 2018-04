Útok sekyrou, přejetí kamionem. Exekutoři vyprávějí hororové příběhy

"Jeli jsme na opakovanou exekuci k autodopravci," vzpomíná exekutor Michal Oulehla. Už při prvním zabavování majetku podnikatel místo shánění peněz schovával majetek - nákladní vůz, elektronické vybavení a další věci.

Druhá návštěva byla neohlášená. Kamion, který při první návštěvě během několika minut zmizel, byl zaparkovaný v areálu firmy. Exekutor začal vůz raději ihned zajišťovat. V tu chvíli ale vyběhl podnikatel a začal sprostě nadávat. "Začal do mě strkat, tahal mě za košili a křičel na mě," vypráví Oulehla.

Z ničeho nic podnikatel skočil do auta a začal startovat. "Volal jsem na něj, že se tím dopouští trestného činu, ale nebylo to nic platné. Najel mi kamionem na nárt pravé nohy a ujel," říká Oulehla. Tahač se vyřítil z brány a podnikatel zmizel. Zraněný vykonavatel zůstal ležet na zemi, ale aspoň si zvládl zavolat záchranku a policii. Léčení si vyžádalo několikaměsíční pracovní neschopnost.

Příběh druhý: boj v uličce

Už když si Martin Skýpala s kolegou zjišťovali, zda dlužník opravdu bydlí na uvedené adrese, sousedi je varovali, že si mají dát na muže s pověstí násilníka pozor. Na opakované zvonění dlouho nikdo nereagoval, až po nějaké době vyšel ze dveří rozespalý dlužník.

"Pán vypadal velmi seriózně a působil klidným dojmem. Řekl nám, že není problém se zaplacením dluhu, ale momentálně peníze nemá. Domluvili jsme si platbu na odpoledne," přibližuje situaci Skýpala.

Když si vykonavatelé přišli pro dlužnou částku, nikdo na smluvené místo nedorazil. Dlužník jim volal a vyhrožoval po telefonu. "Najednou se před námi objevili čtyři muži, včetně dlužníka, a v rukou drželi násady od nářadí. Okamžitě mě i kolegu napadli. Byli jsme ve slepé uličce, tak nám nezbylo nic jiného, než bojovat, " popisuje Skýpala.

Převaha útočníků se brzy projevila. "Musel jsem použít plynovou pistoli, kterou s sebou nosím. Až po výstřelu nás muži přestali mlátit a situace se trochu uklidnila. Ale můj kolega už ležel v kaluži krve," vzpomíná vykonavatel.

Skýpala pak přivolal záchranku a policii. Kolega byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice a násilníci se vytratili neznámo kam. Na místě zůstal jen dlužník, který všem okolo dál sprostě nadával. Dluh uhradil až ve večer za asistence tří policejních hlídek.

Příběh třetí: sekyra v ruce

Jednou ráno dorazili vykonavatelé i se stěhovací službou ke dlouhodobým neplatičům. Pracovníci exekutorského úřadu se chystali zabavit už dříve sepsané věci dvěma bratrům. "Ihned po zazvonění se ze dveří rodinného domku vyřítili oba bratři a začali po nás házet sněhové koule a kameny. Nezbylo nám, než zavolat policii," vypráví Petr Fuksa.

Po příjezdu policistů vykonavatel zabouchal na dveře domku. Protože se delší dobu nikdo neozýval, rozhodl se vstoupit. Za rohem se schovával jeden z bratrů s cihlou v ruce. Vykonavatel si ho naštěstí včas všiml a schoval se. Policie prvního neplatiče ihned zatkla.

Za chvíli se ze dveří vyřítil druhý z bratrů se sekyrou v ruce. Zbývající policisté ho rovněž zpacifikovali a oba bratry odvezli na stanici.

Příběh čtvrtý: hlavou proti stromu

Setkání s dlužníkem - vyznavačem bojových sportů - si exekutoři dohodli v centru města. "Poté, co jsme ho seznámil s výši jeho dluhů, začal nám nadávat. Najednou však šel ke stromu a vší silou do něj praštil hlavou. Z hlavy mu crčela krev," vypráví Fuksa. "Pak sportovec zavolal policii, které oznámil, že jsme ho napadli."

Aby ho nemohli exekutoři pronásledovat, sedl kickboxer do jejich otevřeného auta a zlomil jim klíč v zapalování. Zbytek klíče zahodil a utekl.

S policejní asistencí zamířili následně exekutoři k dlužníkovi domů. Ten už na ně čekal. "Křičel na nás sprostá slova a vyhrožoval. Když jsem vstoupil do dveří, udeřil mě. To byl v podstatě impuls pro policisty. Vnikli do bytu a začali se s dlužníkem rvát. Bitka trvala celých deset minut. Šest policistů mělo se sportovcem sice problémy, ale nakonec vyhráli a zatkli ho za výtržnost," popisuje Fuksa.