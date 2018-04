Úvěry na Vánoce: půjčí vám 50 tisíc, vrátíte skoro dvojnásobek

Pokud je pro vás půjčka opravdu nezbytná, obraťte se raději na banku. Například 50 000 korun si v ní půjčíte na tři roky s průměrnou splátkou 1 700 korun měsíčně. Proti tomu vypadá nabídka Providentu lákavě, jen 1 550 korun. Ale pozor, splátka tentokrát není měsíční. Pro peníze si přijdou každý týden. Splácet sice budete jen rok a kousek, za tu dobu však firmě vrátíte 91 tisíc.

Mezi bankami vycházejí nejlevněji Česká spořitelna, Komerční banka a Volksbank. Padesátitisícovou půjčku na tři roky u nich přeplatíte o necelých 10 000 korun.

Kolik zaplatíte za půjčku 50 000 korun v bance s dobou splatnosti 36 měsíců Banka Splátka

(v korunách) Celkové náklady

(v korunách) Česká spořitelna 1 569 59 105 ČSOB 1 635 61 160 GE Money Bank nabízí minimální splatnost 40 měsíců Komerční banka 1 595 59 517 LBBW Bank 1 787 66 132 mBank 1 780 64 080 Raiffeisenbank 1 623 61 967 UniCredit Bank 1 713 73 319 Volksbank 1 645 59 220 Zdroj: banky

Bonus jen naoko

GE Money Bank

Kdybyste chtěli využít hojně inzerované akce GE Money Bank a nechali si vrátit 5 procent půjčené částky, musíte splácet šest let. To, co banka přizná jako bonus, si bohatě vydělá na úrocích. Ve výsledku je dokonce dražší než půjčka na delší dobu od Home Creditu.

Reklama: Na prstech jedné ruky je můžete spočítat - pět procent z půjčené částky dostanete od banky navíc, aniž byste je museli vracet. Tak to říká televizní reklama. U stotisícového úvěru je to 5 000 pro vás.

Podmínky: Při úvěru 50 000 korun na bonus dosáhnete jenom tehdy, když se upíšete ke splácení na 6 let. Jen pokud řádně uhradíte první čtyři splátky, dostanete 2 500 korun bonus. Úvěr můžete splatit předčasně, ale bude vás to stát pět procent z nesplacené půjčky. Kdybyste tedy peníze vrátili po půl roce, nezbude vám z bonusu skoro nic.

Úvěr 50 000 korun splatnost: 40 / 72 měsíců

splátka: 1 644 / 1 110 korun

RPSN: 21,36 / 20,82 %

celkem*: 68 220 / 81 448 korun Zdroj: nabídky a kalkulačky úvěrových společností

Cetelem

Reklama: Vánoční nabídka plná výhod slibuje 100 000 korun

na 72 měsíců za 2 175 korun měsíčně (RPSN 17,81 %) nebo 200 000 korun na 72 měsíců za 4 171 korun měsíčně (RPSN 15,91 %).

Podmínky: Nemusíte hradit žádné poplatky za vedení a správu úvěrového účtu a ještě si v měsíční splátce zároveň hradíte pojištění proti neschopnosti splácet pro případ ztráty zaměstnání, trvalé invalidity, úmrtí a pracovní neschopnosti. Reklama už neuvádí, že v prvním případě přeplatíte půjčku o 57 000 korun a ve druhém o více než 100 000 korun.

Úvěr 50 000 korun splatnost: 36 / 72 měsíců

splátka: 1 770 / 1 089 korun

RPSN: 18,64 / 18 %

celkem*: 64 220 / 79 556 korun Zdroj: nabídky a kalkulačky úvěrových společností

Provident

Reklama: "Na Providentu mě baví, že jsou normální. Když potkám jejich obchodní zástupkyni, vždycky prohodíme pár slov, i když zrovna žádnou půjčku nemám," říká paní z televizní reklamy.

Podmínky: Společnost se na svých stránkách netají RPSN i

přes 200 procent, dostupné jsou i přehledné podmínky smlouvy. Peníze vám půjčí teprve tehdy, když vás osobně navštíví doma. Splátka vám nemusí připadat vysoká, ale pozor, zástupce společnosti si pro ni chodí týdně. Oficiální zdroje tvrdí, že novému klientovi půjčí maximálně 10 000 korun, nám však poradkyně slíbila 22 000.

Úvěr 50 000 korun splatnost: 60 týdnů

splátka: 1 550 korun

RPSN: 224 %

celkem*: 91 800 korun Zdroj: nabídky a kalkulačky úvěrových společností

HomeCredit

Reklama: Na webu se chlubí půjčkou 50 000 s RPSN 13,4 % a splátkou 899 korun (84 měsíců). Když půjčku stihnete vrátit do tří měsíců, nezaplatíte nic navíc.

Podmínky: Operátor na telefonní lince vám sdělí, že RPSN na webu je ve skutečnosti "od" a výši skutečných úroků se dozvíte až po velmi důkladné lustraci. Vyzkoušeli jsme žádat jménem rodiny s nadprůměrnými příjmy a nabídli nám splátku 1 659 korun. Tedy téměř dvojnásobek.