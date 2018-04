Úvěr a splátky vyřídíte za půl hodiny

Nejen že si odnesete z obchodu vybrané zboží, za které nemusíte zpočátku dát ani korunu, odejít můžete i s nějakým dárkem navíc. Tak vypadá předvánoční nabídka společností, které vám chtějí půjčit peníze. Stejně jako banky lákají návštěvníky nejen kamenných, ale i internetových obchodů. Nákup přes počítač se nijak výrazně neliší, stačí si vybrat konkrétní zboží, kliknout na „nákup na splátky“ a systém vás ze stránek obchodníka přesměruje na poskytovatele půjčky.

Co pořídíte u splátkových společností

Oslovili jsme pět společností, se kterými se v obchodech setkáte nejčastěji. Nabídky pro konkrétní elektroniku najdete v přehledu, společnost Triangl neodpověděla.

Většina společností nemá jednotnou celoplošnou nabídku a nabízených variant úvěrů je celá řada. Můžete se tedy setkat v různých obchodech s různou nabídkou od stejné splátkové společnosti, byť by to bylo na stejný druh zboží. „V předvánočním období jsou k mání třeba oblíbené úvěry zdarma, s odloženou splatností nebo takovými, které mohou po určité době doplatit bez navýšení,“ říká Irena Loukotová ze společnosti Cetelem.

Essox rozšířil nabídku úvěrů bez navýšení, to znamená, že pokud dodržíte předem domluvený splátkový kalendář, nezaplatíte ani korunu navíc. Pozor ovšem, celou půjčenou částku musíte opravdu splatit včas, za každý měsíc navíc úroky rapidně rostou. GE Money Multiservis zase nabízí ke každé půjčce dárek v podobě tříkilové encyklopedie. „Všichni klienti, kteří využijí k nákupu vánoční úvěr a zaplatí první čtyři splátky, získají bonus ve výši 1 000 korun,“ uvádí Olga Mužíková ze společnosti Home Credit. Tisícovku pak mohou až do konce listopadu příštího roku využít k zaplacení dalšího nákupu v prodejně.

Každý si vybere podle svého

Všechny splátkové společnosti nabízí několik produktů, stačí si jen vybrat. Na splátky je možné si pořídit zboží od 2 500 až do 200 000 korun, u úvěrů nad 30 tisíc je obvykle třeba mít ručitele. K vyřízení postačí dva doklady totožnosti, u vyšších půjček (obvykle od 30 000 korun) si musíte připravit i potvrzení o výši příjmů. Celá procedura netrvá déle než půl hodiny, zástupci společností uvádějí „do několika minut“.

Zvolit si můžete i dobu splácení

Ta se pohybuje od čtyř měsíců do šesti let. Předem nemusíte většinou platit nic, každá společnost nabízí alespoň jednu půjčku bez akontace. Cetelem a Multiservis umožňují i odklad splátek, to znamená, že za zboží začnete platit třeba až po půl roce. Splatit půjčku dříve můžete všude, jen Multiservis a Home Credit po vás však nebudou chtít žádný poplatek. Jakoukoliv variantu vánočního úvěru je možné doplnit pojištěním proti neschopnosti splácet.

Škála úvěrů je opravdu široká, proto nespěchejte a smlouvu podepište teprve po důkladném prostudování. Nebude-li se vám něco zdát, běžte raději jinam nebo si nechte předložit podmínky jiné společnosti, třeba v tom samém obchodě.

Příklady úvěrů si můžete prohlédnout zde:

