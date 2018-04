Úvěrové novinky 2013: Konec nabídkám na předražené telefonní lince

Poskytujeme půjčky od pěti do 500 tisíc korun, bez zkoumání příjmů a prohlížení registrů. I ženám na mateřské dovolené a důchodcům. Tak s takovými inzeráty by měl být letos konec.

Jednou z nových povinností poskytovatelů spotřebitelských úvěrů je prověřit, zda žadatel o půjčku je schopen úvěr splatit. Věřiteli, který dá úvěr, i když je zřejmé, že klient pravděpodobně na splátky mít nebude, dokonce hrozí pokuta až do výše 20 milionů korun.

Jednoznačně změnou k lepšímu je i zákaz používat ke zprostředkování úvěrů telefonní čísla začínající na devítku. Jsou to volání, která stojí kolem stokoruny za minutu. Úvěruchtivý klient tak mnohdy provolal tisíce dříve, než stihl nahlásit své osobní údaje a než odpověděl na otázky operátora, který měl za úkol hovor protahovat. Nebylo výjimkou, že na konci žádná půjčka poskytnuta nebyla a zbyl jen vysoký účet za telefon. Neznamená to, že by nebylo možné domlouvat úvěr po telefonu, jen ceny hovorného musí být obvyklé.

Pamatujte:

Pokud se stane, že kvůli půjčce zavoláte na drahou linku, můžete firmu žalovat o náhradu škody.

Nově není možné, aby poskytovatel úvěru požadoval u nízké půjčky zajištění drahou nemovitostí. Teoreticky by sice nemělo jít o velký problém – člověk si půjčí 50 tisíc korun, zajistí domem za milion, když nesplácí, věřitel dům prodá, vezme si 50 tisíc a zbytek je klientův. V praxi však často docházelo k prodeji nemovitosti pod cenou či k takovému nárůstu poplatků, že zástava domem najednou byla docela přiměřená.

Pamatujte:

Chcete-li si půjčit pár tisíc a firma vás tlačí do zástavy nemovitostí, dál s ní nejednejte. Porušuje zákon, a tudíž se dá očekávat, že poctivé nebudou ani ostatní její obchodní podmínky.

Směnky, zvláště ty nevyplněné – takzvané bianko směnky, znamenaly pro klienty problém. Mnohdy k nim nebyla přiložena dohoda, která by upřesňovala, jakou částku lze do směnky vepsat. Dokonce se stávalo, že klient splatil půjčku a věřitel přesto směnku nezničil, ale prodal ji dál někomu, kdo pak částku opět vymáhal. Nyní je u spotřebitelských úvěrů se směnkami konec, nebude možné je používat.

Pamatujte:

Kvůli spotřebitelské půjčce nepodepisujte směnku. Ani když obchodník tvrdí, že "se to tak dělá".

Informace, které předem o úvěru dostanete, musí splňovat zákonné podmínky. Jednou z nich je například to, že přednosti půjčky nemohou být popisovány OBROVSKÝM písmem, zatímco případné sankce a věci méně výhodné jsou sice uvedeny, leč minipísmeny. Předsmluvní informaci musí poskytnout i zprostředkovatel, nejen ten, kdo opravdu půjčuje.

Pamatujte:

Chtějte předem vědět víc informací, než kolik najdete na líbivém letáčku. V klidu si je prostudujte, pak teprve půjčku sjednejte.

Od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru může nově klient do 14 dní od uzavření odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí. "Navíc zprostředkovatel má nárok na zaplacení odměny až poté, co předloží spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti," říká náměstek ministra financí pro finanční trh Radek Urban.

Fakta Čtrnáct procent dlužníků, od kterých vymáhají závazek inkasní agentury, má vícenásobný dluh u několika společností. Zdroj: Asociace inkasních agentur

V praxi tak ubudou případy, kdy zprostředkovatelská společnost vyplnila se zákazníkem žádost o úvěr, inkasovala poplatek a postoupila ji například bance. Když ta úvěr neschválila, klient už poplatek nikdy neviděl.

Pamatujte:

Dobře se podívejte, zda podepisujete úvěrovou smlouvu či smlouvu o zprostředkování. Za tu druhou neplaťte předem žádný poplatek. Od smlouvy v zákonné lhůtě odstupte ve chvíli, kdy nebudete mít informaci o tom, že vaše žádost byla kladně vyřízena a úvěr vám bude poskytnut.

Pokud klient smlouvu o zprostředkování do 14 dní zruší, ruší se tím od počátku i další smlouvy, které byly sjednány jako doplňkové. Mnohdy totiž zprostředkovatel podmiňuje půjčku tím, že klient zároveň uzavře životní pojištění a bude je po určitou dobu platit (obvykle dva roky – doba, po kterou prodejce ručí pojišťovně za provizi – kdybyste pojistku vypověděli, musel by peníze vrátit).

Pamatujte:

Smlouva o životním pojištění v uvedeném případě od počátku zaniká a zprostředkovatelská společnost po vás nemůže žádat zaplacení žádných sankcí, které měly zrušení takové pojistky provázet.

Odpovědní půjčovatelé už dávno podle těchto pravidel úvěry poskytují, protože si nemohou dovolit "nabírat" klienty, kteří budou mít se splácením problémy. Neodpovědní, nebo dokonce podvodní věřitelé se novým podmínkám nejspíš přizpůsobí. Záleží pak jen na klientech, jestli se dobře seznámí s podmínkami půjčky, třeba i prostřednictvím oněch pověstných malých písmenek, nebo dají jen na to, co jim řekne prodejce.

Kdo věří líbivým slovům a podepíše podmínky, které pro něj nejsou výhodné, je nejlepším kandidátem na to, aby se po pár měsících stal nedobrovolným klientem inkasní agentury, nebo dokonce exekutorského úřadu.