Tři praktické úvahy před podpisem úvěrové smlouvy

„Dříve než podepíšeme úvěrovou smlouvu, měli bychom se důkladně zamyslet. Úvěr nám může umožnit výhodnou investici, ale může nám také přidělat řadu starostí. Nezaškodí nejdříve provést následující tři úvahy,“ radí Petr Kielar, konzultant a provozovatel webu stavebky.cz.

Úvaha číslo 1 Opravdu potřebuji úvěr?

Toto je první úvaha, kterou by měl provést každý, kdo uvažuje o úvěru. Existuje poměrně krátký seznam věcí, u kterých se bez úvěru zpravidla neobejdeme.

Úvěry na bydlení

Sem patří pořízení bytu, domu, pozemku, rekonstrukce, modernizace a podobně. Ceny bydlení jsou mnohonásobně vyšší, než je měsíční plat. Kdybychom si měli na byt našetřit, mohli bychom se také stěhovat do nového až někdy před důchodem. Bydlení je nezbytnost, která je sice drahá, ale má trvalou hodnotu.

Nezbytné vybavení domácnosti

Názory na nezbytnost různého vybavení se přirozeně budou lišit. Mezi nezbytné vybavení je zpravidla možno započítat pračku, ledničku a sporák, kotel na topení či ohřev teplé vody. To vše jsou cenově významné položky, bez kterých se těžko žije. U věcí, jako jsou počítač nebo mobilní telefon, je důležitost obvykle podstatně menší.

Je dobré, položit si otázku: „Co se stane, když si tuto věc nekoupím hned? Můžu s nákupem počkat, až si na to naspořím?“

Pokud zjistíme, že bez dané věci můžeme celkem spokojeně žít, je lépe zbytečně se nezadlužovat. Máme-li nutkání koupit si na úvěr nový televizor nebo zahraniční dovolenou, zamysleme se nejdříve, co uděláme, když se stane něco neočekávaného. Například co budeme dělat když se zadlužíme a druhý den nám vypoví poslušnost něco z toho, co jsme zařadili mezi nezbytné vybavení.

Úvaha číslo 2 Jsem schopen úvěr splatit?

Splácení úvěru zatíží rozpočet domácnosti a je potřeba s tím počítat. Pokud dokážeme pravidelně spořit a dávat si určitou částku „stranou“ pak jsme pravděpodobně schopni takovou částku také splácet. Velmi riskantní jsou úvahy typu: „Dnes sice z výplaty nic neušetřím, ale až budu mít úvěr, tak ono mě to přinutí.“

Co odhalil průzkum Celkem 77 % obyvatel ČR se domnívá, že lidé mají problémy se správným výběrem úvěru.

Pouze 29 % lidí se orientuje v nabídkách finančních institucí, vhodně investovat či si vybrat úvěr umí pouze 6 % z nich.

Význam pojmu RPSN (roční procentní sazba nákladů) nezná až 85 % dotázaných, 14 % z nich si přitom myslelo, že jde o úrok, jedno procento respondentů se domnívalo, že je to poplatek za uzavření smlouvy. Zdroj: aktuální průzkum společnosti KRUK zpracovaný agenturou STEM/MARK

Osvědčilo se udělat si soupis pravidelných příjmů a výdajů. Pak okamžitě vidíme, zda a kolik peněz měsíčně zbývá. Pokud jsou příjmy nižší než výdaje zvýšené o předpokládanou splátku úvěru a přiměřenou rezervu, je nutno hledat jinou cestu.

Na první pohled to vypadá jako paradox: „To si mám půjčovat, jenom když mám dost peněz?“ A odpověď zní: „Ano, přesně tak!“ Nedívejme se na úvěr jako na způsob, jak získat peníze. Je lépe dívat se na úvěr jako na něco, co mi umožní zaplatit později, přičemž za tuto možnost zaplatím ještě něco navíc. Když zjistíme, že naše příjmy nestačí na splácení úvěru, znamená to, že naše příjmy jsou příliš nízké na to, abychom si danou věc pořídili.

