Úvěry: 90 tisíc bleskem, či půl milionu grátis?

Novinka GE Money Bank: pozor na sankce

První bankovní novinkou letošního podzimního období je Expres půjčka GE Money Bank. Až do konce roku banka upravila podmínky úvěrů v hodnotě 50, 75 a 90 tisíc korun. Snížila u těchto úvěrů měsíční splátky a prodloužila splatnost na 84 měsíců. U ostatních úvěrů zůstávají maximální splatnosti na původních 72 měsících.

Velmi dobře sice vypadá kampaň s úlevou 100 korun měsíčně na jediné splátce, ale ve vzduchu visí jiný otazník. Tato měsíčně ušetřená stokoruna na splátce může totiž vyjít poměrně draho. Významným parametrem při hodnocení výhodnosti úvěru je zcela pochopitelně výše měsíční splátky, neměla by ovšem být parametrem jediným.

Zajímat bychom se totiž měli i o tzv. RPSN (roční procentní sazbu nákladů). Ta je právě jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro hodnocení finanční náročnosti úvěrů obecně (tzn. kolik nás půjčení peněz stojí ve skutečnosti). RPSN u Expres půjček v akci činí 13,29 % p.a. u 90 tisícové, 13,31 % u 75 tisícové a 13,74 % p.a. u 50 tisícové půjčky, což jsou hodnoty u úvěrů podobných parametrů poměrně zajímavé. Ostatní podmínky úvěru, a to „akční“ nevyjímaje, se však bohužel nezměnily.

Budete-li tedy chtít například „akční“ úvěr doplatit dříve než bylo smluvně ujednáno, připravte se na sankci ve výši 5 % z předčasně splácené jistiny. To je jedna z nejvyšších bankovních pokut uplatňovaných v souvislosti s dřívější úhradou úvěru.

+ nižší hodnoty RPSN u vybraných hodnot úvěrů

+ prodloužená doba splácení

- akce se týká pouze úvěrů ve výši 50, 75 a 90 tisíc Kč

- vysoká sankce při předčasném doplacení













Volksbank láká na (ne)bleskový úvěr

Konečně i Volksbank si chce vybudovat před koncem roku své místo na slunci a utrhnout část úvěrového koláče, který se právě před koncem roku vždy začíná dělit. Pro své klienty stávající i potenciální připravila až do 24. listopadu speciální nabídku tzv. Bleskového úvěru. Banka garantuje u úvěrů v rozmezí 30 – 90 tisíc korun se splatností od 12 do 72 měsíců úrokovou sazbu ve výši 10 % p. a. (RPSN od 11,197 % p.a.) a slibuje dobu vyřízení žádosti 24 hodin. Nastavené parametry odpovídají obdobným rychlým půjčkám na trhu a rozhodně pozitivním krokem je u Volksbank CZ zkrácení schvalovacího procesu na jeden jediný den. Bohužel však úvěry tohoto typu jsou bankami běžně řešeny a schvalovány zpravidla do několika minut a v tomtéž čase i vypláceny. Navíc by klienti jistě rádi uvítali i „rychlejší“ úvěry vyšších hodnot než zmiňovaných 90 tisíc korun.



+ nízká úroková sazba 10 % (RPSN od 11,197 % p.a.)

+ není vyžadován běžný účet u Volksbank

- úvěry pouze do 90 tisíc korun se zkráceným schvalovacím řízením















Cetelem od října láká nové klienty na „úvěry zdarma“, které lze získat bez úroků až do 12 měsíců. Láká tak nabídkou, která byla připravena při příležitosti desátého výročí jejího vzniku.Úvěry s nulovou přímou platbou a splátkou ve výši 5 % můžete získat u obchodních partnerů společnosti Cetelem v průběhu celého října. Příjemnou skutečností pro ty, co jen chtějí dát přednost pozdějšímu splácení před jednorázovým vydáním, je jistě to, že po deseti měsících mohou úvěr celý doplatit bez jakéhokoliv navýšení. Pokud však nebudou moci úvěr v této lhůtě zaplatit celý, nic se neděje. Splácejí pak jednoduše i nadále svých 5 % hodnoty nákupu měsíčně, ovšem už za standardních podmínek (tj. RPSN takového úvěru se pohybuje těsně pod hranicí 20 % ročně, což je již cena za půjčku dost vysoká).

Pokud však potřebujete peníze v hotovosti a na delší dobu, můžete ještě zvolit narozeninovou Osobní půjčku. Dosáhnout na výhodnější podmínky úvěru můžete až do konce letošního roku. A čím vábí Cetelem nové klienty na tento druh úvěru? Při délce splácení 24 a 36 měsíců nabízí 6 měsíců bez úroku, u delších splatností, tzn. 48 a 60 měsíců pak celý rok. Nespornou výhodou je jistě i to, že je úvěr oproštěn od poplatků za uzavření smlouvy a vedení úvěrového účtu. RPSN se pak u tohoto úvěru pohybuje od 8,98 % p.a., což je ve světle již uvedeného poměrně zajímavé číslo.

Úvěr zdarma

+ bez přímé platby v obchodě

+ s úhradou do 10 měsíců RPSN 0 % p.a.

- při delším splácení RPSN cca 20 % p.a. Osobní půjčka

+ bez poplatků za uzavření smlouvy a vedení účtu

+ 6, resp. 12 měsíců bez úroků



Vybírejte obezřetně

Zatímco modifikace Expres půjčky GE Money Bank vypadá docela zajímavě, opatrně je třeba zacházet s představou, že si půjčujete peníze na ne zcela přesně z vaší strany definovatelnou dobu. Zvolíte-li totiž špatně, případné předčasné doplacení může být drahou záležitostí. Pro krátkodobou půjčku v souvislosti s nákupem se jistě vyplatí dát přednost úvěru zdarma od Cetelemu. Chcete-li úvěr spíše od banky, pak Bleskový úvěr Volksbank CZ umí nabídnout nižší RPSN než zde hodnocený Expres půjčkou GE Money Bank.