Úvěr není zadarmo

Například hypotéce ve výši jeden milion korun s dvacetiletou dobou splatnosti a při úroku 5,2 procenta odpovídá měsíční splátka zhruba 6600 korun. Vedle ní je ale třeba hradit ještě poplatek za vedení účtu, který se pohybuje od 100 do 200 korun měsíčně podle banky. Rodina by měla počítat také s pojištěním nemovitosti a životní pojistkou. I když druhá jmenovaná není na rozdíl od pojistky domu či bytu povinná, mnoho žadatelů se jí nevyhne. Finanční ústavy ji totiž vyžadují u zájemců, kteří žijí sami nebo na jejichž příjmu závisí rodinný rozpočet (respektive je hypotéka tak veliká, že výdělek druhého z partnerů by ji nepokryl). Pojištění nemovitosti rodinu příliš nezatíží, pohybuje se podle hodnoty a typu nemovitosti v řádu stokorun až několika tisíc za rok.

Jak získat byt - požádat úřad o přidělení obecního bytu - nejlevnější, ale nejpomalejší varianta s nejistým výsledkem; byty se obvykle přidělují přednostně sociálně slabým - účastnit se výběrového řízení na obecní byt, například po neplatiči, případně na byt s nájemným placeným na několik let dopředu; na financování lze použít například úspory ze stavebního spoření či hotovostní spotřebitelský úvěr - koupit podíl v družstvu; zaplatit ho lze z úspor, ale i z úvěru ze stavebního spoření - koupit nemovitost v osobním vlastnictví - financuje se pomocí úspor a hypotéky; část, kterou musí kupující vložit do nemovitosti ze svého, lze zaplatit například i z úvěru ze stavebního spoření nebo spotřebitelského úvěru

S životním pojištěním je to horší. To hypotéku „prodraží“ měsíčně i o více než tisíc korun. Například pojištění zdravého čtyřicetiletého muže, který čerpá úvěr okolo jednoho milionu korun, stojí zhruba deset tisíc korun za rok. V souvislosti s hypotékou je třeba počítat i s dalšími poplatky, například za vyřízení žádosti o úvěr, zápisy do katastru nemovitostí nebo ocenění domu či bytu. Na ně je třeba si připravit několik tisíc korun.

Nízký příjem? Na úvěr zapomeňte!

Lidé s průměrnými a nižšími příjmy většinou s žádostí o hypotéku neuspějí. Obecně platí, že rodině, případně jednotlivci musí zbýt po odečtení všech nákladů, tedy i splátky hypotéky a dalších úvěrů, alespoň 1,6násobek životního minima. Požadavky na zájemce o stoprocentní hypotéku jsou dvojnásobné. Například tříčlenná rodina, který by žádala o sedmisettisícový úvěr s tím, že tři sta tisíc korun by vložila do nemovitosti ze svého, by potřebovala měsíčně vydělat čistého zhruba 19 až 29 tisíc korun (podle banky, u které si půjčí). Za předpokladu, že by vedle běžných nákladů na stravu vydávala měsíčně pravidelně například za pojistky, spoření a další podobné výdaje asi 6 tisíc korun. Také úvěr ze stavebního spoření nemusí automaticky dostat každý. Spořitelna rovněž prověřuje bonitu klienta a zároveň žádá odpovídající jištění. Zatímco u hypotéky je vždy nutné ručit nemovitostí, u úvěrů ze stavebního spoření jsou v případě nižších částek potřeba ručitelé, obvykle jeden až tři podle velikosti půjčky.