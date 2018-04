Úvěr přeplatíte i dvojnásobně

Kdybyste chtěli vědět, kolik zaplatíte dohromady za celou dobu splácení, potřebovali byste nejspíš křišťálovou kouli. Úroky, které platí nyní, se mohou, a pravděpodobně i budou, během let měnit. Před třemi lety byly úroky o téměř dvě procenta nižší než dnes.

Kolik zaplatíte v prvním období fixace

Pro porovnání jsme požádali banky, aby spočítaly, kolik peněz zaplatí modeloví klienti za dobu pouze jednoho fixačního období. V tabulce jsou uvedeny jak měsíční splátky, tak vstupní poplatek a také měsíční vedení hypotečního účtu 150 korun.

Kolik zaplatí klienti během doby fixace a jak vysoký dluh budou ještě muset splatit se můžete podívat ZDE

Jak se vyznat v tabulce

V posledním sloupci „zbývá doplatit“ je uvedeno, jak vysoký dluh klientům zůstane bez poplatků a úroků. Pokud budou chtít v době změny fixace přejít k jiné bance, bude to právě tato suma, kterou začnou znovu splácet.

V prvních letech padne na úroky větší díl splátky, například u stoprocentní hypotéky na necelé dva miliony, vám za tři roky z celého dluhu ubude „jen“ necelých sto tisíc, přestože vy zaplatíte skoro 400 000.

Za 30 let zaplatíte více než dvojnásobek

V druhém modelovém příkladě si muž půjčuje 1 800 000 korun se splatností na 30 let. Chce je fixovat na tři roky, to znamená, že nabídnutý úrok se po tři roky nezmění. Například u Hypoteční banky je to 5,54 procenta.

Pokud by si však rovnou na začátku zvolil 30letou splatnost, dostal by od banky úrok 6,09 procenta, ale zase by hned viděl, kolik vlastně za půjčené necelé dva miliony zaplatí. Byl by to víc než dvojnásobek: 3 936 960 korun. Pokud by mu zůstal po třech letech stejný úrok 5,54 procenta, zaplatil by za 30 let 3 697 725 korun, tedy o 240 000 míň.

V ostatních dvou modelech by manželé, kteří si půjčují 2 000 000 korun na 25 let s úrokovou sazbou 5,14 %, zaplatili konečných 3 559 000 a ti, kteří si vezmou hypotéku na 1 500 000 se splatností 15 let, 2 156 587 korun.

Plat 20 000? Půjčí vám milion

Požádali jsme banky, aby uvedly, kolik maximálně půjčí modelovým rodinám. Většina z nich zadala údaje o čistém příjmu do tabulek a uvedla konkrétní číslo, které je vždy maximem pro danou rodinu.

Jak vysokou hypotéku poskytnou banky rodinám se můžete podívat ZDE

Některé banky reagovaly „šalamounsky“ a odpověď zněla půjčíme až 70 procent hodnoty zastavované nemovitosti. V tom případě najdete v tabulce slovo „neuvádí“, protože taková odpověď vlastně neříká nic.

Výjimkou je poslední model, ve kterém žena žádá takzvanou hypotéku bez doložení příjmů. Zde banky nemají jinou možnost než vyjádřit půjčenou částku procentem z hodnoty zastavované nemovitosti. Bawag, UniCredit, GE Money a Wüstenrot hypotéku bez doložení příjmů nenabízí vůbec, ostatní mají obvykle podmínku, že zastavovaná nemovitost musí mít hodnotu nejméně milion korun. Na polorozpadlou chalupu si tedy nepůjčíte nic.

V ostatních případech uvedly banky maximum, přičemž je důležité, aby kupovaná nemovitost měla patřičnou hodnotu, kterou je možné dát do zástavy. Třeba ve druhém modelovém příkladě nemá rodina žádné úspory ani jinou nemovitost k zajištění. Pokud banka slibuje, že jim s příjmy 22 000 korun měsíčně půjčí milion korun, je potřeba, aby kupovali byt právě v této hodnotě.

Nejde jen o příjmy

Při posuzování schopnosti splácet hrají hlavní roli příjmy, ale není to jediné hledisko. Banky zkoumají, kolik je klientům let a jakou mají před sebou profesní kariéru nebo kde bydlí a jakou mají možnost uplatnění, kdyby ztratili práci.

Taktizovat mohou nesezdané páry

Některé banky nedělají rozdíl, jestli žádají o úvěr manželé, nebo partneři – při výpočtu bonity je berou jako jednu domácnost. Sem patří Bawag, Česká pojišťovna, Hypoteční banka, mBank, UniCredit a Volksbank. Ostatní počítají, že jde v případě páru o domácnosti dvě, což je méně výhodné pro klienty, kteří potřebují půjčit co nejvíc peněz.

Banka slíbí, vy počítejte sami

I když vám banka půjčí, můžete z jednání odcházet s rozporuplnými pocity. Máte radost, protože požadovanou hypotéku dostanete. Jenže ta splátka! Na živobytí pro čtyřčlennou rodinu zbude 15 000 korun. Dokážete s tím vyžít?

Namístě je sednout a počítat

Zálohy na elektřinu, vodu, plyn, obědy dětem ve škole, jízdenky hromadné dopravy, pojistka, benzin, povinné ručení, platba za mobily, internet. Převyšuje součet výdajů vaše možnosti? Potom rychle zvažujte, zda nabídka banky pro vás nebude příliš velkým soustem. Banky jsou totiž dost benevolentní. Stačí jim, když klientem doložené příjmy pokryjí měsíční splátku hypotéky a životní minimum rodiny.