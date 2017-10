Financování auta: srovnání nabídek a rady, jak usmlouvat nižší cenu

Až půjdete vybírat auto, vezměte si s sebou kromě servismana (kvůli technickému stavu vozidla) i kamaráda s chladnou hlavou. Toho pověřte úkolem: „Nenech mne podepsat nic dřív, než si to porovnám s konkurencí.“

V autosalonech a autobazarech dnes totiž už zcela běžně počítají s tím, že nepřicházíte s kufrem plným peněz, ostatně za maximální možnou platbu v hotovosti, která je 270 tisíc korun, byste možná ani auto svých snů nepořídili. Jsou připraveni nabídnout vám půjčku či auto na leasing. Ale samozřejmě, protože jsou to prodejci, chtějí na nákupu co nejvíc vydělat.

Výhody a nevýhody typů financování SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Auto je hned vaše. Můžete ho prodat, když potřebujete. Může ho řídit kdokoli, komu ho půjčíte, a můžete najet kolik kilometrů chcete.



Na druhou stranu vaší starostí je veškerý servis a pojištění.



V případě, že vám vůz někdo ukradne, musíte splatit všechno.



Měsíční splátka bývá vyšší.

LEASING Auto patří leasingové společnosti. Ta vám obvykle nabídne i pojištění, které bývá výhodnější, než když si ho budete kupovat sami.



Měsíční náklady bývají nižší, je třeba však myslet na zůstatkovou cenu vozu po skončení leasingu.



Nepříjemným překvapením je situace, kdy auto zničíte - vyrovnání s leasingovou společností nebývá ke klientovi příliš vstřícné.

Když leasingovka zkrachuje, nejspíš přijdete o vůz, byť už jste ho měli skoro zaplacený.

OPERATIVNÍ LEASING Na počátku není třeba akontace. Jezdíte v podstatě stále novým vozem. Ale auto máte půjčené, musíte být opatrní na drobná poškození, na která se nevztahuje pojistka.



Auto mohou řídit jen lidé předem určení ve smlouvě.



Měsíční náklady bývají nižší než u úvěru, ale auto není vaše, jen pronajaté.



Předností jsou benefity jako servis, náhradní vůz v případě nepojízdnosti.



Nevýhodou může být omezení ročního limitu najetých kilometrů.



„Když jsem si vybral auto, dostal jsem i dvě nabídky na financování. Obě mi ale přišly drahé, proto jsem se prodejce zeptal na jinou možnost, třeba že bych si peníze půjčil někde úplně jinde. V tu chvíli přišel s dalším propočtem a ten už byl přijatelný. Zeptal jsem se, proč mi financování od téhle společnosti neukázal rovnou. Dozvěděl jsem se, že mají od vedení nařízeno nejprve nabídnout první variantu, ze které mají vyšší provizi. Teprve když chce zákazník prchnout, mají přijít s levnější nabídkou,“ popisuje Jakub z Brna, který si nedávno pořizoval ojetý vůz.

V podstatě jde tedy o to, kdo má pevnější nervy: jestli vy, či prodejce. Vy hrajete o nižší cenu, ale musíte vzít v potaz, jestli je auto tak dobré, že by vám ho někdo mohl vyfouknout. Prodejce zase nesmí věc protahovat moc dlouho, abyste se nesebrali a nešli jinam. Nejvýhodnější pro vás tedy je vše předem propočítat, abyste třeba věděli, za jakých podmínek dostanete úvěr.

Auto v pronájmu

Hitem posledních tří let je takzvaný operativní leasing. Pro ty, kdo chtějí jezdit novým nebo skoro novým autem, je to dost výhodný model: platí nájem, řeší jen pohonné hmoty a hlídají si, aby nenajeli víc kilometrů, než kolik mají sjednáno ve smlouvě. Leasingová společnost se stará o platby povinných prohlídek v servisu, zajistí pojištění, zimní gumy a v případě potřeby i náhradní vozidlo.

V nabídce operativního leasingu je čím dál tím víc modelů, vybere si v podstatě každý. Například SAutoleasing v rámci svého produktu Puzzle nabízí vozy značek Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Suzuki, Škoda, Toyota, Volvo, VW. Puzzle má webové stránky s kalkulačkou: www.hravesplatky.cz. Můžete si na nich vyzkoušet různé varianty akontací, výše a doby nájmu a případných odkupních cen.

Financování nového auta Cena vozu: 489 tisíc Kč

Stáří: 1 rok Autoúvěr

akontace: 146 700 Kč

splátka: 10 621 Kč

pojištění: 2053 Kč

celkem měsíčně: 12 674 Kč

doba splácení: 36 měsíců

celkem: 602 967 Kč Spotřebitelský úvěr

akontace: 0 Kč

splátka: 14 798 Kč

pojištění: 718 Kč

celkem měsíčně: 15 515 Kč

doba splácení: 36 měsíců

celkem: 558 540 Kč Operativní leasing akontace: 0 Kč

splátka: 8105 Kč

doba nájmu: 36 měsíců

pojištění: v ceně

celkem: 291 780 Kč (zaplaceno na nájmu, cílem není odkup, ale je obvykle možný)

Pokud vám stačí ojetý vůz, bude financování výhodnější formou úvěru. Můžete využít ten, který nabízí prodejce, nebo si vzít půjčku kdekoli a zaplatit auto najednou.

