Úvěrové novinky: nenechte se slepě zlákat

Společnost Faktum Invenio zveřejnila průzkum s názvem Život na dluh, jeho výsledky ukázaly, že více než polovina z nás si v minulosti sjednala nějakou půjčku nebo úvěr, kterou má již nyní splacenou a téměř třetina populace přiznává, že nějaký úvěr splácí. Na poslední dotaz ohledně plánovaného sjednání půjčky kladně odpovědělo 8 procent dotazovaných. Objemy poskytnutých úvěrů tedy i v letošním roce budou narůstat, což finanční instituce začínají postupně podporovat reklamními kampaněmi i uváděním nových produktů na trh. Které stojí za vaši pozornost?

Graf k otázce: Splácíte v současné době nějakou půjčku nebo úvěr?

Pozn.: N=1016, data v %, Zdroj: Factum Invenio

Banky zatím neinovují

Pokud bychom se podívali nejprve na banky, pak můžeme konstatovat, že nyní spíše oprašují své stávající spotřebitelské úvěry. Například Citibank před Vánoci snížila úrokovou sazbu u Půjčky Online z 16,9 % na 9,5 % a půjčka se tak stala daleko dostupnější. GE Money Bank v dekádách nabízí a stahuje svou Půjčku v akci. Vždy se jedná o spotřebitelský úvěr na konkrétní částky (50, 70, 90 tisíc korun), s pevnou splátkou (999, 1399 a 1799 Kč) a dobou splatnosti 6 let. Banka takto upravený produkt s názvem Expres půjčka nabízela již několikrát. Ostatní nabídky bank pro porovnání naleznete v níže uvedené tabulce.



Instituce Název úvěru Úroková sazba Částka min. - max. Délka splácení Cetelem Online půjčka od 8,5 % p.a. 20000 - 500000 Kč 6 - 72 měsíců Motoúvěr x 25000 - 1000000 Kč (90 % ceny) 6 - 72 měsíců CCB Finance Hotovostní úvěr od 9,5 % p.a. 5000 - 200000 Kč 6 - 60 měsíců GE Money Bank Půjčka v akci 12,8 % 50,70,90 tisíc Kč 72 měsíců Citibank Citi Půjčka Online od 9,5 % p.a. 20000 - 600000 Kč až 5 let BAWAG Bank CZ Osobní půjčka od 7,15 % p.a. 20000 - 500000 Kč 12 - 72 měsíců ČSOB Půjčka na cokoliv 10,9 % p.a. 20000 - 200000 Kč až 5 let Komerční banka Perfektní půjčka dle konkrétního posouzení bonity klienta 30000 - 150000 Kč až 6 let Raiffeisenbank Rychlá půjčka od 7,9 % p.a. 20000 - 200000 Kč až 6 let Živnobanka Osobní neúčelový úvěr od 8,3 % p.a. 50000 - 200000 Kč do 4 roky

Zdroj: banky a finanční společnosti

Úvěrové společnosti: jednodušší přístup

Rovněž finanční společnosti také postupně začínají přicházet s novinkami. Společnost CCB Finance (CCBF) začala od března nabízet nový způsob žádání o hotovostní úvěr, a to korespondenčně. Jestliže se klient nemůže dostavit na pobočku společnosti, lze doklady potřebné k získání úvěru zaslat poštou a počkat si na výsledek. Hotovostní úvěr je nabízen do 200 tisíc korun. S úrokovou sazbou 9,5 % p.a., kterou firma nabízí na svých webových stránkách se však setkáte jen zcela výjimečně.

Cetelem a jeho Online půjčka za 7,5 % byla dlouho nejvýhodnější na trhu. Nyní ji nabízí od 8,5 % p.a., což je stále jedna z nejnižších sazeb na trhu, avšak získat ji lze pouze při splatnosti na 1 rok. Online půjčka jako konkurent korespondenčního hotovostního úvěru od CCBF však má tu výhodu, že ji lze vyřídit opravdu bez kontaktu pobočky, kdežto u CCBF pobočku pro vyřízení úvěru kontaktovat musíte.

