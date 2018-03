Letošního 31. května skončí přechodné období, kdy úvěrové společnosti působící na českém trhu mohly poskytovat služby bez licence v oblasti bankovních a nebankovních úvěrů.

V roce 2016 začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který stanovil, že všichni poskytovatelé půjček musí požádat Českou národní banku (ČNB) o licenci. Žádost o povolení k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podalo loni jen nepatrný zlomek firem. Z celkového počtu 55 tisíc dorazilo na ČNB jen 108 žádostí. Povolení dosud získalo 21 subjektů. Další statní řízení nadále probíhají.

Co by měly firmy splnit, aby licenci získaly? Musí mít kapitál 20 milionů korun, musí být schopny prokázat peníze a mít důvěryhodné vedení firmy i předpisy upravující podnikání. Podle údajů ČNB přitom nejvíce žadatelé chybovali v neúplných žádostech, nedostatcích v obchodním plánu, chybách v návrhu vnitřních předpisů upravujících pravidla a postupy nebankovního poskytovatele, nedoložení ovládajících osob, nesprávném výpočtu počátečního kapitálu a neprokázání původu finančních zdrojů.

Dluh jen tak nezmizí

Jaký dopad bude mít tento krok na spotřebitele, tedy na ty, kteří budou mít u poskytovatele bez licence sjednaný úvěr? I když subjekt licenci nezíská, neznamená to, že stávající úvěr zanikne. Ty subjekty, které nezískají licenci, se musejí buď sloučit s jiným licencovaným subjektem, nebo svou činnost ukončit.

Od 1. března 2017 je poskytování nebankovních úvěrů bez licence ČNB, respektive bez podané žádosti o ni, nelegální. Předchozí závazky však nezanikají a musí být uhrazeny podle původně sjednaných smluvních podmínek.

V praxi to znamená, že dlužník musí dále splácet dlužnou částku podle splátkového kalendáře až do úplného uhrazení. Na změnách podmínek úvěru, například na snížení splátek či prodloužení splatnosti, se může dlužník s poskytovatelem úvěru domluvit pouze za podmínky, že nedochází k navyšování dlužné částky a poskytnutí dalšího spotřebitelského úvěru. Je možné vymáhat i smluvní pokuty například z prodlení, pokud byly sjednány v původní smlouvě.

Nevíte, kam splácet?

Jak na tom daná společnost je, lze celkem snadno ověřit v registru ČNB. Pokud tam figuruje společnost, u které jste si půjčili, splácíte dané společnosti dál na stejný účet. Změnu by dlužník pocítil až v momentě, pokud by chtěl žádat o novou půjčku. Na základě nových podmínek jsou totiž úvěrové společnosti povinny daleko přísněji posuzovat bonitu a schopnost splácet závazky, a to i u stávajících klientů. Zároveň má spotřebitel záruku, že na trhu budou panovat jednotné podmínky pro bankovní i nebankovní společnosti.

V případě, že zde úvěrová společnost nebo samostatný zprostředkovatel nefigurují na seznamu, je možné, že svou činnost postupně ukončí. To se může stát ještě v průběhu splácení několikaletého závazku. Případně dojde k odkupu závazků jinou společností, která licenci vlastní. V takovém případě mají původní společnost i společnost nová povinnost bezodkladně oznámit dlužníkovi tuto změnu a zaslat mu informace o změně účtu pro splácení závazku.

Teoreticky může nastat situace, že se dlužník nedozví o ukončení činnosti úvěrové společnosti a zjistí to až v momentě, kdy se neprovede odchozí platba. V takovém případě by měl začít jednat celkem rychle, protože i v tomto případě mu hrozí sankce za pozdní placení či neplacení.

Jak postupovat? Nejprve se musíte obrátit na Českou národní banku jako dozorový orgán, aby zjistil, kdo závazky po zaniklé společnosti převzal. Než však informace obdržíte, měli byste dál splácet podle původní smlouvy. Vhodné je v tomto případě využít například notářské úschovy. Pokud totiž dojde na případné řešení sporu, bude situace posuzována ve prospěch dlužníka, který dále splácel své závazky.

Černý trh a lichva

Oprávněnou obavou je, že drobní poskytovatelé a jednotliví zprostředkovatelé, kteří neobdrželi licenci, budou poskytovat či již poskytují půjčky na černém trhu, tedy takzvanou lichvu. Jejich cílem se pravděpodobně stanou sociálně slabí, kteří za přísnějších podmínek půjčku nedostanou.

Poskytnutí nelicencovaného úvěru je ze zákona bezúročné, není přihlíženo k dalším ustanovením smlouvy a dlužník neplatí nic navíc. Je však potřeba v případě sporu prokázat, že se jednalo o nelegální poskytnutí úvěru, což nemusí být vůbec jednoduché.

Rada na závěr. Všichni, kteří aktuálně splácejí spotřebitelský úvěr, či v tomto roce uvažují, že si nějaký sjednají, by měli postupovat velmi obezřetně a ověřit si, že jde o licencovaného poskytovatele, respektive o poskytovatele v přechodném období. Vyhnou se tak možným komplikacím v budoucnu.