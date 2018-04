Úvěr na vše: Přichystejte si pár tisíc

A právě v tom může být v ojedinělých případech problém – pokud kupujete starší dům v lokalitě, která se při nejlepší vůli nedá nazvat ‚dobrou adresou‘, může být cena, za kterou chcete dům koupit, jiná, než ta, kterou určí odhadce pověřený bankou. V tom případě máte prostor k vyjednávání s prodávajícím na téma snížení ceny. Nebo budete potřebovat vlastní peníze či další nemovitost do zástavy.

I hypotéku musíte koupit

Kdo by si myslel, že hypotéku získá, i když nemá našetřeny vůbec žádné peníze, byl by zklamán. Budete potřebovat peníze na znalecký odhad, zápis do katastru nemovitostí, poplatek bance za poskytnutí úvěru. Abyste se neocitli ve finanční tísni, počítejte u milionové hypotéky přibližně s dvaceti tisíci korunami „do začátku“.

Úroky jsou o něco vyšší

Stoprocentní hypotéky nabízí většina bank, s požadavkem na ni neuspějí pouze klienti HVB Bank, Bawag Bank a Poštovní spořitelny – poslední dvě jmenované však plánují uvedení tohoto produktu na léto.

Úrokové sazby u stoprocentníchhypoték jsou o něco vyšší než u těch, kde banka poskytuje jen část peněz na pořízení nemovitosti, protože ústav na sebe bere o něco větší riziko.

Sazby začínají na 3 procentech při roční fixaci, nejnižší úrok nabízí Živnobanka s garantovanou sazbou 2,79 procenta. Tam, kde se sazby shodují, bývá ustoprocentních hypoték většinou nepříjemné slovíčko „od“, které označuje minimální sazbu, na kterou však většinou dosáhnou jen takzvaně ideální klienti: přednost mají mladí vzdělaní zaměstnanci v perspektivních oborech a s vysokými pravidelnými příjmy.

Zajímá vás cena hypotéky? Vězte, že nejde jen o úrokovou sazbu, úvěr mohou pěkně prodražit i poplatky - jejich přehled naleznete ZDE .

Náklady na úvěr zvýší pojištění

Zatímco u standardních hypoték banky většinou tvrdí, že po nikom z klientů striktně nevyžadují životní pojištění, u stoprocentní hypotéky je situace jiná. Pojistku budou chtít ve čtyřech ústavech

Česká spořitelna požaduje úvěrové pojištění na 10 procent zástavní hodnoty nemovitosti

eBanka – pojištění je zahrnuto v ceně hypotéky

GE Money Bank chce pojištění smrti a trvalých následků úrazu u těch, kdo žádají sami, a u lidí nad 50 let, pokud jsou rozhodujícími živiteli rodiny

Raiffeisenbank, klient bude potřebovat životní pojištění ve výši 30 procent z poskytnutého úvěru

Chcete ušetřit?

Dejte do zástavy chatu Kdo nemá našetřeno a chce získat od banky nižší úrokovou sazbu, může zkusit místo stoprocentní hypotéky získat standardní. Jako zástavu bance poskytne kupovanou nemovitost a pak přidá ještě nějakou jinou. Domek rodičů, byt, který má v rezervě pro děti, chatu nebo chalupu. Tím zvýší zástavní hodnotu.

„Úvěr lze bez problémů zajistit dvěma nemovitostmi, podmínkou je, aby souhlasil majitel domu nebo bytu, aby nemovitost nesloužila jako zástava někde jinde a aby měla dostatečnou hodnotu,“ říká Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank. Z toho plyne i to, že třeba s polorozpadlým srubem na břehu Berounky neuspějete, pokud jej budete chtít uplatnit jako zástavu, i když mu rodina hrdě říká chata.

FINCENTRUM HYPOINDEX

Vše o vývoji hypotečních úvěrů naleznete zde