Úvěr ze stavebního spoření: dva roky spořit nestačí

Problémem při výběru spořitelny je to, že úvěrové podmínky se časem mění. Co platilo při podpisu smlouvy o stavebním spoření, již nemusí platit v době žádosti o úvěr. Požadavky na výši příjmu žadatele, na zajištění úvěru i výše poplatků se mohou do té doby změnit a co je výhodné dnes, nemusí být výhodné za pár let. Jisté je pouze to, co je sjednáno ve smlouvě, především výše úrokové sazby z vkladů i z „řádných“ úvěrů, výše minimálních měsíčních vkladů a splátek úvěru, vzorec pro výpočet hodnotícího čísla.



Čeká se různě dlouhou dobu

Nejméně dva roky je podle zákona třeba čekat na úvěr ze stavebního spoření. Ve skutečnosti to většinou trvá mnohem déle. Během této doby se musí na účet stavebního spoření vložit peníze, které tvoří takzvanou akontaci úvěru. Dnes si lze v každé ze šesti stavebních spořitelen, které působí na trhu, vybrat tarif, kde postačuje mít na účtu 40 procent cílové částky a na zbytek, tedy 60 procent, čerpat úvěr. I to je spíše teorie. Většinou se totiž musí naspořit více než 40 procent.

Může za to třetí podmínka pro získání úvěru a tou je hodnotící číslo. Jeho výše totiž musí dosáhnout hodnoty, kterou si spořitelna stanovila. Každá má pro jeho výpočet svůj vzorec a právě na něm záleží, kdy klient na úvěr dosáhne. Růst hodnotícího čísla je navíc ovlivněn i způsobem spoření – čím více bude klient na účet ukládat, tím rychleji se bude hodnotící číslo zvyšovat a tím dříve získá úvěr. Pokud uloží na počátku vysoký vklad, úvěru dosáhne mnohem dříve než při pravidelném spoření měsíčních vkladů ve výši požadované obchodními podmínkami. I tak však bude doba spoření delší než dva roky. Ukázal to příklad zadaný ve shodném znění všem stavebním spořitelnám. V případě, že při cílové částce 800 000 korun vloží zájemce o úvěr na svůj účet jednorázový vklad 320 000 korun (40% z cílové částky) ihned po uzavření smlouvy a dále již nic ukládat nebude, dosáhne na úvěr nejrychleji u Českomoravské stavební spořitelny a Stavební spořitelny České spořitelny, a to za dva a půl roku. Ale u Wüstenrotu a HYPO je třeba čekat více než čtyři roky!

Tohoto výsledku dosáhneme v „rychlém tarifu“ či „rychlé variantě spoření“. Všechny spořitelny s výjimkou HYPO totiž rozlišují více variant spoření, většinou si můžeme vybrat alespoň ze dvou, „rychlou“ nebo „standardní“. Pokud si zájemce o stavební spoření při sjednávání smlouvy vybere „standardní“ nebo „pomalou“ variantu spoření, bude na úvěr čekat déle. To je třeba zvážit předem, ještě před podpisem nové smlouvy.



Pravidelné spoření, úvěr v nedohlednu

Při pravidelném spoření minimálních vkladů doporučených obchodními podmínkami spořitelen (většinou 0,5% z cílové částky) bude zájemce na úvěr čekat ještě delší dobu. Nejdříve k němu dojdou klienti stavební spořitelny České spořitelny, Českomoravské stavební spořitelny a Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky, ale bude to přibližně až za šest let. Opět za předpokladu, že si zvolí rychlou variantu spoření. Výjimkou je Raiffeisen spořitelna, kdy může být úvěr v rychlém tarifu přidělen již za pět a čtvrt roku. Je to tím, že jsou na účet ukládány vyšší vklady, konkrétně 0,7 procenta z cílové částky, tedy ne 4000 korun, ale 5600 korun. Pokud tedy zájemce potřebuje úvěr co nejdříve, může přidělení urychlit rychlejším spořením.Ani představa, že klient naspoří 40 procent a získá úvěr na zbylých 60, není zcela správná. Kvůli čekání na dosažení minimální výše hodnotícího čísla uloží klient celkově více než 40 procent z cílové částky, na účet totiž přibudou ještě úroky a státní podpora. Úvěr se tím sníží, jeho výše je rovna rozdílu cílové částky a uspořené částky.

Různé je také zatížení rodinné kasy při splácení úvěru. Na každých 100 000 úvěru musí klienti počítat s měsíční splátkou v rozmezí 500 až 1000 korun. Její konkrétní výše závisí na zvoleném tarifu a výši cílové částky. V pomalejších „standardních variantách“ se splácejí nižší částky, prodlouží se tím však doba splatnosti úvěru. Měsíční rozpočet dlužníka je tedy méně zatížen, celkově se však za úvěr zaplatí vyšší úroky.



Rozhoduje výše příjmů i zajištění úvěru

Každá spořitelna si sama stanovuje, jak vysoké příjmy musí žadatel mít, aby mu úvěr o určité výši vůbec poskytla. Může se klidně stát, že úvěr, který by jedna spořitelna poskytla bez problému, může být jinde ve stejné výši zamítnut.

Vyšší úvěry je nutné zajistit nemovitostí, avšak zatímco někde stačí ručitelé až do 500 000 korun, jinde je nutné provést zástavu nemovitosti již pro úvěr o objemu 300 000 korun.







Jaké požadují spořitelny zajištění úvěrů žádné zajištění do 200 000 ČMSS do 150 000 Raiffeisen do 120 000 Wüstenrot (pro domácnost alespoň se dvěma členy) do 100 000 SS ČS (musí být dvě osoby v závazku), VSS do 50 000 HYPO, Wüstenrot - pro jednočlennou domácnost zajištění nemovitostí nad 300000 HYPO, SS ČS, VSS KB nad 500000 ČMSS, Raifeisen, Wüstenrot