Operativní leasing i na ojetiny?

Donedávna to nešlo. Operativní leasing byl jen na nové vozy. Jenže zvýšený zájem o tuto formu financování s sebou nese i dost aut, která mají ve dvou letech najeto relativně málo kilometrů. Původní vůz pak společnost prodá jako ojetinu, nebo znovu pronajme. A tak se začíná točit obchod s operativním leasingem i pro ojeté vozy.

„Poskytujeme ho pro ojetiny do stáří 18 měsíců,“ uvádí Lukáš Cankař ze společnosti Volkswagen Financial Services. Firemním klientům nabízí variantu operativního leasingu Mototechna - týká se vozů do dvou let stáří. „K dispozici máme 1 200 zánovních aut s nájezdem do 40 tisíc kilometrů,“ nabízí Petr Vaněček ze skupiny AAA Auto, kam Mototechna patří.

Obdobu operativního leasingu má i Auto Esa, jejich Operativní financování je možné i pro starší vozy. Neposkytují však všechny operativní služby (servis a podobně), největší výhodou je, že cena odkupu je garantovaná hned na počátku.

„Operák“ na ojetiny podle všeho čeká velký boom. Například velká síť prodejců AutoPoint ho nově nabízí na roční vozy Audi A6 a Mercedes třídy E (cca 15 tisíc Kč měsíčně) a brzy chce nabídku podstatně rozšířit.

Speciální úvěr? Může být, ale nemusí

Banky nabízejí speciální úvěry na financování nákupu auta. Třeba Equa takový poskytuje od 5,9 procenta RPSN, s možností mimořádných splátek, bez poplatků, bez akontace a nemusíte si sjednávat žádné placené služby. A když bude AutoPůjčka alespoň na 50 tisíc korun, mohou ti, kdo kupují ojetinu, využít navíc tři poukázky od společnosti Cebia na prověření vozidla.



Trend Lidé kupují dražší ojetiny Češi stále častěji vybírají pohodlnější, bezpečnější, luxusnější, a tedy i dražší vozy.



Roste jejich průměrná cena i průměrná cena financovaných ojetin. Zatímco v roce 2010 činila průměrná cena auta na splátky 150 tisíc korun, o rok později byla již o deset tisíc vyšší a v roce 2016 se vyšplhala na 210 tisíc korun.



U Mototechny, jež klientům zprostředkovává ještě o třídu luxusnější vozy, je tento trend mnohem markantnější. Jen za pouhé tři roky došlo k nárůstu průměrné ceny z 250 tisíc na 360 tisíc korun.



Vývoj akontace, tedy vstupní splátky, jde přesně opačným směrem. Běžný zájemce o financování ojetého vozu v roce 2010 zaplatil 30procentní akontaci, zatímco v loňském roce to bylo pouze 24 procent z ceny vozu.

Zdroj: AAA auto



„Zájemci tak získají informaci o servisní historii auta, stavu tachometru, roku výroby i o tom, zda je vozidlo svázané s leasingem či jestli nebylo odcizeno,“ informuje Markéta Dvořáčková z Equy.

Zajímavou nabídku aktuálně inzeruje ČSOB. Jde o účelovou půjčku na nová i ojetá auta maximálně do sedmi let stáří. Roční úroková sazba v tomto případě začíná na 2,89 procenta, minimální půjčka je sto tisíc korun.

Ale i když banka nemá „autopůjčku“, můžete uspět, a dokonce to nemusí být dražší. U běžného spotřebitelského úvěru nabízí zajímavou sazbu od 4,9 procenta Airbank, Sberbank od 4,99 procenta. Ta přitom má sazby, které na jejich kalkulačce zjistíte předem. „Sazba náleží k určité splatnosti a výši úvěru, klient ji zjistí dřív, než sdělí bance jakékoli osobní údaje,“ vysvětluje Radka Černá z tiskového oddělení banky.

Nedivte se poplatkům

V bance či u leasingové společnosti se poplatkům možná vyhnete. Autobazar však přece jen nějaké finance chtít bude. V porovnání s cenou auta to není mnoho a určitě nejde o vyhozené peníze. Například v Auto Palace zaplatíte 2 590 korun. Získáte za ně vyřízení převodu, kontrolu stavu auta (VIN, najeté kilometry, povinná výbava, technická, nároky třetích stran...) a také 10 litrů paliva.

Reklamní udičky:

Akční sleva 40 tisíc korun! - Pozor, týká se jen aut, která si vezmete od firmy na splátky. Pokud platíte v hotovosti (nebo si berete úvěr jinde), sleva nebude.

Nízká měsíční splátka, která nezatíží váš rozpočet! - Každý to rád slyší, bude moct jezdit lepším autem, a přitom žít jako dřív, nebude se muset uskromnit. Koukněte se však na dobu splácení. A vůbec, jaká je zůstatková cena vozu? Poslední splátka může být 10 tisíc korun, ale také 50 % ceny auta.

Nulová akontace, úrod jen 5 % ročně! - dvě výhody, uvedené hned za sebou obvykle nikdo neposkytuje najednou, buď nulová akontace, nebo nízký úrok.