Speciální úvěr na motorku, proč ne?

Společnost Cetelem také inovovala svůj produkt Motoúvěr, jehož pomocí lze pořídit motocykl na úvěr ve výši 25 tisíc až jeden milion korun. Úvěr je do 90 % ceny motocyklu. Při nákupu motorky do 300 tisíc nepožaduje Cetelem nevyžaduje ani uzavření havarijního pojištění. Pro příznivce jedné stopy je to jistě příznivá zpráva, ostatní příliš neosloví. S podobným úvěrem zaměřeným na motocykly by ráda na jaře vyšla společnost GE Money.

Úvěr s bonusem

Na jarní nákupy se pečlivě připravila HVB Bank ve spolupráci s klubem RENOME, když začaly společně vydávat kreditní karty. Vedle samotných finančních výhod kreditních karet, mezi které patří bezúročné období 45 dní nebo úvěrový limit ve výši 10 až 30 tisíc korun bez doložení příjmu, získává klient bonusy v rámci věrnostního programu RENOME. Ty spočívají ve sbírání bodů nejen za každý nákup u partnerů RENOME, ale i za ostatní nákupy platební kartou u obchodníka v České republice i v zahraničí. Za nasbírané body je klient jednou ročně odměněn hotovostními poukázkami, které může uplatnit na celý sortiment u kteréhokoliv partnera programu RENOME (Baťa, Fokus Optik, drogerie droxi, oděvní značky Blažek a Reserved, Klenoty Aurum).

Uživatel karty obdrží 1,25 bodu za každou 1 korunu z nákupu u partnerů RENOME a 1 bod za každé 4 koruny za všechny nákupy u ostatních obchodníků, které uskuteční prostřednictvím platební karty. Každý zákazník dostane při zřízení kreditní karty navíc vstupní bonus 10 000 bodů. Karta je vedena bez poplatku v případě, že na ni utratíte více než 35000 Kč ročně, jinak je bankou účtován roční poplatek 299 Kč. Úroková sazba kreditky je 23,88 % p.a. (tj. měsíčně 1,99 %) a řadí ji tak ke kartám s nejvyššími sazbami na trhu.

Banka Název karty Úroková sazba roční / měsíční Bezúročné období Roční poplatek HVB Bank RENOME kreditní karta 23,88 / 1,99 % 45 dní 0 / 299 Kč* GE Money MoneyCard 19,80 / 1,65 % 50 dní 0 / 299 Kč** Citibank CitiCard 26,40 / 2,20 % 55 dní 0 / 500 Kč*** Česká spořitelna Kredit+ VISA Classic 19,80 / 1,65 % 45 dní 400 Kč ČSOB Kreditní karta 21,60 / 1,80 % a 19,20 / 1,60 %****** 45 dní 250 / 400 Kč**** Komerční banka Kreditní karta masterCard 18,90 / 1,57 % 45 dní 350 Kč Raiffeisenbank Kreditní karta VISA Clasic 22,68 / 1,89 % 45 dní 420 Kč Živnobanka VISA Credit Clasic 15,40 / 1,28 % 45 dní 600 Kč*****

Pozn.: * při ročním obratu na kartu 35000 Kč bez poplatku,**při ročním obratu na kartu 48000 Kč bez poplatku, ***při ročním obratu na kartu 36000 Kč bez poplatku, ****neembosovaná / embosovaná platební karta, ***** vydání karty mimo balíček služeb, jinak jako 1.karta zdarma, jako 2. karta za 50% poplatek, ****** sazba pro neklienta a klienta banky Zdroj: banky a finanční společnosti

Pokud uvažujete o tom, že byste rádi požádali o některý z výše zmiňovaných úvěrů, pak rozhodně zvažte i další nabídky na trhu. Naprostá většina uvedených novinek má silné konkurenty v nabídkách ostatních finančních domů na trhu. Proto vybírejte pečlivě. Je přece zbytečné platit za půjčené peníze víc než musíte.

Líbí se vám některá z novinek? Uvažujete o tom, že v nejbližší době požádáte o úvěr? Napište nám své názory.