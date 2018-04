Úvěry ze stavebního spoření: jak na to?

Bytovými potřebami se rozumí především získání, změna, modernizace a údržba bytu, výstavba nebo koupě stavby pro bydlení, získání stavebního pozemku za účelem této výstavby, úprava nebytového prostoru na byt a dokonce i úhrada závazků vzniklých uhrazením výše uvedených potřeb.



Podmínkou pro jejich získání je vždy uzavření smlouvy o stavebním spoření se stavební spořitelnou. Pokud víme jistě, že budeme ze smlouvy čerpat úvěr, měli bychom si zvolit tarif, který je výhodnější z hlediska ceny úvěru, a variantu. Tu volíme podle časové potřeby úvěru. Chceme-li získat úvěr co nejrychleji, volíme rychlou variantu.

Úvěry ze stavebního spoření jsou dvojího druhu. Jeden označme jako řádný úvěr a druhý jako překlenovací.

Řádný úvěr ze stavebního spoření

Pro poskytnutí řádného úvěru musí klient splnit všechny následující podmínky:

1. Spořit minimálně dva roky. Minimální doba spoření pro poskytnutí úvěru je dána zákonem.

2. Mít naspořen minimální zůstatek. Každá stavební spořitelna ve svých všeobecných obchodních podmínkách určuje poměr mezi výší zůstatku a mezi maximální výší úvěru. Jedním s požadavků je splnění minimálního zůstatku. Ten v současnosti představuje nejčastěji 40 % z cílové částky. Aby si tedy klient mohl půjčit cizí peníze, musí nejdříve vložit určité množství vlastních peněz.

3. Dosáhnout stanovenou výši hodnotícího čísla. Každá stavební spořitelna vyhlašuje určitou hodnotu hodnotícího čísla, resp. ohodnocovacího čísla, pro nárok na úvěr a má pro něj specifi cký algoritmus výpočtu. Vždy se ale do jejich hodnoty promítá výše naspořené částky vzhledem k cílové částce, výše připsaných úroků, délka spoření a varianta spoření. Jeho konstrukce je taková, že ani při jednorázovém vkladu ve výši požadovaného procenta z cílové částky a rychlé variantě, není možné získat úvěr přesně za 2 roky.

FINCENTRUM HYPOINDEX

Vše o vývoji hypotečních úvěrů naleznete zde FINCENTRUM HYPOINDEX

Pro maximální výši úvěru je klíčová výše cílové částky, která představuje celkovou sumu peněz, kterou můžeme při čerpání úvěru získat od stavební spořitelny. Spořitelna nám půjčí rozdíl mezi cílovou částkou a aktuálním zůstatkem na našem účtu, tj. součtem našich vkladů, připsaných státních podpor a úroků.

Doba splatnosti úvěru závisí na volbě stavební spořitelny a na tarifní variantě spoření, kterou klient zvolil. Nejpopulárnější je rychlá varianta spoření, která umožňuje získat úvěr nejdříve, ale pak vyžaduje jeho rychlejší splácení. Normální nebo pomalé varianty umožňují delší dobu splácení, ale ta je vykoupena delší dobou čekání na úvěr. To je spojeno s hodnotícím číslem, protože u těchto variant se jeho hodnota zvyšuje pomaleji.

U rychlých variant se doba splatnosti pohybuje kolem 8 let, u pomalých variant to bývá kolem 16 let, u speciálních tarifů až 21 let. Tyto doby splatnosti jsou odvozeny od stanovených splátek pro příslušný tarif či variantu. Výše měsíčních splátek se udává v poměru k cílové částce a v současné době se pohybuje v pásmu od 0,45 % do 1 % z cílové částky. Úvěr ze stavebního spoření může být splacen předčasně bez jakýchkoliv sankcí.

Úročení úvěru ze stavebního spoření se většinou pohybuje kolem 5 % p.a. V současné době ale nalezneme tarify nabízející úrok od 3,9 %. Tato nízká sazba je ale vykoupena v průběhu spořicí fáze úročením jen ve výši 1 % p.a. Pro maximální výši úroků z těchto úvěrů platí zákonné omezení, které ukládá, že „rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladu a úrokovou sazbou z úvěru může činit nejvýše 3 procentní body.) Jedná se vždy o pevnou sazbu, která se v průběhu splácení nemůže ze zákona změnit. Efektivní úroková sazba úvěru (tedy ta, kterou reálně platíme) je ovšem nižší, protože zákon o dani z příjmů fyzických osob dovoluje zaplacené úroky odečíst od daňového základu až do výše 300 000 Kč za jednu domácnost.

Vezmeme-li v úvahu úrokovou sazbu 5 %, potom efektivní sazba činí:

4,25 % p.a. při mezní míře zdanění 15 %,

4,0 % p.a. při zdanění 20 %,

3,75 % p.a. při zdanění 25 % a

dokonce jen 3,4 % p.a. při mezní dani 32 %.

Rozdíl mezi spořitelnami se skrývá v algoritmu hodnotícího čísla, který je pro laika poměrně složitý, ale může znamenat za stejných podmínek přidělení úvěru u jedné spořitelny o 7 měsíců později než u jiné. Při akutní potřebě to může znamenat ztrátu, za předpokladu úroku 6 % z překlenovacího úvěru a cílové částce 300 000 Kč, rovnající se 10 500 Kč. V případě pravidelného spoření jsou rozdíly v délce čekání na nárok na řádný úvěr ještě větší.