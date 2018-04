Úvěr versus leasing - co je výhodnější?

Hlavní rozhodovací dilema stojí před kupcem v okamžiku, kdy se má rozhodnout mezi koupí na úvěr a pořízením majetku formou leasingu. Jak tedy v tomto případě postupovat?

P ři rozhodování o způsobu pořízení majetku na úvěr či formou leasingu jsou klíčové tři oblasti:



1. Administrativní náročnost a právo disponování s majetkem.

2. Daňové dopady.

3. Finanční náročnost pořízení.

Srovnání administrativní náročnosti a práva volně disponovat s majetkem

Jedním z důvodů, proč je leasing v ČR tak populární, je skutečnost, že ve srovnání s pořízením majetku na úvěr je tento způsob pořizování majetku administrativně méně náročný. Při vyřizování leasingové smlouvy je potřeba podstoupit obvykle mnohem méně procedur než v případě zařizování úvěru. K sepsání leasingové smlouvy obvykle stačí pouze potvrzení o výši příjmů fyzické osoby (potvrzení zaměstnavatele u fyzické osoby s příjmy ze závislé činnosti, daňové přiznání, přehled o příjmech pro účely zdravotního a sociálního pojištění a případně přehled o majetku a závazcích v případech fyzických osob majících příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti vedoucích daňovou evidenci), popsání rodinného stavu žadatele a písemný souhlas partnera (manžela, manželky) s pořízením majetku na leasing.





Jak vybrat leasingovou společnost?

Více ZDE .

V případě osob vedoucích účetnictví je obvykle vyžadována účetní závěrka za minulé roky a někdy též mezitímní účetní závěrka aktuálního roku. Zajištění je vyžadováno obvykle pouze u majetku pořizovaného formou leasingu s velmi vysokou pořizovací cenou. Další administrativní úlevy poskytují leasingové společnosti zejména v souvislosti s leasingem dopravních prostředků (tedy nejžádanější formou leasingu). V souvislosti s leasingem dopravních prostředků bývá stále častěji přímo do leasingové smlouvy zakomponováno povinné ručení a příp. i havarijní pojištění, které leasingové společnosti nabízejí za podstatně výhodnějších podmínek než běžné pojišťovny. Nájemci tímto šetří čas potřebný k vyřízení těchto doplňkových služeb a také finanční prostředky.

Velkou výhodou leasingu je jeho malá administrativní náročnost a také doplňkové služby poskytované leasingovými společnostmi za výhodnějších podmínek než je na trhu běžné. Administrativní náročnost zařízení úvěru je obvykle vyšší, i když v poslední době přistupují banky a jiné úvěrové instituce pod konkurenčním tlakem leasingových společností také k omezování složitosti administrativního vyřizování úvěrů. Přesto je zřejmé, že požadavek na zajištění úvěrů musí být již z podstaty poskytovaných produktů vyšší než u leasingu. V případě leasingu totiž po celou dobu trvání leasingové smlouvy zůstává majetek vlastnictvím pronajímatele. Koupí majetku na úvěr se majetek stává okamžitě vlastnictvím kupujícího. Banka je tak oproti leasingové společnosti v nevýhodě, neboť půjčuje peníze na majetek, který nebude jejím vlastnictvím, nýbrž vlastnictvím kupujícího. Z tohoto důvodu je nutno trvat na zajištění úvěrů již od mnohem nižších částek než je tomu v případě leasingu. A právě nutnost nalézt vhodného ručitele nebo mít k dispozici majetek použitelný pro zřízení zástavního práva pro věřitele vede ke značně složitější administrativě. Pozice bank je navíc stále složitější i z toho důvodu, že i leasingové společnosti v poslední době přistupují na poskytování spotřebitelských úvěrů svých zákazníků.

Z hlediska práva volně disponovat s majetkem se však výhody leasingu a úvěru obrací

Již bylo naznačeno, že při pořízení majetku na úvěr se stává kupující vlastníkem kupovaného majetku okamžitě podpisem kupní smlouvy. V případě pořízení na leasing je majetek celou dobu leasingu majetkem leasingové společnosti (pronajímatele). Z toho také vyplývá, že u pronajatého majetku jsou značně omezena nájemcova práva s majetkem volně nakládat. Nájemce tak nemá oprávnění bez souhlasu pronajímatele na pronajatém majetku provádět úpravy či technické zhodnocení. Tato omezení v případě koupě na úvěr neplatí.

Velkou výhodou koupě na úvěr je skutečnost, že vlastnické právo k majetku přechází na kupujícího již dnem podpisu kupní smlouvy. Práva vlastníka volně s daným majetkem nakládat tak nejsou žádným způsobem omezena.

