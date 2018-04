Útoky v Americe zasáhnou i českou ekonomiku

Celkový efekt teroristických útoků v USA pro samotnou ČR a české občany je v této chvíli obtížné předvídat, bezesporu bude mít ale záporné znaménko. Oslabení kapitálových trhů a prudký nárůst cen ropy jsou jen začátkem možné celosvětové recese.

Celý svět zůstal v šoku, když klíčové budovy v New Yorku a ve Washingtonu atakovala tři letadla. V New Yorku dva stroje zasáhly obě věže Světového obchodního centra a jedna z nejvyšších budov světa tak přestala existovat. Ve Washingtonu dopadl třetí letoun u Pentagonu a byly hlášeny další teroristické útoky z různých míst USA (Podrobnosti o událostech v Americe naleznete ZDE)

Akciové burzy se hroutily

Ještě po obědě to dnes vypadalo, že se po dlouhé době zastavil propad na světových trzích a všechny hlavní světové indexy posilovaly. Na světovém optimismu vydělávala i pražská burza, když index PX-D posiloval až o 2,5 procenta. Největší nárůst zaznamenal Český Telecom, který posílil o více než 4 procenta a podobně posilovaly i České Radiokomunikace.

Spolu s příchodem paniky na světové trhy ovšem nakonec pražská burza zaznamenala výrazný pád, když všechny hlavní tituly dne skončily v mínusu. Z čtyřprocentního zisku se propadl do 3,5 procentní ztráty Český Telecom a pozadu nezůstaly ani ostatní spadové tituly. Index PX-D se tak propadl o více než dvě a půl procenta.

Hlavní evropské trhy se po rozšíření zprávy o teroristickém útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku hluboce propadly, přičemž v samotné Americe se vůbec nezačalo obchodovat. Ještě v poledne přitom byly pohyby indexů v černých číslech, když investoři kupovali především technologické tituly. Index frankfurtské burzy DAX se však následně propadl o více než 6 procent a o téměř pět procent se propadl také londýnský index FTSE 100. Neméně významné ztráty zaznamenaly i všechny ostatní evropské burzy. Největší ztráty utrpěla brazilská burza, která je silně závislá právě na USA. Zdejší index se propadl o téměř deset procent. Bezprostřední informace o dění na trzích naleznete také ZDE

Dlouhodobé následky

Jaké může mít vyhrocená situace v USA vliv na českého občana? Světová obchodní organizace (WTO) je mezinárodní instituce, která se zabývá především pravidly volného obchodu mezi členskými zeměmi. Útok na její budovu tak může mít jak bezprostřední, tak i dlouhodobé následky.

Oslabení dolaru a kapitálových trhů

Bezprostředním následkem bude bezesporu oslabení kurzu dolaru a světových akciových trhů. Nebezpečí dnešní zprávy spočívá v tom, že může být poslední velkou kapkou, která umocní nepříznivé ekonomické zprávy americké ekonomiky posledních měsících a pošle americké i evropské akciové trhy do značných hloubek. Pokles bohatství amerických domácností, které značnou část svých úspor drží v akciích, může podkopat jejich spotřebitelský apetit. Následný pokles americké ekonomiky by bezesporu stáhl dolů i evropské ekonomiky, českou ekonomiku nevyjímaje. Česká ekonomika je totiž velmi závislá na exportu, a to především do zemí západní Evropy.

Pokles americké ekonomiky by vedl k oslabení kurzu dolaru, který by se tak vůči euru mohl dostat až na paritu. Toto oslabení dolaru může být ale pro českou ekonomiku výhodou. Česká republika totiž v dolarech dováží mnohem více než vyváží, a proto oslabení kurzu dolaru by mělo za následek snížení schodku obchodní bilance.

Růst cen ropy

Tento efekt ale může vyvážit nárůst ceny ropy. Cena barelu ropy Brent okamžitě po incidentu vzrostla o 1,75 dolaru na 29,20 dolaru. Hrozí totiž, že v důsledku událostí posledních hodin dojde k vyhrocení situace na Blízkém Východě, což by snížilo produkci ropy.

Negativní dopady na ČR

Celkový efekt této smutné události pro samotnou ČR a české občany je v této chvíli obtížné předvídat, bezesporu bude mít ale záporné znaménko.

Dlouhodobě může mít útok na WTO za následek i zpomalení liberalizace světového obchodu, což by také mělo nepříznivý dopad na růst světové obchodní výměny. Konečným efektem by bylo opět snížení dlouhodobého růstu všech světových ekonomik o několik desetin procenta.

Pokud se podaří vrcholným americkým představitelům uklidnit situaci, nemusí se výše uvedený scénář realizovat. Je však otázkou, zda se Bushova vláda těší takové důvěře, aby byla schopna tento nesnadný úkol slnit.

Jaké následky by podle Vás mohl mít teroristický útok v USA na světovou či českou ekonomiku? Uvítáme Vaše názory.