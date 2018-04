Úvěr, který čeká na váš pokyn

Určitě jste se již ocitli v situaci, kdy jste si potřebovali nenadále půjčit peníze. Okolností, které vás před takovou situaci mohou postavit, je celá řada – příležitostná koupě, nutnost vyrovnat dluhy, živelná pohroma, která vás připravila o střechu nad hlavou a mnoho jiných. Rozhodnete-li se k tomu účelu využít některý z bankovních úvěrových produktů, vyvstávají vám hned dva základní problémy:

1/ Nevíte zda úvěr vůbec dostanete – ačkoli máte více než slušný příjem, vaše výdaje jsou minimální a jste dokonce ženatý/vdaná, neznamená to, že úvěr dostanete. Požadavky bank jsou často nevyzpytatelné.

2/ Neznáte výši úvěru – záleží nejen na vašich dispozicích, ale i na uvážení banky, jak velkou půjčku vám poskytne. Těžko se proto můžete spolehnout na to, že získáte úvěr ve vámi požadované výši.

GE Capital Bank se rozhodla, že svým klientům vyjde vstříc a nabízí jim službu, kterou v její nabídce naleznete pod názvem Infolimit. Jedná se o pravidelné informování klientů o jejich reálných možnostech v případě, že se rozhodnou využít kontokorent (Flexikredit) nebo spotřebitelský úvěr (Expres půjčku). V praxi to znamená, že vás banka pravidelně (na konci každého měsíce) informuje v rámci internetového bankovnictví či SMS zprávami z Mobil Banky, jak vysoký kontokorent nebo spotřebitelský úvěr je vám ochotna během následujícího měsíce poskytnout. Tuto informaci máte možnost zjistit také promptně přímo na pobočce. Příznivý je rozhodně fakt, že služba Infolimit je zdarma.

Pokud chcete být pravidelně informováni o svých úvěrových možnostech, musíte pochopitelně splňovat určité podmínky. Předně potřebujete mít u GE Capital Bank zřízený běžný účet po dobu nejméně čtyř měsíců. Dále banka klade nemalý důraz na vaši finanční historii. Z tohoto důvodu je dobré si nechat na účet posílat pravidelné příjmy, čímž banku ujistíte, že se nemusí bát nějakých vašich finančních výkyvů a následné neschopnosti řádně splácet půjčku.

Odpovídá Infolimit skutečným možnostem?

Podle samotné banky rozhodně ano. Tedy pokud se v období mezi aktualizací výše možného úvěru a žádostí o úvěr nedostanete do finančních výkyvů. Co to znamená? Pokud vám v tomto období nepřijde na účet pravidelná platba nebo nastane jiný problém mezi vámi a bankou, může se stát, že dostanete nižší úvěr nebo že ho nedostanete vůbec. To je ovšem výjimečná situace. Jinak se na nabídnutou výši půjčky údajně můžete spolehnout.

Je Infolimit GE Capital Bank unikátní?

Určitě vás napadá otázka, zda je GE Capital Bank jedinou bankou, která své klienty pravidelně informuje o reálných možnostech využití půjčky. Zatím ano. Žádná jiná banka podobnou službou nedisponuje, ačkoli není vyloučené, že se s ní v nabídce některé další banky příští rok nesetkáme. Tímto způsobem nás nechává v napětí Citibank a eBanka, které chystají jisté změny a novinky. Právě tyto banky jsou již poskytování úvěru příznivě nakloněny. Citibank umožňuje předběžné zjištění výše úvěru po telefonu. eBanka zase nabízí možnost zjištění, zda máte na půjčku nárok, prostřednictvím internetu.

Při svém rozhodování o tom, který úvěr použít, ovšem nezapomínejte také na jeho cenu. Nejen jeho výše a rychlost získání je totiž rozhodující. Zvláště GE Capital Bank totiž patří v tomto oboru mezi dražší banky. Navíc, výše spotřebitelského úvěru (Expres půjčky) je dosti nízká. Můžete totiž získat maximálně 150 000 korun.

