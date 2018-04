Úvěry na opravy domů ve velkém

Tam, kde mají štěstí a domluva je možná, mohou na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů právnické osoby – tj. bytová družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) – požádat o bankovní úvěr. Zde je pro představu, jak takové úvěry vypadají, uveden přehled produktů několika vybraných bank.

Z bank vede ČSOB

Z bank se úvěrování bytových družstev a SVJ nejvíce věnuje ČSOB. Nabízí účelové investiční úvěry určené na financování rekonstrukcí a modernizací bytových domů, které jsou ve vlastnictví bytových družstev a ve správě společenství vlastníků bytových jednotek. Poskytla již více než 1 300 takových úvěrů v celkovém objemu více než dvě mld. korun, spravuje finance asi polovině všech bytových družstev a třetině SVJ.

Některé parametry těchto úvěrů ČSOB jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Klienti si mohou například vybrat způsob splácení úvěru (anuitní, progresivní, rovnoměrné), typ úrokové sazby (pevná sazba s fixací až na 15 let, nebo pohyblivá sazba vázaná na PRIBOR). Banka může profinancovat celou výši investice, vlastní zdroje tedy striktně nevyžaduje. Také se nevyžaduje zpracování posudku o odhadní ceně nemovitosti. Bez sankcí lze provést mimořádné předčasné splátky z titulu převodu bytů do osobního vlastnictví.

Způsob zajištění úvěru závisí na výši průměrné zadluženosti připadající na jednu bytovou jednotku. Do 70 000 korun (v Praze do 100 000 korun) se u SVJ žádné zajištění nevyžaduje, u BD se používá biankosměnka. Při zadluženosti do 150 000 korun (v Praze do 200 000 korun) se úvěr zajišťuje ručitelskými prohlášeními všech družstevníků nebo vlastníků bytů v domě. Nad tuto hranici je již nutná zástava nemovitosti.

Novinka od Raiffeisenbank

Nový produkt tohoto typu má od září Raiffeisenbank. Jde o zvýhodněný investiční úvěr pro společenství vlastníků bytových jednotek na investice do oprav bytových domů. Úvěr lze získat až na 100 % výše plánované investice. Bez zajištění nemovitostí poskytne úvěry ve výši do 200 000 korun na jednu bytovou jednotku a také všechny úvěry do pěti mil. korun se splatností do pěti let. U vyšších úvěrů banka sama provede odhad nemovitosti za zvýhodněný poplatek 5 000 korun (běžně činí asi 40 000 korun).

Nabídka Volksbank

Komplexní program zahrnující úvěrové produkty i zvýhodněné vedení bankovního účtu nabízí bytovým družstvům a SVJ také Volksbank. Speciální program Financování bytových družstev a společenství vlastníků jednotek zahrnuje konkrétně dlouhodobý investiční úvěr, kontokorentní úvěr a úvěr na rekonstrukce a výměnu výtahů v bytových domech (jejich technické požadavky řeší Nařízení vlády č. 27/2003 Sb.).

Dlouhodobý úvěr je určen nejen na rekonstrukce, ale také na novou bytovou výstavbu a k financování privatizace bytových domů do vlastnictví BD a SVJ. Do 150 000 korun úvěrového zatížení připadajícího na jeden byt postačuje zajištění biankosměnkou, případně v kombinaci s ručitelským prohlášením. Pro vyšší úvěry je nutná zástava nemovitosti.

Programy bank pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek ČSOB Raiffeisenbank Volksbank program banky (název) účelové investiční či hypoteční úvěry pro BD a SVJ zvýhodněný investiční úvěr pro SVJ program Financování BD a SVJ pro koho je určen BD a SVJ SVJ BD a SVJ výše úvěru (v Kč) neomezeno 500 tis. - 50 mil. Kč min. 1 mil. Kč min. úroková sazba (%) individuálně od 3,4 % individuálně délky fixace úr. sazby (roky) až 15 let 1, 3, 5, 10, 15 let 1 - 10 let max. doba splatnosti (roky) 15 let (výjimečně až 20 let) 15 let 20 let zajištění zástavou nemovitosti od 150 tis. Kč na b.j. od 200 tis. Kč na b.j. od 150 tis. Kč na b.j.

Zdroj: banky

Hypoteční banka

V tabulce níže jsou jako další příklad uvedeny hypoteční úvěry od Hypoteční banky. Jeden je určen pro bytová družstva, druhý pro SVJ. Jelikož jde o hypoteční úvěry, je vždy vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti, úvěr je poskytován do výše70 % její zástavní hodnoty. Úrokovou sazbu si klient může zvolit fixní (až na 15 let), nebo pohyblivou, jejíž výše se odvíjí od ročního PRIBORU

Ze stavebních spořitelen má speciální produkt Wüstenrot

Z šesti stavebních spořitelen se na úvěry bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek specializuje Wüstenrot. Úvěry právnickým osobám na rekonstrukce a modernizace bytů poskytují i některé ostatní stavební spořitelny, Wüstenrot však má na tyto účely přímo specializovaný produkt, který nazvala REVIT. Jedná se o překlenovací úvěr, smlouvu o stavebním spoření si sjednává právnická osoba, ne jednotliví obyvatelé domu.

Úroková sazba je po celou dobu splácení fixní. V současnosti je ve fázi překlenovacího úvěru ve výši 5,9 %, v následné fázi řádného úvěru ze stavebního spoření pak 3,7 % nebo 4,8%, záleží na výběru klienta. Zájemci o tento úvěr si mohou vybrat z několika jeho typů, kdy si zvolí výši počátečního vkladu (0 % – 35 % z cílové částky), výši splátek úvěru a délku doby splatnosti. Zajištění úvěru zástavou nemovitostí se vyžaduje v případě bytového družstva tehdy, kdy je zadluženost připadající na jednu bytovou jednotku vyšší než 70 000 korun. U SVJ se zástava nemovitosti nepoužívá.

Programy bank pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek Wüstenrot stavební spořitelna Hypoteční banka Hypoteční banka program banky (název) REVIT Hypoteční úvěr pro společenství vlastníků Hypoteční úvěr pro bytová družstva pro koho je určen BD a SVJ SVJ BD výše úvěru (v Kč) min. 300 tis. Kč neomezeno nemezeno min. úroková sazba (%) 5,9 % ve fázi PU / 3,7 % nebo 4,8 % USS od 4,12 % individuálně délky fixace úr. sazby (roky) sazba fixní po celou dobu 1, 3, 5, 10, 15 let 1, 3, 5, 10, 15 let max. doba splatnosti (roky) závisí na parametrech úvěru 5 - 20 let 5 - 15 let (na bydlení až 20 let) zajištění zástavou nemovitosti u SVJ ne, u BD od 70 000 Kč na b.j. vždy vždy

Zdroj: banky



Máte nějakou praktickou zkušenost s čerpáním úvěru na financování oprav bytového domu? Jak složité bylo přesvědčit všechny obyvatele domu, aby s takovým úvěrem souhlasili?

reklama

Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění

s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.