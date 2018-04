Úvěr Čtyřlístek od Poštovní spořitelny

aktualizováno

Na pobočkách pošty začala Poštovní spořitelna nabízet úvěr Čtyřlístek. Je to neúčelový úvěr pro osoby starší 18 let a může být poskytnut bez zajištění až do výše 30 tisíc Kč. Co je na něm výhodného? Má vůbec nějaké vady na „kráse“?