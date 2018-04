Úvěr od leasingové společnosti? Ano, ale...

Většina velkých leasingových společností nabízí možnost pořídit vozidlo dvěma způsoby: na leasing nebo na úvěr, a to jak soukromým osobám, tak podnikatelům. Nekupujete-li však auto na podnikání, je výhodnější právě spotřebitelský úvěr. Jeho nespornou výhodou je, že žadatel o úvěr se stává majitelem vozu, a může s ním tedy nakládat podle svého uvážení. Výhodou je pak i to, že pokud se dostanete do finančních potíží, vůz jednoduše prodáte a finanční společnosti doplatíte zbylou část úvěru. Při nižší částce úvěru dokonce ani nepotřebujete k sepsání smlouvy ručitele.

Kamenem úrazu v případě úvěrových nabídek od leasingových společností je určitě to, že na jejich webových stránkách či infolinkách příliš informací o úvěru nezískáte. Rozhodně nečekejte přehled úrokových sazeb nebo RPSN. Leasingové společnosti v rámci „šití“ produktu na míru totiž většinou poskytují kalkulaci na určitý typ automobilu (nového nebo ojetého), značku, popřípadě vstupní akontaci vyjádřenou v procentech, a pak běžné parametry: délku splácená, celkovou částku.

Teprve když tyto údaje specifikujete, dostanete požadované informaci - přesnou výši splátky na vůz konkrétní značky a tím také úrokovou sazbu daného úvěru. Výše úrokové sazby se pohybuje od 8 % p.a. Odvíjí se od parametrů úvěru a může při vyšších částkách a luxusnějších značkách aut dosahovat i výše okolo 15 % p.a. V některých případech může být ve splátce zakalkulováno i pojištění. Většinou však bude na vás, s jakou pojišťovnou uzavřete smlouvu o havarijním pojištění a povinném ručení. Jakmile vám leasingová společnost nabídne uzavření pojistky s partnerskou pojišťovnou, máte možnost získat ve většině případů pojistku výhodněji než u jiného pojišťovacího ústavu. Havarijní pojištění auta pořizovaného na úvěr požadují leasingové společnosti automaticky, avšak od určité výše úvěru mohou vyžadovat i vinkulaci této pojistky ve svůj prospěch.

Konečné podmínky, za kterých automobil získáte do osobního vlastnictví, se ale stejně většinou nedozvíte hned, protože finanční společnosti je, stejně jako banky, stanoví až po prověření klienta, a tak příslušné výpočty jsou jen orientační. Obecně se však dá říci, že propracovanější podmínky pro získání úvěru rozhodně nabízejí banky, na jejichž internetových stránkách nebo na infolinkách naleznete daleko více údajů o konkrétním spotřebitelském úvěru než u leasingových společností. Pravdou však je, že bance je většinou nutné prozradit poměrně velké množství dat, než je žadateli příslušný úvěr poskytnut. V případě bank musíte také počítat s poplatky za vedení úvěrového někdy i běžného účtu, který u leasingové společnosti odpadá.

Název společnosti Název úvěru Částka Doba splatnosti Značka auta, obsah Akontace Výše splátky ČSOB Leasing HIT Kredit 300 000 Kč 36 měsíců SEAT 1,6 ano (10 % z pořizovací ceny) 8 713 Kč ČSOB ČSOB Půjčka na auto 300 000 Kč 36 měsíců SEAT 1,6 ne 10 036 Kč Cetelem Online půjčka na auto 300 000 Kč 36 měsíců SEAT 1,6 ne 9 609 Kč

Zdroj: finanční instituce

Jestliže si chcete vzít auto na úvěr od leasingové společnosti, pak vám zřejmě nezbude nic jiného, než obtelefonovat, navštívit, či obeslat leasingové společnosti se svým požadavkem a jejich nabídky si v klidu porovnat. Rozhodně by však nebylo úplnou ztrátou času podívat se i na úvěrové nabídky bank a splátkových společností. Jejich „akční“ nebo i běžné nabídky mohou být výhodnější než nabídky leasingových společností. Například v současné době můžete získat Online půjčku od společnosti Cetelem s pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a.

Výhody a nevýhody úvěru na auto + auto je od počátku majetkem klienta - nutnost složení akontace (min. 10 % pořizovací ceny) + do stanovených limitů nevyžadují finanční společnosti zajištění - u nových aut jsou vyšší celkové náklady na pořízení auta + klient může při pojištění využít osobních bonusů - horní omezení limitu, na dražší auta nemusí úvěr stačit + rozhodnutí o tom, zda a jak auto havarijně pojistit, je na straně klienta - omezení nákupu staršího auta (většinou hranice kolem 10 let)



Pořídili byste si automobil na úvěr od leasingové společnosti nebo spíše důvěřujete bance? Napište nám své názory.

