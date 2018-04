Útratu plaťte klidně kartou, spropitné ale dávejte v hotovosti

Vžitou tradicí je u nás i v zahraničí odměnit obsluhu za její dobrou práci. Čím větší je vaše spokojenost s poskytnutou službou, tím vyšší bude částka, kterou jí za to odměníte. K celkové útratě přihodíte pár mincí, či několik bankovek. Udělejte to i v případě, že platíte platební kartou. Je to adresnější.