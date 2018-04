Úvěr po telefonu vám ušetří čas

Chcete získat spotřebitelský úvěr, ale již teď se hrozíte toho, že si budete muset vzít dovolenou, abyste mohli navštívit pobočku banky? Ano, tento krok téměř všechny tuzemské banky opravdu vyžadují. Předně je dobré si předem domluvit schůzku s pracovníkem banky, který má na starosti úvěry. Musíte si s sebou vzít doklady totožnosti, potvrzení o výši příjmu, doklad, který potvrzuje vaše trvalé bydliště (SIPO apod.) a nakonec často také ručitelské prohlášení. Pozor na to, abyste některou z těchto náležitostí nezapomněli, protože jinak půjdete do banky znovu.

Mnoho zajímavých informací a článků, které se věnují spotřebitelským úvěrům naleznete ZDE. S jiným přístupem ke klientovi se však v tomto ohledu setkáte v případě Citibank. Žádná povinná návštěva banky, žádná zbytečná dovolená. Prostě jen zavoláte telefonního bankéře Citibank (prostřednictvím linky Citiphone), kterému sdělíte vaše finanční a zaměstnanecké dispozice (výše čistého příjmu, délka současného zaměstnaneckého poměru apod.). Na základě toho vám operátor sdělí, jak vysoký úvěr můžete očekávat a poskytne vám kontakt na zaměstnance banky, který vás posléze osobně navštíví a vyzvedne od vás potřebné dokumenty. Druhou variantou, se kterou se můžete setkat je, že vám operátor pouze oznámí, že vás zmíněný zaměstnanec banky sám kontaktuje a opět následně navštíví. Ve chvíli, kdy mu poskytnete oficiální indicie, na základě kterých banka jasně stanoví výši úvěru, nic nebrání tomu, abyste úvěr získali.

Jaký úvěr můžete od banky očekávat? Úvěr, který banka nabízí sjednat prostřednictvím telefonu, je bezúčelový spotřebitelský úvěr poskytovaný bez požadavku ručitele. Základní podmínkou je, abyste byli v zaměstnaneckém poměru. Úvěr máte možnost získat v rozpětí 30 000 – 1 mil. korun. Pokud vás zajímá, na jak velký úvěr máte možnost dosáhnout, pak lze obecně říci, že pokud dosahujte například čistého příjmu 16 000 korun a splňujete další podmínky banky, můžete dostat úvěr kolem 100 000 korun. Za každou výhodu se ovšem něco platí a u Citibank je pohodlí vykoupeno výší úrokové sazby. Ty se momentálně pohybují v rozmezí 14,99 – 17,99% (bez pojištění), což vůbec není málo. V následující tabulce máte možnost posoudit, zda pro vás není spotřebitelský úvěr od Citibank i přes pohodlnost vyřízení příliš drahý.

Neúčelové spotřební úvěry Vybrané banky roční úroková sazba výše úvěru doba splatnosti poplatky Citibank min. 14,99% 30 000 - 1 mil. 0,5 - 5 let vedení 89 Kč měsíčně ČSOB 15% 20 - 150 000 Kč 1 - 3 roky poskyt. 1% (0,5% - do konce srpna) KB min. 12,47% 50 - 500 000 Kč 1 - 6 let poskyt. 800 Kč+0,3% max. 5 000 Kč, vedení 80 Kč měs. Česká spořitelna min. 12,3% není pevně omezená 1 - 6 let poskyt. min. 0,2%, vedení 500 Kč ročně Union banka 13% 35 - 150 000 Kč 1 měs.- 4 roky posouzení žád. 0,5% min 700 Kč, poskyt. 0,5% min 500 Kč, vedení 100 Kč Raiffeisen bank 14 nebo 16%* 30 - 150 000 Kč 1 - 4 roky poskyt. 2% GE Capital 16,9% 30 - 150 000 Kč 2 - 5 let poskyt. 1% min 500 Kč, vedení 20 Kč měs.

*14% dostane klient banky, neklient 16%

Zdroj: Banky

Abyste úvěr vůbec získali, musíte splňovat následující základní podmínky:

1/ Váš čistý měsíční musí dosahovat nejméně 9 000 Kč

2/ Zaměstnán/a musíte být nejméně 2 roky (banka však zvýhodňuje ty, kdo pracují ve velkých městech)

3/ Úvěr dostanete pokud vám je 25 – 65 let (k 65 rokům žadatele by měl být úvěr splatný)

4/ Musí být možno vás zkontaktovat na pevné lince doma či v zaměstnání

Možnosti sjednání spotřebitelského úvěru bez nutnosti osobní návštěvy banky přikládáme velkou budoucnost. Stejně tak jako ovládání běžného účtu na dálku (přímé bankovnictví) budou chtít banky také pro tento účel co možná nejvíce odlehčit náporu klientů na pobočkách a tím také ušetřit náklady.

Zaměřme se teď na výhodnost bezúčelového spotřebitelského úvěru od Citibank, která je v tomto ohledu první vlaštovkou. Nehledě na popsanou pohodlnost získání úvěru musíme bohužel konstatovat, že úvěr, který Citibank poskytuje, je dosti drahý. Například u České spořitelny jej můžeme získat téměř o 3% levněji. Navíc, pokud porovnáte ve výše uvedené tabulce poplatky spojené s úvěrem , musíte si povšimnout, že právě Citibank patří mezi nejdražší. Na druhou stranu, velice zajímavá je maximální výše úvěru, které lze dosáhnout, a to i bez ručitele.

Zdá se vám být služba Citibank zajímavá? Snažili jste se již získat spotřebitelský úvěr? Kolik času jste bance museli věnovat? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.