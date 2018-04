Utrácejte ještě letos, ušetříte na daních

Pokud ve výpočtu daní uplatňujete skutečné výdaje a nevyužíváte možnost odečíst paušálně určité procento příjmů, můžete si veškeré věci a služby, které pro svoje podnikání potřebujete, započítat do výdajů. Díky tomu ve výsledku zaplatíte i méně na daních.

S rostoucím výdělkem roste i zaplacená daň

Ti nejbohatší daní své příjmy 32 procenty, po reformě budou však všichni v jedné daňové sazbě 15 procent. Jestli patříte mezi ty bohatší z každé tisícovky, kterou jste vydělali nad 330 000 korun, zaplatíte letos 320 korun na daních. Když peníze raději utratíte, daň z nich platit nebudete. Kdybyste věci potřebné k podnikání nakoupili až v lednu, sice si také snížíte daňový základ, ale už jen v rámci 15procentní daně. Rozdíl? Investujete-li do potřeb své firmy třeba 100 000, letos snížíte svou daň o 32 000, v roce 2008 o 15 000 korun. Úspora při letošním nákupu je nezanedbatelných 17 000 korun.

Dejte pozor na odpisy

Nejjednodušší je nakupovat věci do 40 000 korun, které můžete jako výdaj uplatnit najednou. Dražší věci je třeba do nákladů rozpouštět postupně během několika let formou takzvaných odpisů. Když jste ve 32procentní sazbě a koupíte si třeba kompletně vybavený počítač za 40 000 korun, snížíte si letos daň o 12 800 korun, kdyby byl počítač jen o korunu dražší, odepisovali byste výdaje během dalších tří let, kdy budete danit v nižší sazbě.

Nechte si zaplatit až příští rok

Příjmy se pochopitelně zdaňují v roce, ve kterém peníze vyděláte, a pokud poskytujete produkty nebo služby, které nutně nemusíte dodat okamžitě, vyplatí se práci odložit až na začátek příštího roku. Pokud například truhlář přijímá platby za své služby v hotovosti hned po jejich poskytnutí, mohl by přemýšlet, zda klientovi dodá nábytek ještě letos, nebo počká až na leden. „V prvním případě totiž z každé tisícikoruny odvede daň z příjmu ve výši 320 korun, v roce 2008 zaplatí za každou přijatou tisícovku daň jen 150 korun,“ vysvětluje Pavel Běhounek ve svém článku na odborném portále www.du.cz.

O zaplacené pojištění si za rok daně nesnížíte

Letos naposledy jsou platby na zdravotní a sociální pojištění pro živnostníky daňově uznatelné. Vyplatí se proto, vyrovnat se s pojišťovnami v tomto roce. Sice platíte zálohy, ty však vycházejí z výdělku v předchozím roce. Pokud se vám letos v podnikání dařilo a máte větší zisky, zaplatíte ve výsledku víc i na pojištění. Kolik přesně to bude, zjistíte tak, že od ročních příjmů odečtete výdaje, částku vydělíte dvěma a z výsledku vypočtete 47,5 procenta. Jestli suma, kterou jste dosud zaplatili na zálohách, nedosahuje této částky, zbytek doplaťte ještě do konce roku. Tím výrazně ušetříte. Kdybyste doplatek pojistného nechali na dobu po podání daňového přiznání, už byste si o toto pojistné daňový základ nikdy nesnížili.

A je lepší zaplatit radši víc než míň, případný přeplatek vám zdravotní pojišťovna nebo sociálka vrátí. Pokud budete chtít hotovost, zaplatíte daň z příjmu – příští rok však už jen 15 procent, nebo si přeplatek můžete nechat na další zálohy.

Podnikatelé a živnostníci si stejně jako zaměstnanci mohou snížit daňový základ o zaplacené úroky z úvěrů na financování bytových potřeb, platby na penzijní nebo životní pojistku, případně dary na dobročinné účely.

Pomohou vám na úřadě?

Když si nebudete jisti, které výdaje vám úřad schválí jako daňově uznatelné, obraťte se přímo na svého správce daně. MF DNES se pro vás snažila získat příklady uznatelných nákladů. Na otázky jsme se dočkali jen odpovědi plné paragrafů.

Stanovit, jaký výdaj lze, nebo nelze uznat jako daňový, je možné pouze v konkrétním případě. Proto lze prý podat pouze obecný výklad. Třeba na dotaz, zda si stojan na vodu a jeho provoz za 10 000 korun ročně mohou uplatnit novinář, finanční poradce, malíř pokojů, či majitel autoservisu, se nám dostalo vskutku obecné odpovědi. Úřad napsal: § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 a 4, § 24 odst. 2 písm. k), § 24 odst. 2 písm. zh), § 25 odst. 1 písm. u).

Po Novém roce si úředníci budou oficiálně účtovat za závazné informace poplatek 10 tisíc korun. Je otázkou, zda se podnikatel setká s odpovědí v jazyce českém, či paragrafovém, a jestli mu draze zaplacená informace vůbec pomůže.