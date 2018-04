Úvěr půjde do dvou týdnů zrušit!

"Současné zákony jsou nedostatečné. Na tlak spotřebitelů a jejich organizací vzniká novela evropské směrnice," popisuje Jana Luhanová ze Sdružení na obranu spotřebitelů.

"Komise chce zároveň spotřebitelům umožnit, aby si mohli pořizovat úvěr nejen ve své vlastní zemi, ale také v zahraničí, a to za nejlepších možných podmínek. Ve všech zemích bude vysoká úroveň ochrany spotřebitele," říká k tomu český komisař EU Pavel Telička.

Mnoho věcí, které bude evropská směrnice upravovat, už v Česku platí. Novinkou by byla možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. "To by bylo pro spotřebitele velkým přínosem. Dnes je to možné v podstatě jen při uzavření smlouvy mimo stálou provozovnu," dodává Luhanová. Podle ní bývají smlouvy složité a možnost od ní odstoupit dává člověku čas si ji prostudovat.

Spotřebitelské úvěry čekají změny * možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího podpisu * lidé si budou moci snadněji pořídit i úvěr v zahraničí, všude budou platit stejná pravidla * zpřísní se postihování nekalého obchodního jednání a klamavé reklamy * to vše povede k větší ochraně spotřebitele Pramen: Evropská komise

Nákupy na dluh jsou v tuzemsku stále populárnější. Průměrná domácnost dluží odhadem 90 tisíc korun a pět procent z nich má problémy s jejich splácením.



Podle nového návrhu nebudou členské státy moci jít v oblasti ochrany spotřebitele dále, než dovolí směrnice, a všude budou platit stejná pravidla. "Větší míra sjednocení pak povede k větší konkurenci a nakonec k nižším cenám pro spotřebitele," dodává Telička. Podle něj tím vznikne skutečný jednotný trh s úvěry.

Radost pro spotřebitele bude vykoupena obavami těch, kdo úvěry poskytují. "Zaznívají hlasy, že příliš tvrdá regulace omezí spektrum finančních služeb nebo jejich poskytování prodraží," varuje Petr Karel z GE Capital Bank.

Podle Jany Skalové ze společnosti Cetelem není možnost odstoupení od smlouvy úplnou novinkou. "Už dnes takto fungují některé obchodní řetězce v České republice u kupních smluv. Finanční služby jsou do značné míry rovněž zboží, takže předpokládáme, že to bude fungovat obdobně," říká Skalová.

Současný zákon o spotřebitelském úvěru podle ní už dnes počítá s možností jednostranně smlouvu ukončit. Klient při něm předčasně splatí zbytek úvěru, aniž by za to byl jakýmkoliv způsobem sankcionován. "U našich klasických i revolvingových úvěrů tato možnost rovněž existuje. Pro nás je podstatný fakt, zda už proběhla splatnost první splátky, či nikoliv. Pokud ne, vrátíme si vzájemná plnění. Pokud ano, klient měl peněžní prostředky půjčené po určitou dobu a za tu dobu je povinen zaplatit úrok. Ten je obsažen v té první splátce," popisuje dnešní praxi Skalová.

Evropský zákon ještě musí projít dalším schvalovacím kolečkem. Mohl by začít platit v příštím roce a do dvou let by ho měl každý členský stát unie dostat do svých zákonů.