Utrácejte letos, ušetříte na dani

Mít, nebo nemít sto tisíc korun může být otázka jednoho dne. Za stejný byt v novostavbě letos na Silvestra zaplatíte o 120 000 korun méně než na Nový rok. Důvod? Kvůli daňové reformě od 1. ledna 2008 dojde ke zvýšení spodní sazby DPH z 5 na 9 procent. Nový byt za 3 miliony včetně DPH může v lednu stát už 3 120 000 korun.

Jestli však ještě nemáte byt ani vybraný, stihnete to jen v případě, že můžete zaplatit v hotovosti. Vyřídit hypotéku a poslat developerovi peníze na účet během sedmi pracovních dnů, které do konce roku zbývají, už není reálné. Můžete však zkusit peníze sehnat i jinde. „Dohodli jsme se s rodiči, že nám na byt zatím půjčí a hypotéku si vyřídíme v klidu po Novém roce. Je to sice komplikovanější, ale ušetřené peníze nám za to stojí,“ vypráví Pavel Malý z Prahy.

Pokud máte vybraný větší než 120metrový byt a zaplatíte ho v letošním roce, ušetříte ještě víc. Tyto byty totiž nespadají do kategorie takzvaného sociálního bydlení a DPH u nich od ledna vzroste z 5 dokonce na 19 procent – cena pětimilionového bytu tak může poskočit až na 5 700 000 korun.

Vyšší DPH se však dotkne nejen ceny nových bytů a rodinných domů, ale třeba také stavebních a řemeslnických prací. Výměna oken v rodinném domku za 120 000 korun vyjde napřesrok o téměř pět tisíc korun dráž, což pro většinu rodin není úplně zanedbatelná částka.

Kupujete potraviny, jezdíte MHD? Připlaťte si

Zvýšení cen se nevyhnete, ani když máte svoje bydlení vyřešené. Podraží řada věcí a služeb běžné denní spotřeby, jako například potraviny, nealkoholické nápoje, krmivo pro zvířata, cestování městskou hromadnou dopravou, autobusem či vlakem, vstupenky na kulturu i sport, léky a zdravotnické pomůcky.

Až stovky korun ušetříte, když si do konce roku zaplatíte předplatné novin, permanentku do fitness centra, uděláte zásobu psích granulí, dětských plen nebo koupíte kontaktní čočky. Jestli si plánujete pořídit štěně nebo vybudovat zimní zahradu, levněji vás to vyjde letos.

Pražané mohou 220 korun vydělat na kuponu MHD. Když si na Silvestra koupíte 90denní kupon s volitelným datem splatnosti, zaplatíte za něj 1 260 korun, za klasický kupon platný od ledna do března 2008 dáte už 1 480 korun.

Máte vyšší plat? Na odpočtech proděláte

Jestli máte volné finanční prostředky a uvažujete o uzavření životní pojistky, určitě to udělejte ještě do Silvestra. Když na pojistku jednorázově vložíte 12 000 korun, na dani ušetříte až 3 840 korun. Slůvko „až“ je důležité proto, že úspora záleží na tom, kolik platíte na daních. Ještě do konce roku se totiž výše daně liší podle příjmu. Čím víc peněz vyděláte, tím víc odvedete do státní pokladny, ale na druhou stranu o to víc ušetříte na odpočtech. Částka 3 840 korun odpovídá hrubému platu nad 31 000 korun – tedy nejvyšší, 32procentní sazbě daně z příjmu.

Až v roce 2008 začne platit jednotná 15procentní daň z příjmu, na daňovém odpočtu vkladů na životní pojištění ušetříte už jen 1 800 korun. Obdobné to bude u penzijního připojištění, zaplacených úroků z úvěrů na bydlení, darů a příspěvků na prospěšné účely nebo darování krve. Na snížené dani z příjmu si s výplatou 31 000 korun sice po reformě každý měsíc o 186 korun polepšíte, uplatňujete-li však mnoho odpočtů, v konečném důsledku je pro vás výhodnější stávající stav.

Co udělat hned a s čím počkat

Pokud máte naplánovanou řadu vyšetření a docházejí vám léky, které pravidelně berete, zajděte k lékaři a do lékárny. Počítejte však s tím, že v některých ordinacích jsou i několikahodinové fronty. Zvažte, jestli vám za to ušetřené peníze skutečně stojí.

Reforma „ošidí“ i některé budoucí maminky. Ženy, které porodí ještě v roce 2007, dostanou porodné 17 760 korun, ostatním, které přivedou potomka na svět až po silvestrovské půlnoci, stát vyplatí už jen 13 000 korun. Ještě větší je rozdíl u dvojčat a trojčat. Za trojčata matka v roce 2008 dostane o 43 680 korun méně než letos.

Načasování porodu neovlivníte, ale pokud už dítě máte, s partnerem žijete bez papíru a jeden z vás bere mnohem více než druhý, máme pro vás poněkud divoký tip: vezměte se. Na společném zdanění, které budou moci manželé naposledy uplatnit za rok 2007, můžete ušetřit až padesát tisíc.

Taková suma se však týká jen párů, které mají opravdu velké rozdíly v příjmech – muž vydělává přes 50 000 korun měsíčně, žena je na mateřské a současně využívají daňové odpočty na příklad na penzijní či životní pojistku.

V případě, že se vaše příjmy liší jen o 5 000 korun, na společném zdanění manželů ušetříte třeba jen tisícovku. A přesně tolik zaplatíte, i když budete chtít oddat jinde než na „svém“ úřadě nebo mimo úřední hodiny. Před koncem roku totiž není vůbec jednoduché sehnat volný termín, řada radnic navíc oddávala jen do pátku či soboty minulého týdne. „Do konce roku máme úplně plno,“ říkají na matrice Prahy 6.