Měsíční splátku je možno snížit tím, že prodloužíme dobu splácení. Přitom bychom se však měli držet jednoduchého pravidla, že splácení úvěru by nemělo být delší, než je životnost dané věci. Řekněme, že si koupíme ojeté auto, které vydrží jezdit ještě pět let a na zaplacení si vezmeme úvěr, který budeme splácet deset let. Co se stane po pěti letech? Staré auto doslouží a nebude ještě splaceno. Budeme potřebovat koupit nové? Budeme potřebovat další úvěr? Budou naše příjmy natolik vysoké, abychom dokázali splácet dva úvěry současně?

Úvaha číslo 3 Kde si vzít úvěr a jaký?

Obecně platí, že čím snadnější je úvěr získat, tím větší je riziko, že jej nebudeme schopni splácet. Zároveň také platí, že riziko problémů při splácení je tím větší, čím vyšší je úroková sazba.

Uvedená pravidla nelze brát zcela absolutně, ale čím více dokumentů od nás budoucí věřitel požaduje, tím menší bývá riziko, že budeme mít v budoucnu problémy se splácením. Dobrý poskytovatel úvěru totiž dělá ještě jednou to, co jsme sami provedli v předchozím kroku: ověřuje si, zda naše příjmy postačují ke splácení úvěru. Čím důkladněji je toto ověření provedeno, tím menší je riziko problémů při splácení a obvykle se to projeví i v ceně úvěru, tedy v úrokové sazbě.

Není náhodou, že úvěry na bydlení mají nejnižší úrokové sazby ze všech poskytovaných úvěrů. Před poskytnutím úvěru na bydlení zkoumá budoucí věřitel velmi pečlivě naše příjmy a často požaduje zajištění úvěru zastavením nemovitosti. To vše nás stojí čas a někdy i nervy, ale na druhé straně to znamená větší jistotu nejen pro věřitele, ale i pro dlužníka. Naproti tomu u spotřebitelských úvěrů je zajištění úvěru velmi malé, nebo dokonce žádné. Také dokládání příjmů bývá jednodušší, což se projeví ve vyšší úrokové sazbě i v riziku problémů se splácením.

Průměrná úroková sazba a podíl úvěrů se selháním u bankovních úvěrů (stav k 30. 4. 2014) Úvěry na bydlení Spotřebitelské a ostatní úvěry Úroková sazba 3,99 % 10,41 % Podíl úvěrů se selháním 3,30 % 12,20 % Zdroj: ČNB, Zpráva o finanční stabilitě 2013/2014; ČNB, data z veřejné databáze ARAD

Jednoduché srovnání je patrné z tabulky. Vidíme zde porovnání úvěrů na bydlení s ostatními úvěry poskytovanými bankami. Úvěry na bydlení jsou úročeny nižší úrokovou sazbou a také riziko problémů se splácením je u úvěrů na bydlení podstatně nižší. Tato pravidla platí obecně jak pro banky, tak i pro nebankovní poskytovatele úvěrů, přičemž nutno poznamenat, že banky bývají opatrnější.

Pokud nám tedy finanční instituce odmítne poskytnout úvěr, zamysleme se nad příčinami tohoto odmítnutí. Věřitel má zájem poskytnout nám úvěr, protože pro něj je to obchod, na kterém může vydělat. Když tak neučiní, má pro to jistě dobrý důvod. Dříve než se vydáme hledat jinou nabídku, zkusme nejprve celou věc ještě jednou promyslet. Mohlo by se nám totiž stát, že skončíme u poskytovatele, který dá úvěr skutečně každému, protože počítá s tím, že úvěr nebudeme splácet a předem kalkuluje s exekucí. Díky sankčním úrokům a poplatkům může zprvu nenápadný dluh vyrůst do výše, kterou již nebudeme schopni splatit.