Daňové dopady

Co vás vyjde levněji? Vyplatí se vám auto na úvěr, nebo na leasing? Více ZDE .

Z hlediska daňových dopadů leasingu a koupě na úvěr platí, že za podmínek stanovených ZDP je u leasingu daňově uznatelným nákladem (výdajem) placené nájemné, u úvěru jsou to placené úroky. Také poplatky spojené s uzavřením a vedením úvěrových účtů a leasingových smluv jsou při splnění podmínek ZDP daňovým nákladem (výdajem). V případě pořízení majetku na úvěr lze do daňových nákladů (výdajů) uplatňovat také daňové odpisy. Tuto možnost nájemce v případě leasingu až na některé výjimky nemá. Daňové odpisování ve většině případů provádí pronajímatel. Výjimky představuje pouze nehmotný majetek, který může na základě § 32a odst. 3 ZDP kromě vlastníka odpisovat také poplatník, který k tomuto majetku nabyl právo užívání za úplatu (nájemce).

V tomto případě je pak v § 32a odst. 4 ZDP určeno, že nájemce odpisuje takový pronajatý nehmotný majetek rovnoměrně po celou dobu odpisování a odpis vypočte jako poměr vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. Dále může nájemce (ve smyslu § 28 odst. 3 ZDP) odpisovat technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku, je-li hrazeno nájemcem a tzv. jiný majetek definovaný v § 26 odst. 3 písm. c) ZDP (jedná se o výdaje hrazené nájemcem, které podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč, těmito výdaji mohou být např. výdaje na instalaci a montáž, výdaje spojené s dopravou, clo atd.).

Technické zhodnocení hrazené nájemcem a jiný majetek dle § 26 odst. 3 písm. c) ZDP však mohou být nájemcem odpisovány (ve smyslu § 28 odst. 3 ZDP) pouze na základě písemné smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem a dále za podmínky, že pronajímatel nezvýší o tyto výdaje vstupní cenu hmotného majetku, ze které provádí daňové odpisování takového majetku. Nájemce pak je povinen zatřídit toto technické zhodnocení a jiný majetek do té odpisové skupiny, ve které je zatříděn dotyčný pronajatý majetek u pronajímatele a při vlastním odpisování postupuje dle § 31 nebo § 32 ZDP, to znamená, že si může zvolit, zda bude provádět rovnoměrné nebo zrychlené daňové odpisování.

Z hlediska daňového odpisování pronajatého hmotného movitého majetku je pronajímatel v případě finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku dále zvýhodněn, neboť na základě § 30 odst. 4 ZDP může takový majetek daňově odpisovat prostřednictvím tzv. leasingových odpisů, což vede zvláště u odpisovaného majetku zařazeného ve vyšších odpisových skupinách podle ZDP k rychlejšímu daňovému odpisu vstupní ceny takového majetku než by tomu bylo v případě, že by byl tento majetek odpisován „klasicky“ rovnoměrným nebo zrychleným daňovým odpisem dle § 31 a § 32 ZDP.

Při koupi na úvěr může vlastník uplatňovat do daňových nákladů (výdajů) daňové odpisy. Při pořízení formou leasingu je hlavním daňovým nákladem (výdajem) nájemné, do něhož jsou odpisy pouze nepřímo promítány leasingovými společnostmi. Výjimku tvoří pronajatý nehmotný majetek, který může na základě § 32a odst. 3 ZDP odpisovat kromě vlastníka také nájemce a dále technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku a tzv. jiný majetek dle ZDP, jsou-li hrazeny nájemcem, pokud jsou splněny podmínky ZDP.

Podle čeho vybírat leasingovou společnost? Co potřebujete k uzavření smlouvy a jak řešit problémy se splácením? Čtěte ZDE .

Finanční náročnost pořízení

Další velmi významnou oblastí, kterou je nutno zvažovat při rozhodování o pořízení majetku formou leasingu nebo úvěru jsou skutečné peněžní toky, které musí poplatník vynaložit v průběhu trvání leasingového vztahu nebo úvěrového vztahu. Vzájemným porovnáváním jednotlivých metod financování se zabývají postupy aplikované finanční matematiky. Jednou z možností, jak porovnat výhodnost leasingového nebo úvěrového financování je např. metoda čisté výhody leasingu. Při aplikování této metody porovnání výhodnosti leasingu a úvěrového financování jde o porovnání čisté současné hodnoty investice financované leasingem a financované z úvěru. Platí-li, že čistá současná hodnota investice financované leasingem je větší než čistá současná hodnota investice financované z úvěru, je výhodné pořídit majetek formou leasingu. V opačném případě je vhodné použít úvěrové financování.

Jaké variantě dáváte přednost vy? Zdá se vám některá výhodnější? Napište nám své názory.

reklama