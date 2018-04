Úvěr můžete získat už za dva roky

Je lepší vzít si třeba na rekonstrukci bytu úvěr ze stavebního spoření, nebo hypotéku? Obecně platnou odpověď vám nedá nikdo. Volba je jasná jen v případě, že potřebujete půjčit částku do 200 000 až 300 000 korun – tak nízkou hypotéku nedostanete. Na rozdíl od hypotéky úvěr nemusíte vždy zajistit nemovitostí.

Není úvěr jako úvěr

Je rozdíl mezi takzvaným překlenovacím a řádným úvěrem. Ten překlenovací, někdy mu spořitelny také říkají meziúvěr, je hypotéce bližší. Peníze můžete čerpat prakticky okamžitě poté, co smlouvu o stavebním spoření uzavřete.

Na levnější, řádný úvěr si musíte počkat nejméně dva roky a na smlouvu během té doby naspořit 30 až 50 procent cílové částky. Plus je třeba splnit podmínku takzvaného hodnoticího čísla. A v tom bývá problém – za dva roky na úvěr dosáhnete jen tehdy, když hned po uzavření smlouvy na účet jednorázově vložíte oněch 30 až 50 procent. Při pravidelném spoření je čekání na úvěr delší klidně o další tři roky.

Výhodou řádného úvěru je pevná úroková sazba po celou dobu splácení. V současné době se pohybuje kolem pěti procent.

Můžete se setkat i s nižšími úroky – Modrá pyramida umí úvěr za 3 procenta, Raiffeisenka za 3,5 procenta a Liška za 3,7 procenta. To si však už při uzavírání smlouvy musíte vybrat správný "úvěrový" tarif. Poznáte ho podle toho, že má nižší úrok z vkladů, ale i z úvěru. Obvykle ho musíte i o něco rychleji splatit.

Kolik vám půjčí a čím musíte úvěr zajistit spořitelna úvěr bez zajištění až s ručiteli úvěr zajištěný nemovitostí Buřinka 400 000 Kč standardně nepoužívá od 401 000 Kč Liška 500 000 Kč s jedním 600 000 Kč, se dvěma 700 000 Kč od 700 001 Kč Modrá pyramida 300 000 Kč 500 000 Kč od 500 001 Kč Raiffeisen 500 000 Kč s jedním 600 000 Kč, se dvěma 700 000 Kč od 700 001 Kč Wüstenrot 200 000 Kč s jedním 400 000 Kč, se dvěma 600 000 Kč od 601 000 Kč Poznámka: jde o řádné úvěry ze stavebního spoření, ne o úvěry překlenovací

Zdroj: stavební spořitelny

O půjčku musíte požádat

Řádný úvěr vám spořitelna vyřídí bezplatně a můžete ho čerpat do výše svojí cílové částky.

Například při cílové částce 200 000 korun a naspoření 120 000 korun si můžete půjčit 80 000 korun.

Že na úvěr už máte nárok, se dozvíte z dopisu, jeho součástí bývá i formulář se žádostí. Když půjčku chcete, vyplňte ho, podepište, připojte požadované doklady a pošlete zpátky. Když úvěr nechcete, formulář vyhoďte a pokračujte ve spoření.

U částek 200 až 500 tisíc spořitelny nevyžadují zajištění a pak není na žádosti nic složitého. Například Liška má pro tento případ formulář "snadno a rychle", který má jedinou stránku. Kromě osobních údajů a dat o smlouvě do něj vyplníte ještě údaje o výši úvěru, účelu a nemovitosti, na jaké chcete peníze použít.

Plus doklady – například k rekonstrukci potřebujete stavební povolení nebo ohlášení, výpis z katastru nemovitostí (případně nájemní smlouvu) a kalkulaci nákladů.

Peníze spořitelna vyplatí bezhotovostně, a to buď jednorázově (například když kupujete byt, tak na účet prodávajícího), nebo postupně třeba oproti fakturám při rekonstrukci nebo výstavbě. Na způsobu výplaty se dohodněte předem, můžete požádat i o zálohu, případně o zpětné proplacení faktur – obvykle to jde až za rok dozadu.

. Půjčí jen na něco Spořitelně musíte doložit, že jste si peníze půjčili třeba na rekonstrukci koupelny.

Na nábytek vám nepůjčí

Chcete si vzít úvěr ze stavebního spoření? Zákon o stavebním spoření přesně určuje, na co můžete peníze půjčené ze stavební spořitelny použít. Zjednodušeně řečeno platí, že co zákon nezakazuje, to povoluje. Výklad zákona se však může lehce lišit. Účel, který vám jedna stavební spořitelna uzná, jiná nemusí.

Pokud si nejste jisti, svůj záměr předem se spořitelnou konzultujte. Někdy záleží i na tom, jak se celá věc předloží. Když si koupíte dům s bazénem za jedny peníze, je to v pořádku, ale kdybyste si bazén chtěli vybudovat dodatečně, máte smůlu.

Podobně, pokud v rámci rekonstrukce třeba snížíte stropy a zabudujete do nich bodovky, projdou vám, ale samostatnou účtenku na dva lustry z Ikey spořitelna neproplatí. Lednice ani mikrovlnka samostatně účelovost nesplňuje, ale když ji dodavatel kuchyňské linky zahrne do jedné faktury, neměl by to být problém.

Nemovitost musí být v Česku a k trvalému bydlení

Vždycky však platí, že ať už chcete za peníze z úvěru ze stavebního spoření nemovitost postavit, koupit nebo zrekonstruovat, musí být na území České republiky.

Druhou obecně platnou podmínkou je to, že musí jít o nemovitost určenou k trvalému bydlení. To znamená, že rekreační apartmán ve Španělsku u moře ze stavebního spoření rozhodně nepořídíte. Výjimka je jediná, když se rozhodnete chatu nebo chalupu (v Česku) přestavět a zkolaudovat k trvalému bydlení.

Úvěr si také můžete vzít nejen na řešení svojí bytové situace, ale také když řešíte bydlení takzvaných osob blízkých. To jsou podle zákona příbuzní v řadě přímé, tedy prarodiče, rodiče a děti, sourozenci a manžel nebo manželka.

. Příklady použití úvěru

Co vám projde...

úprava nebytových prostor na byt

náklady na přípojky (plyn, voda, kanalizace,...)

splacení členského vkladu družstvu

pořízení bytu v družstevním vlastnictví

vypořádání společného jmění manželů, spoludědiců

úhrada daně z převodu nemovitosti

honorář architektovi, notářské, správní poplatky

splacení úvěrů a půjček na bytové potřeby

kuchyňská linka včetně sporáku, digestoře nebo obkladů

zateplení fasády, izolace

zasklení lodžie

výměna oken, dveří, topení

vyzdění bytového jádra

nové rozvody elektřiny, vody

nátěry oken, dveří, omítek

... a co nikoli