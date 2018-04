Zadluženost Čechů roste vysokým tempem. Za minulý rok činil nárůst přes 100 miliard (na skoro 420 miliard korun) a nezastavil se ani v roce letošním. Zadlužení domácností činí více než 72 %, u bank přitom od roku 1995 vzrostlo o více než osm set procent. Čísla však nejsou úplná, další miliardy lidem půjčují splátkové a leasingové společnosti.

Minulý týden zveřejnila společnost CARDIF PRO VITA průzkum Český spotřebitel a úvěry, který byl zpracován agenturou TNS Sofres v 16 zemích světa. Týkal se zejména přístupu spotřebitelů k úvěrům a jejich splácení a uvědomování si rizik z nich plynoucích (Cardif poskytuje ve spolupráci s finančními institucemi pojištění schopnosti splácet úvěr).

Výsledky průzkumu potvrdily pozitivní přístup českého spotřebitele k úvěrům. Bezmála tři čtvrtiny Čechů souhlasí s tím, že je lepší nakupovat na úvěr než na nákup dlouho spořit. Procento takto smýšlejících se ještě zvyšuje s klesajícím věkem - ve skupině dotazovaných ve věku od 25 do 34 let dosahuje dokonce 82 procent. Jsme tak k životu na dluh vstřícnější než Němci, Britové nebo Belgičané. Češi však také mají k úvěrům pragmatický postoj a přijatelnost financování potřeb úvěrem rozlišují podle toho, co za něj pořizují. Nejpřijatelnější je nákup či oprava nemovitosti (68 % dotazovaných), naopak za nepříliš šťastnou volbu považují dovolenou na dluh (8 % dotazovaných).



Zdroj: pojišťovna CARDIF

I když se Češi stávají stále většími dlužníky, uvědomují si svou zranitelnost ve dvou oblastech: nepředvídatelné životní události (vážné onemocnění, dopravní nehody, nezaměstnanost) a udržitelnost rodinného rozpočtu, které mohou znamenat velké finanční problémy. Je totiž pravdou, že nemají nijak závratné finanční rezervy. Podle průzkumu by si udržela svoji dosavadní životní úroveň při změně životní situace jen necelá polovina lidí, a to ještě po dobu pouhých tří měsíců. Potěšitelné však je, že doposud mělo potíže se splácením "jen" 16 % zadlužených Čechů.

A jak jsme vlastně odpovědní vůči svým dluhům? Pojištění schopnosti splácet úvěr není pro 49 % dotázaných neznámým pojmem, ovšem využívá jej pouze 19 procent lidí, a to i přesto, že plných 85 % lidí v ČR si myslí, že je vhodné si splácení úvěru pojistit pomocí bankopojištění. Na to se specializuje právě Cardif, ale není sama, poskytují ho i další pojišťovny na trhu - většinou přímo bankovním domům, se kterými jsou ve finanční skupině. Na český trh již také vstoupila i světová jednička v tomto oboru, Genworth Finance.

Pojištění schopnoti splácet si přitom žadatel o úvěr může pořídit samostatně z vlastní vůle, nebo mu ho banka nabízí již jako součást půjčky. V případě, že si pojištění nevybírá sám klient, nabízí finanční instituce produkt, který pro ni pokrývá patřičná rizika. Pro dlužníka to znamená, že měsíční splátky jeho úvěru budou navýšeny v průměru od 1 do 6 procent, záleží na míře rizika a jeho pokrytí. K základním rizikům patří dlouhodobá nemoc, smrt a trvalá invalidita, do další skupiny pak ztráta zaměstnání.

Jestliže tedy uvažujete o podání úvěrové žádosti, vždy dobře zvažujte, jak a z čeho budete hradit splátky v případě nepředvídatelných událostí. Zda se vám v případě vašeho úvěru "příplatek za klid" - tzn. pojištění - hodí, nebo je pro vás zbytečným nákladem zvyšujícím cenu úvěru.

