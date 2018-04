Uveřejněn manuál pro veřejnou podporu obecně prospěšných služeb

Financování obecně prospěšných služeb spojených s uspokojováním potřeb občanů v oblasti sociální a kulturní je v ČR velice rozšířené. Každý z nás se s uvedenými službami setkává ve svém každodenním životě, aniž si mnohdy uvědomujeme, že k financování těchto služeb jsou použity veřejné prostředky, tedy např. prostředky, které jsme odvedli státu na daních.

Každá podpora vytváří na trhu nerovnováhu

Limity veřejné podpory Pro fungování tržního prostředí je nežádoucí, pokud jeden podnik dostává od státu finanční podporu a druhý nikoliv. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Protože každá veřejná podpora vytváří na trhu nerovnováhu, musí být její poskytování regulováno a omezeno jen na odůvodněné případy. Není např. smysluplné, aby jedno kino ve městě dostávalo dotace z rozpočtu obce a druhé, se stejnou činností, nikoliv. Veřejné prostředky by tak měly být vynakládány jen tam, kde selhává tržní prostředí a měly by být vynakládány účelně a odpovědně.

Manuál řeší konkrétní otázky z praxe

Obce a další poskytovatelé veřejné podpory – ale také příjemci těchto prostředků – si musí vyřešit spoustu otázek, například:

Jaké služby mohou být z veřejných prostředků financovány?

Může příjemce veřejných prostředků generovat zisk?

Mohou být z veřejných prostředků financovány i investiční výdaje (nákup nemovitostí apod.)?

Jakým způsobem má být vybírán dodavatel příslušné služby?

Musí příjemce veřejných prostředků vést o jejich použití účetní evidenci odděleně od svých ostatních aktivit?

Na tyto otázky se snaží připravený manuál odpovědět a to i formou příkladů z praxe.

Důležitost manuálu a správného postupu při poskytování veřejných prostředků podtrhuje i to, že podle pravidel EU musí být zakázaná (neoprávněně poskytnutá) podpora navrácena zpět do veřejných rozpočtů, a to včetně úroků stanovených příslušnými předpisy EU. Povinnost navrácení zakázané podpory podléhá promlčecí lhůtě 10 let, která začíná plynout okamžikem jejího poskytnutí.

Relevantní právní předpisy a rozhodnutí

Manuál také vypočítává přehled právních předpisů a rozhodnutí použitelných pro tyto druhy veřejné podpory. Jsou jimi: