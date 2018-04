Úvěr u spořitelen: zn. hledám ručitele

Výhodou úvěru ze stavebního spoření je nízká úroková sazba, jejíž výše je zaručena po celou dobu splácení a která dosahuje nyní hodnot 4,9% až 6%. Na rozdíl od hypoték je zde možnost bez omezení a sankcí splácet úvěr i mimořádnými splátkami, není stanovena žádná nutná minimální výše úvěru a požadavky na bonitu dlužníka jsou nižší. K zajištění úvěrů zpravidla do 300 000 Kč lze místo nemovitosti užít ručitelů. Úvěr ze stavebního spoření smí být použit jen na vymezené a zákonem stanovené účely.

Stavební spořitelny mají stanovená svá kriteria, podle kterých ohodnotí účastníka stavebního spoření a jeho záměr, na který chce úvěr použít, a pak rozhodnou, zda úvěr poskytnout mohou či nikoli. Prověřují, zda účel, na který má být úvěr použit, odpovídá zákonu, prověřují výši příjmů dlužníka i ostatních účastníků úvěrového vztahu, stanoví čím má být úvěr zajištěn, zda je nutné, aby byl dlužník pojištěn a podobně. K tomu je nutné předložit spořitelně všechny nutné doklady a potvrzení.

Tento administrativní proces probíhá při přidělování úvěrů u všech stavebních spořitelen. Lišit se ale může v náročnosti: jaké všechny doklady se musí předložit, jak dlouho vyřizování úvěru trvá, jak vysoké požadavky má spořitelna na zajištění úvěru a výši příjmů. Čím vyšší úvěr, tím je vše náročnější.

Například následující tabulka srovnává požadované způsoby zajištění pro úvěry ze stavebního spoření. Jde o úvěry „přidělené“, překlenovací úvěry mívají tyto hranice stanoveny jinak, přísněji.

Požadované zajištění v závislosti na výši úvěru

(Částky jsou v tisících Kč a říkají, do jaké výše úvěru stačí použít uvedený způsob zajištění)

Způsob zajištění úvěru ze stavebního spoření ČMSS Stavební spořitelna ČS HYPO Raiffeisen VSSKB Wüstenrot bez zajištění 150 100 25 70 100 50 1 ručitel 300 200 100 150 200 250 2 ručitelé 400 300 200 300 300 - 3 ručitelé 500 - 300 - - nemovitost nad 500 nad 300 nad 300 nad 300 nad 300 nad 250

Poznámka k tabulce: HYPO - pokud roční vklady za poslední 2 roky odpovídaly minimálním měsíčním vkladům stanoveným obchodními podmínkami, pak stačí pro danou výši úvěru místo dvou ručitelů použít jednoho a místo třech ručitelů jen dva.

Jde pouze o základní srovnání, z tabulky například není vidět, zda spořitelna bude vyžadovat při určité výši nezajištěného úvěru také sjednání a vinkulaci životního pojištění a podobně. Celkem shodně jsou pro úvěry nad 300 000 Kč vyžadovány zástavy nemovitosti. Výraznou výjimkou je ČMSS, kde by pro úvěr nad 300 000 Kč stačili dva ručitelé. Je ale možné, že i v ostatních spořitelnách bude postačovat pro tuto výši úvěru kombinace ostatních zajišťovacích prostředků. Mnohem větší rozdíly mezi spořitelnami jsou tedy vidět ve výši nižších úvěrů, které poskytnou bez zajištění.

Sehnat ručitele ale nemusí být jednoduché. Kdo by se chtěl nechat zavázat tím, že v případě potřeby zaplatí dlužnou částku sám. Nemovitost zase musí být ohodnocena a oceněna znalcem, jako zajištění se bere v úvahu jen část její ceny (např. 70%) a samozřejmě musí být pojištěna.

Účastníci úvěrového případu

Především je to sám dlužník, tedy kdo úvěr čerpá a musí jej splácet. Spoludlužníkem je vždy druhý z manželů, u nezletilých osob oba jeho zákonní zástupci. Spoludlužníkem mohou být navíc i další osoby. Pokud jejich příjmy nejsou dostatečně vysoké na to, aby spořitelna měla jistotu, že úvěr bude splacen, stává se dalším účastníkem úvěrového případu přistupitel k závazku. Ten odpovídá za splacení úvěru společně a nerozdílně s dlužníkem, neboť se sám stává dalším dlužníkem. Jednou z možností zajištění úvěru je ručitel. Ten se zaváže, že pokud úvěr nesplatí dlužník, splatí ho za něj on sám. Ručitel musí být samozřejmě dostatečně bonitní, podmínky týkající se ručitelů se mohou v jednotlivých spořitelnách lišit. Někde je nutné předložit písemný souhlas manžela ručitele, jinde souhlas nepožadují. Ručitelský závazek zanikne splacením úvěru nebo výměnou ručitele za jiný druh zajištění. Zástavce je ten, kdo poskytl spořitelně jako věřiteli zástavu a zajistil tím její pohledávku vůči dlužníkovi.

Další možnosti, jak zajistit úvěr

Kromě bonitních ručitelů a zástavy nemovitosti lze jako zajištění poskytnout spořitelně například:

Vklad v bance vinkulovaný ve prospěch stavební spořitelny (termínovaný vklad, vklad u jiné stavební spořitelny)

Bankovní záruka

Životní pojištění nebo pojištění úvěru vinkulované ve prospěch stavební spořitelny

