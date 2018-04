Úvěr: Používejte kreditní kartu správně

Zaplatit kartou za stokorunový nákup, večeři v restauraci či pobyt u moře není problém. Děje se tak dnes a denně a placení kouskem plastu už nevyvolává žádnou mimořádnou pozornost okolí.

Navíc karta vám může přinést i půjčku, kterou můžete využít buď ve formě povoleného přečerpání zůstatku – takzvaného kontokorentu na debetní kartě nebo opakujícího se úvěru na kartě kreditní. Kontokorent má výhodu, platí ze z něho nižší úroky, sazba se pohybuje mezi 14 až 20 procenty ročně. Kreditní karta má sice úrok vyšší 15 až 26,4 procenta, ale má takzvané bezúročné období, během kterého můžete půjčené peníze splatit a nevydáte navíc ani korunu.

Kreditka: mnohdy výhodnější

Pokud jste v červených číslech jen nárazově nebo dokážete dluhy do plusu dostat alespoň každou další výplatou, uvažujte o kreditní kartě. V průběhu měsíce klient vyčerpá kredit nebo jeho část, po výplatě, k domluvenému datu, převede ze svého účtu tuto částku na účet kreditní karty. Protože stihl účet vyrovnat v rámci několikatýdenního bezúročného období, úrok bude v podstatě nulový.

Za vedení karty zaplatíte ročně až 500 korun podle sazebníku jednotlivých bank. Poplatek vám bude odpuštěn, pokud prostřednictvím karty „protočíte“ ročně určitou částku. Citibank například poskytuje kartu zdarma těm, kdo utratí během roku 36 000 korun, Ge Money Bank má limit stanoven na 48 tisíc korun ročně. Kreditní karty jsou bez poplatku k mání i v rámci některých bankovních balíčků.

Úrok je vysoký

„Kreditní karta se vyplatí, pokud s ní umíte hospodařit,“ doporučuje Tomáš Kučera ze společnosti Benefita, „důležité je nedostat se do fáze, kdy je půjčka úročena, ale důsledně využívat bezúročné období. Pro mnohé lidi to je však těžké – zpočátku se drží, ale časem je snadný přístup k penězům zláká k většímu utrácení.“ Kdo se dostane do finančního kolotoče, vyčerpá úvěrový rámec a stane se mu, že výplata na pokrytí dluhu nestačí, musí počítat s tím, že je třeba mít prostředky alespoň na uhrazení stanovené splátky. Ta bývá stanovena jako pět až dvacet procent z vyčerpaných prostředků. Splátky svou výší odpovídají úrokové sazbě stanovené bankou. Nejnižší úrokovou sazbu nabízí Živnostenská banka 15,4 procenta, Raiffeisenbank má kreditku se sazbou 18 procent ročně, ta je však určena jen klientům banky.

Kartu získáte snadno v obchodě i na poště

Před pár lety byl majitel kreditní karty automaticky brán za bohatého. Mnohé se změnilo – dnes lze kartu získat bez problémů, vyplněním prostého dotazníku. Jestli chcete, můžete jich mít v peněžence třeba pět.

„Kartu mi nabízejí každou chvíli – vzali jsme si například pračku na splátky. Když jsme ji v pořádku splatili, začali mi z GE Money Multiservis posílat nabídku na kartu s úvěrovým rámcem 75 tisíc. Myslím však, že při našem příjmu by to bylo příliš velké pokušení a dluh by narostl do neúnosných rozměrů,“ říká Milan Novák z Prahy. Požádat o kartu můžete i v bance, kde nevedou váš běžný účet, ale například Komerční banka chce doložit alespoň to, že někde nějaký běžný účet máte.