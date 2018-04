Úvěr ze stavebního spoření? Jen s pevnými nervy!

Nejsem žádný masochista, ale jak jinak získat půl milionu na družstevní byt, když nemáte žádné úspory. Výběr, do které stavební spořitelny zajít, byl rychlý a možná ne zcela racionální. Nicméně úroky se dnes příliš neliší, a proto rozhodla v posledním výběrovém kole vzdálenost od pracoviště, což se posléze ukázalo jako velmi výhodné kvůli množství návštěv, které jsem musela absolvovat.

Tak tedy Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky. První schůzka se odehrála poměrně rychle a paní z prodejního místa mě již netrpělivě vyhlížela. Ne tak již při příštích deseti setkáních. První dojem dobrý, ručit nemovitostí nemohu, takže uzavřu jednu smlouvu o stavebním spoření, a posléze i úvěru na sebe, a druhou na matku. „Musíte dodat potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, vaše, maminky, a vašich dvou ručitelů, no měli by být čtyři, ale když budou mít dost velký plat, stačí dva na obě smlouvy," začala vypočítávat paní. No a dále všichni musí dodat dvě poslední výplatní pásky, smlouvu o převodu členských práv k bytu, výpis družstva z obchodního rejstříku. To už se člověku, který nesnáší obíhání nejrůznějších institucí a shánění papírů, začala točit hlava. A to nebylo všechno.

Sehnat ručitele sice není problém, ale v jejich vlastním zájmu je lepší si vybrat takového, který sám nesplácí žádnou půjčku. V tom případě by totiž musel dodávat i vlastní smlouvu o půjčce i se splátkovým kalendářem. Dobré přátelství by sice mělo vydržet jakoukoli zátěž, ale přece jenom jsem se rozhodla to raději nezkoušet. Vybrala jsem si proto dvě dívky dluhy nezatížené. Bohužel, jedna se ukázala jako „nedůvěryhodná“, protože po roce práce v Paříži je v Česku zaměstnána jenom půl roku. Výsledkem bylo, že poté, co jsem po třech nedělích posháněla všechny papíry, jsem se dozvěděla, že příliš krátce pracující ručitelka musí dodat ještě pracovní smlouvu a platový výměr.

Pár dní hledání a dodala jsem je. „Ještě nám tu chybí váš rodný list,“ čekalo mě na uvítanou při další cestě do prodejní kanceláře. Proč proboha, napadlo mě. „Musíme dokázat, že jste dcera své matky,“ zní odpověď. No, lepší než dokazovat otcovství. Po bližším vysvětlení začínám chápat, podepisuju některé dokumenty za maminku, ale na klidu mi to nepřidá.

Rodný list jsem po několika hodinách našla, a když už jsem začínala mít dojem, že mám vše a papíry budou odeslány do banky, kde je začne zkoumat úvěrové oddělení, bliká mi na telefonu známé číslo paní z banky. Začínám na něj být alergická. „Prověřovala jsem, jestli někdo z vašich ručitelů nepodniká, a našla jsem, že vaše ručitelka v roce 1993 dělala průvodce a je tak stále vedena. Takže potřebuji buď potvrzení z finančního úřadu, že už to skončila, anebo daňové přiznání,“ říká. Obava, že ztratím nejlepší kamarádku, ve mně narůstá. Naštěstí je statečná, probojuje se telefonicky na správnou ženu na úřadu v Karviné a po dvou týdnech pošťáci doručí vytoužené potvrzení.

Mezitím mě však čekal větší šok. Dvě z dodaných potvrzení o příjmu mezitím vypršela, platí totiž jen měsíc. Jímá mě hrůza. Firma, kde v Ústí nad Labem pracuje moje matka, je šíleně nepružná a navíc v nesnázích a dalšího potvrzení bych už se nemusela dočkat. „Nestačí, že když jsem vám je dávala, tak platila?“ snažím se. Ne. Paní je však vstřícná, však za mé upsání ďáblu získá pěkná procenta. „No, tady na tom potvrzení bychom tu devítku v datu mohli přepsat na desítku,“ navrhuje a hned vytahuje asi pět propisek, abychom vyzkoušeli, která barva tuhy je nejblíže té na potvrzení. Naštěstí žádná, takže mezitím začne můj ochromený mozek pracovat a říkám, že papír buď zkusím získat ještě jednou, nebo se s falšováním datumu vypořádám v soukromí. Naštěstí to nebylo třeba.

Administrativní moloch mě nakonec nepohltil, podařilo se mi získat nová potvrzení a ještě i dodatečně jsem zaběhla k notáři, aby stvrdil podpisy na smlouvě k bytu. Od doby, kdy jsem poprvé vyrazila na cestu za úvěrem, už uplynulo sedm týdnů. Teď čekám, lidí jako já je zřejmě hodně, takže úvěráři potřebují čtyři až šest týdnů, aby se s mým případem vypořádali. Možná bych vyhrála dřív ve sportce.