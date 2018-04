Úvěry na studium se v českých bankách nenosí

Speicelně na studium půjčí jen ve dvou bankách

Vylepšit si příjmovou situaci nebo spíše dát dohromady potřebné peníze pro studium mohou v tuzemsku zatím klienti pouze dvou bankovních domů, a to Komerční banky a České spořitelny. Dlouhou dobu byla jediným poskytovatelem úvěrů na studium jen Komerční banka a její půjčka Gaudeamus. V dubnu letošního roku se objevila konkurence v podobě České spořitelny a hotovostního úvěru v rámci jejího programu Student+.

Ostatní finanční ústavy zatím na specializované půjčky pro mladé neslyší. Jedinými variantami, jak získat od banky peníze, je buď obyčejný spotřebitelský úvěr, nebo kontokorent ke zřízenému studentskému kontu.

Od České spořitelny velké peníze nečekejte

Klient České spořitelny, který studuje a rád by si půjčil peníze, musí v první řadě splnit několik podmínek: kromě věku minimálně 18 let a zřízeného studentského programu Student+ musí být bezpodmínečně studentem třetího nebo vyššího ročníku české nebo zahraniční vysoké školy. Studenti vyšších odborných škol nebo ti, kteří jsou teprve na začátku studia, mají smůlu.

Maximální částka, kterou spořitelna půjčí svému klientovi, je 80000 korun, a to se splatností na jeden rok až deset let. Sice nejde o velkou sumu, přesto banka umožňuje po dobu studia splácet jen úroky a teprve po skončení uhradit celou dlužnou částku. Protože jde o hotovostní úvěr neúčelový, klient může s penězi naložit v podstatě jakkoliv.

Víte, jak zaplatit bance co nejméně? Čtěte ZDE.

Pravidelné splátky úvěru jsou měsíčně strhávány ze sporožirového studentského účtu klienta. Další výhodou je možnost splatit úvěr najednou nebo mimořádnými splátkami. Zpracování žádosti i vedení úvěrového účtu je bezplatné.Úvěr je úročen také nižší úrokovou sazbou, a to 8,90 procenta za rok. Například sazba u běžných hotovostních úvěrů začíná ve spořitelně na 9,50 procenta.

Komerční banka má širší nabídku

Zatímco ve spořitelně uspějí jen starší studenti vysokých škol, úvěr Gaudeamus od Komerční banky mohou získat i posluchači vyšších odborných škol. Nutnou podmínkou je opět věk 18 let a založení studentského účtu.

Dominantní předností je velikost úvěru - v Komerční bance si totiž zájemce může vzít půjčku až půl milionu korun. Maximální doba splatnosti je deset let, přičemž je možné během studia rovněž hradit jen úroky a dlužnou částku splatit až po nástupu do zaměstnání - v takovém případě však banka půjčí pouze 150 000 korun. Pokud by dlužník musel po ukončení studií absolvovat ještě základní vojenskou službu, je možné domluvit odklad splátek.

Klient nemusí čerpat úvěr celý, ale vybírat si ho i postupně. Tím, že banka nabízí vyšší sumu, vyžaduje ovšem i zajištění úvěru. Nejčastější možností je buď ručitel - obvykle rodiče, nebo stavební spoření u Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky, případně zástavní právo k pohledávce.

Jaké podmínky mají studentské úvěry banka úroková sazba poplatek za poskytnutí poplatek za vedení maximální výše úvěru doba splatnosti Česká spořitelna 8,90 % 0 0 80 000 Kč 10 let Komerční banka od 8,13 %* 0 50** 500 000 Kč 10 let



Poznámka: údaje jsou uvedeny v korunách, *platí pro úvěr s dobou splatnosti 10 let, který je čerpán jednorázově, **poplatek za měsíc