Úvěr slíbili bez navýšení, ale bez dohadování to nešlo

Protože jsme potřebovali novou pračku, rozhodli jsme, že při nákupu využijeme možnosti koupit zboží na splátky. GE Money Multiservis tehdy nabízel akci: začněte splácet až za čtyři měsíce, nebo splaťte všechno do té doby a nezaplatíte ani korunu navíc. To nám přišlo ideální, korunky budeme posílat postupně, aby to rodinný rozpočet tolik nebolelo, přitom vše stihneme tak, abychom se vyhnuli úrokům. Ještě jsem telefonicky ověřila u banky, že je možné poslat peníze naněkolikrát, a už jsem běžela podepisovat smlouvu.

Nic jsem nenechala náhodě

Za pár dní přivezli pračku a my začali platit. Deset dní před termínem, ve kterém jsme mohli využít úvěr bez navýšení, ověřuji, kolik přesně ještě zbývá doplatit. To aby nechyběla ani koruna a zároveň abych se vyhnula případným komplikacím při vracení přeplatku. Za tři dny ještě telefonicky kontroluji, že peníze dorazily a vše je v pořádku. Mohu se prý těšit na dopis, ve kterém mi Multiservis sdělí, že naše závazky jsou vyrovnány.

Nepříjemná překvapení

Dopis nepřicházel, ale co, s novým rokem asi mají spoustu starostí, jak všechno zaúčtovat, a tak nestíhají, mysleli jsme si. Jenže při pohledu na výpis z bankovního účtu mi ztuhly rysy – GE Money Multiservis se pokusil o inkaso z mého účtu. Proč? Vždyť mám zaplaceno! Žhavím telefon a milá slečna mi vysvětluje, že ano, vidí v počítači, že mám zaplaceno, vše je v pořádku, nemusím se bát žádných nepříjemností.

V únoru se ale situace opakuje, zase pokus o inkaso, zase telefonát, zase vysvětlení a slib, že vše napraví. Začínám se obávat komplikací – blíží se doba, kdy měl být úvěr splacen, a očekávám, že splátková společnost bude chtít úroky. Jako špatný vtip působí dopis, který od GE dostávám a ve kterém je kreditní karta se 75 tisíci korun. Prý dárek dobrému zákazníkovi, jen ji prvním nákupem aktivovat. Vztekle ji stříhám na spoustu malých kousíčků.

Konec dobrý, ale až za půl roku!

Opět sedám k telefonu a řeším. Šikovný mladík si nechá vysvětlit můj problém, dojde se zeptat paní vedoucí a radostně mi sděluje, že vše bude v pořádku (pokolikáté to už slyším?). Prý se omlouvá, takové nepříjemné nedopatření se jim stane tak jednou za tři roky. Oba se usmějeme při vzpomínce na doktora Chocholouška z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Za pár dní organizuji čas, abych stačila vyzvednout na poště doporučenou zásilku z GE Money. A další překvapení – složenka na 1954 korun s dopisem, že je to dlužná částka a já mám rychle zaplatit.

Tentokrát už rozpálená doběla volám znovu zákaznickou linku. Jsem ujištěna, že nic platit nemám, a dostává se mi velké omluvy – banka prý udělala chybu. Po předchozích zkušenostech nejsem klidná, dokud 11. července nedržím v ruce dopis, ve kterém se praví, že všechny závazky jsou skutečně vyrovnány. Tentokrát omluva přiložena není. Trvalo to víc než půl roku, stálo to spoustu nervů a celkem asi hodinu mobilního volání na placenou zákaznickou linku.